Ницца

Первая наша остановка будет на холме Mont-Boron, где возвышается Форт 16-ого века. Перед Вашим взором откроется прекрасный вид Ниццы и Вильфранш.

Эз

Мы посетим средневековый городок Эз, расположенный на вершине скалы, где Вы насладитесь захватывающей панорамой моря 🌊. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерии фабрики Фрагонар.

Монте-Карло, Монако

Мы побываем в княжестве Монако, территория которого всего 2, 02 кв. км. Вы увидите Дворец Принца, Океанографический музей 🖼 и Кафедральный собор.

Посетим Монте-Карло, пляжи которого пользуются большой популярностью у представителей высшего общества. И, конечно же, Вы увидите самое известное Казино в мире!

Канны

Канны привлекательны благодаря Каннскому кинофестивалю. Это место встречи знаменитых актеров мира. Откройте для себя «французский Голливуд». Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет).

Антибы

Порт миллиардеров и их роскошные яхты, старый город 🏙️, крепость и кап Антиб, Колоритнейшее место на Лазурном берегу.

Сан Поль де Ванс

Одно из самых красивых 🤩 мест в мире. Этот средневековый город наполнен спокойствием и уютом. Здесь почти каждый дом является мастерской или лавочкой собственного производства. Вы увидите всемирно известную гостиницу «Золотая голубка», где играли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре.