Экскурсия включает в себя осмотр самых известных достопримечательностей 🏛️ Лувра (Мона Лиза, Венера Милосская, Ника Самофрокийская, произведения Микеланджело и т. д. ).

Мы подготовили специальный маршрут, позволяющий увидеть все самое интересное за 2 часа, сохранить Ваше время и не пропустить ни одной действительно значимой достопримечательности и, что немало важно, — не стоять очередь в музей 🖼. Экскурсия ⛳ интересна как для взрослых, так и для детей.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите все наиболее ценные сокровища самого известного музея в мире и научитесь самостоятельно разбираться во многих вещах.

После экскурсии Вы сможете продолжить осмотр шедевров Лувра самостоятельно, уже ориентируясь в музее и зная на что обращать внимание. В начале экскурсии выдается план музея на русском языке.

Ну что, прикоснемся к прекрасному 😃!