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Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей

5
27 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по Лувру с гидом.

Маршрут рассчитан на 2 часа, затем вы по желанию продолжите изучать коллекцию самостоятельно.

Вы увидите «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи, античные скульптуры Венеры Милосской и Ники Самофракийской, шедевры Микеланджело «Восставший раб» и «Умирающий раб».

Вы не будете стоять в очереди за билетами, гид купит их заранее.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🎫Онлайн билеты

  • €156 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей

Что вы увидите

  • наиболее ценные шедевры Лувра:
  • Мона Лиза
  • Венера Милосская
  • Ника Самофрокийская
  • Микеланджело «Восставший раб» и «Умирающий раб»
  • многое другое
Экскурсия включает в себя осмотр самых известных достопримечательностей 🏛️ Лувра (Мона Лиза, Венера Милосская, Ника Самофрокийская, произведения Микеланджело и т. д. ).
Мы подготовили специальный маршрут, позволяющий увидеть все самое интересное за 2 часа, сохранить Ваше время и не пропустить ни одной действительно значимой достопримечательности и, что немало важно, — не стоять очередь в музей 🖼. Экскурсия ⛳ интересна как для взрослых, так и для детей.
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите все наиболее ценные сокровища самого известного музея в мире и научитесь самостоятельно разбираться во многих вещах.
После экскурсии Вы сможете продолжить осмотр шедевров Лувра самостоятельно, уже ориентируясь в музее и зная на что обращать внимание. В начале экскурсии выдается план музея на русском языке.
Ну что, прикоснемся к прекрасному 😃!
Что входит
  • Услуги гида
  • Вход без очереди.
Что не входит
  • Экскурсия рассчитана на группу от 1 до 5 человек, группу можно увеличить до 6 человек, оплатив дополнительно 35€.
  • ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В ЛУВР В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВХОДЯТ.
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Лувр - 17€ с человека, детям до 18 лет вход в Лувр бесплатный.
  • Сразу после бронирования вам нужно связаться с нами по WhatsApp или Viber, чтобы мы заранее купили для Вас билеты. Также Вы можете приобрести их самостоятельно <a href="https://www. sputnik8. com/ru/paris/activities/26253-bilety-na-eyfelevu-bashnyu">на нашем сайте</a>.
Начало
🚩 Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Место завершения
🏁 музей Лувр
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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27 отзывов оставили туристы

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