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Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»

4.7
519 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
С нами вы попадете в Лувр минуя очередь и за два часа успеете посмотреть шедевры о которых вы читали в путеводителях.

Вы увидите Джоконду Леонардо Да Винчи, «безрукую» Венеру Милосскую, а еще картины Дюрера, Пуссена и Делакруа.

Живой гид расскажет то, что вы не услышите в аудиогиде и ответит на ваши вопросы.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €35 за человека

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Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»

Что вы увидите

  • «Мона Лиза» да Винчи
  • Венера Милосская
  • Ника Самофракийская
  • «Коронация Наполеона и Жозефины» Давида
  • «Плот «Медузы» Жерико и еще много замечательных сокровищ Лувра.
Экскурсия включает в себя осмотр самых известных достопримечательностей 🏛️ Лувра (Мона Лиза, Венера Милосская, Ника Самофрокийская, произведения Микеланджело и т. д. ).
Мы подготовили специальный маршрут, позволяющий увидеть все самое интересное за 2 часа, сохранить Ваше время и не пропустить ни одной действительно значимой достопримечательности и, что немало важно, - не стоять очередь в музей 🖼 время экскурсии 🧭 Вы увидите все самые ценные сокровища самого известного музея в мире и научитесь сами разбираться во многих вещах.
После экскурсии Вы сможете продолжить осмотр шедевров Лувра самостоятельно, уже ориентируясь в музее и зная на что обращать внимание. В начале экскурсии выдается план музея на русском языке.
Ну что, прикоснемся к прекрасному 😃!
Что входит
  • Вход в Лувр без очереди
  • хорошее настроение
  • приятная компания
  • интересная информация и услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты в Лувр в стоимость экскурсии не входят и оплачиваются дополнительно при встрече с гидом. Стоимость билета — 20€, участникам экскурсии до 18 лет - вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Обязательно сообщите, если среди участников экскурсии есть дети до 18 лет.
  • Входные билеты приобретаются гидом заранее. Чтобы гид мог приобрести билет Вам необходимо заранее сообщить гиду имена и фамилии (латинскими буквами, как в загранпаспорте) всех участников экскурсии старше 18 лет. Или после бронирования связаться с нами по WhatsApp или Viber.
Начало
🚩 Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой Лувра
Место завершения
🏁 музей Лувр
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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519 отзывов оставили туристы

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