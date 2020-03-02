19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас пробежаться по булыжным мостовым и набережным Парижа — наслаждаясь движением, любуясь калейдоскопом городских пейзажей, узнавая виденное на фотографиях и открывая новые горизонты! Мы отправимся в путь от порога вашего отеля по специально разработанному для вас маршруту, включающему известные объекты Парижа и легендарные набережные, по которым пролегает самый красивый марафон в мире.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 1 друга

Что вас ожидает

Я расскажу обо всех архитектурных и исторических памятниках, которые встретятся на нашем пути — и, конечно, сфотографирую вас на их фоне — в фазе полета, в красивой беговой форме: будет чем похвастаться в соцсетях!

Разумеется, я с радостью поделюсь на бегу своим спортивным опытом, если вы того желаете — но основной задачей я считаю познакомить вас с Парижем в его лучшем ракурсе: таким, каким его видим мы, бегуны.

Каким может быть ваш маршрут

Каждый маршрут я разрабатываю индивидуально. Ниже – примерная программа нашей беговой экскурсии:

Авеню Домениль и виадук Искусств — по этому виадуку проходила когда-то линия железной дороги, ныне под пролетами кирпичного моста расположены мастерские и выставочные залы художников.

Фобур Сент-Антуан – улица, по которой мушкетеры отправлялись в путь за подвесками для королевы, теперь же на ней находятся многочисленные мебельные магазины, наследие исторического ремесленничества жителей квартала.

Королевская площадь — вот в этом особняке жил король, напротив — королева, на углу — Виктор Гюго, всех не перечислить... а вот это роскошное здание зовется «Маркиза», по титулу родившейся в нем Мадам де Севинье, о которой я расскажу вам чуть подробнее .

Берега Сены, где вы попробуете угадать, сколько мостов пересекает Сену в пределах Парижа и с удивлением обнаружите, то географически это вовсе не Сена.

Набережная Генриха Четвертого, по которой проходит маршрут Парижского марафона, отсюда — и до самого Булонского леса, это самая живописная его часть, но отнюдь не самая легкая.

Остров Св. Луи – самые дорогие квартиры столицы, гнездилище высшего духовенства и пластических хирургов. На крайней точке острова — кафе-мороженое Le Flore en l’Ile: самое знаменитое и общепризнанно вкуснейшее в городе. Нет-нет, вы вернетесь туда после пробежки, мы еще не закончили!

Остров Сите – лодка-колыбель Лютеции. Сколько же всего на Сене островов? Мимо апсиды и ребер-контрфорсов Нотр Дам, мимо Отель Дьё, старейшей больницы Парижа — заглянем на минуточку во внутренний двор, полюбуемся его великолепными анфиладами.

Мост Турнель, где Портос встретил и завербовал Планше, слугу д’Артаньяна: помните, по какому отличительному признаку?

Набережная Сен-Бернар, где по вечерам на полукруглых площадках у самой воды танцуют танго, сальсу, бретонские народные танцы — обязательно посетите!

Что ж, вот мы и прибыли; всего восемь километров, а сколько успели увидеть! Бегать в путешествиях — правильный выбор: никогда не забывайте положить в чемодан кроссовки!

Кому подходит экскурсия