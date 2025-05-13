19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Беговая экскурсия по Парижу

Как ей удаётся бежать и все время рассказывать - я не понимаю!
Приглашаю вас пробежаться по булыжным мостовым и набережным Парижа — наслаждаясь движением, любуясь калейдоскопом городских пейзажей и открывая новые горизонты! Мы отправимся в путь от порога вашего отеля по специально разработанному для вас маршруту — через известные достопримечательности и легендарные набережные, по которым пролегает самый красивый марафон в мире.
4.9
24 отзыва
Беговая экскурсия по Парижу
Беговая экскурсия по Парижу
Беговая экскурсия по Парижу

Описание экскурсии

Каждый маршрут я разрабатываю индивидуально. Ниже — примерная программа нашей беговой экскурсии:

Авеню Домениль и виадук Искусств, по которому когда-то проходила линия железной дороги. Сейчас под пролётами расположены мастерские и выставочные залы художников.

Фобур Сент-Антуан — улица, по которой мушкетёры отправлялись в путь за подвесками для королевы. Теперь же на ней находятся многочисленные мебельные магазины.

Королевская площадь — вот в этом особняке жил король, напротив — королева, на углу — Виктор Гюго, всех не перечислить…

Берега Сены, где вы попробуете угадать, сколько мостов пересекает реку в пределах Парижа и с удивлением обнаружите, что географически это вовсе не Сена.

Набережная Генриха IV, по которой проходит маршрут Парижского марафона.

Остров Св. Луи — и самые дорогие квартиры столицы. На крайней точке — кафе-мороженое «Le Flore en l’Ile»: самое знаменитое в городе. Нет-нет, вы вернётесь туда после пробежки, мы ещё не закончили!

Остров Сите — лодка-колыбель Лютеции. Заглянем на минуточку во внутренний двор старейшей больницы Парижа, полюбуемся его великолепными анфиладами.

Мост Турнель, где Портос встретил и завербовал Планше, слугу д’Артаньяна: помните, по какому отличительному признаку?

Набережная Сен-Бернар, где по вечерам на полукруглых площадках у самой воды танцуют танго, сальсу и бретонские народные танцы.

По пути я расскажу обо всех архитектурных и исторических памятниках на маршруте — и конечно, сфотографирую вас на их фоне.

Что ж, вот мы и прибыли! Всего 8 километров, а сколько успели увидеть! Бегать в путешествиях — правильный выбор: никогда не забывайте положить в чемодан кроссовки.

Организационные детали

Если вы начинающий бегун — ничего страшного: я адаптируюсь к любому уровню и предложу комфортный для вас темп. Если вы продвинутый спортсмен и в деловой поездке не желаете пропускать тренировку, мы пробежимся в более бодром темпе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 84 туристов
Привет! Я - художница и спортсменка, живу во Франции с 2005 года. Увлекаюсь бегом, роликами и походами - за двенадцать лет прокатилась и пробежалась по всем авеню и закоулкам Парижа,
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и, конечно, неоднократно финишировала на красивейшем марафоне мира - Парижском! Хочу разделить с единомышленниками мою любовь к городу и спорту. Надеюсь, до скорой встречи - и не забудьте положить в чемодан пару кроссовок!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Спасибо прекрасной Анастасии. Какой интересный опыт я получила. Как ей удается бежать и все время рассказывать я не понимаю? 😁
Спасибо прекрасной Анастасии. Какой интересный опыт я получила. Как ей удается бежать и все время рассказывать я не понимаю? 😁
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И
Отличная экскурсия! 15 км пробежали вместе быстро и интересно! Анастасия отлично держит удобный мне темп, следит за безопасностью пересечения дорог и ещё и успевает рассказать историю тех мест где мы
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пробегаем. Маршрут построен очень красиво, в трёх местах были бюветы с питьевой водой- можно было и попить и умыться, также есть возможность сходить в тупалет, если это необходимо. Хочу отметить, Анастасия начитанный и интересный собеседник- бег в ее компании как раз тот случай, когда можно спорт соединить с эстетическим удовольствием любованием городом, а также интересной экскурсией. Рекомендую, уверена, вы не пожалеете.

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Екатерина
Потрясающий формат и отличное исполнение: я бы рекомендовала эту экскурсию в качестве ознакомительной по приезду в город. Конечно, при условии, что вы любите бегать) Анастасия так грамотно составила маршрут пробежки, что уже на следующий день мы легко ориентировались в городе. Единственное сожаление, надо было бронировать не один час экскурсии, а сразу два. 15 километров по Парижу запланируем в следующий приезд!
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О
Это что невероятное! Я в Париже впервые и первый день, кстати день моего рождения, начался с увлекательной пробежки. Час пролетел незаметно. Анастасия очень позитивный и легкий человек. Рассказала массу интересных вещей. Забежали в необычные места, куда туристов не водят. Маршрут был построен очень грамотно. И даже учитывая что я не бегун. Темп был очень комфортный. Спасибо огромное 👍👍
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О
Очень здорово, что Настя подарила такую возможность потренироваться в красивейших местах города! Мы увидели так много как никогда бы не обошли за час! Информацию Настя давала самую интересную и очень четко! Показала «секретные места”. Это потрясающий формат, я просто в восторге! Четко выверен маршрут и время пробежки! Спасибо большое и всем рекомендую!
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П
Анастасия подобрала очень интересный маршрут по относительно неизвестным местам Парижа (так специально договорились). Пробежали чуть больше 8км. Посмотрели на библиотеку, парк Берси, старые винные склады, новые мосты и еще много всего интересного! Рекомендую всем любителям бега и активного отдыха такую экскурсию!
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