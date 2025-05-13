19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас пробежаться по булыжным мостовым и набережным Парижа — наслаждаясь движением, любуясь калейдоскопом городских пейзажей и открывая новые горизонты! Мы отправимся в путь от порога вашего отеля по специально разработанному для вас маршруту — через известные достопримечательности и легендарные набережные, по которым пролегает самый красивый марафон в мире.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каждый маршрут я разрабатываю индивидуально. Ниже — примерная программа нашей беговой экскурсии:

Авеню Домениль и виадук Искусств, по которому когда-то проходила линия железной дороги. Сейчас под пролётами расположены мастерские и выставочные залы художников.

Фобур Сент-Антуан — улица, по которой мушкетёры отправлялись в путь за подвесками для королевы. Теперь же на ней находятся многочисленные мебельные магазины.

Королевская площадь — вот в этом особняке жил король, напротив — королева, на углу — Виктор Гюго, всех не перечислить…

Берега Сены, где вы попробуете угадать, сколько мостов пересекает реку в пределах Парижа и с удивлением обнаружите, что географически это вовсе не Сена.

Набережная Генриха IV, по которой проходит маршрут Парижского марафона.

Остров Св. Луи — и самые дорогие квартиры столицы. На крайней точке — кафе-мороженое «Le Flore en l’Ile»: самое знаменитое в городе. Нет-нет, вы вернётесь туда после пробежки, мы ещё не закончили!

Остров Сите — лодка-колыбель Лютеции. Заглянем на минуточку во внутренний двор старейшей больницы Парижа, полюбуемся его великолепными анфиладами.

Мост Турнель, где Портос встретил и завербовал Планше, слугу д’Артаньяна: помните, по какому отличительному признаку?

Набережная Сен-Бернар, где по вечерам на полукруглых площадках у самой воды танцуют танго, сальсу и бретонские народные танцы.

По пути я расскажу обо всех архитектурных и исторических памятниках на маршруте — и конечно, сфотографирую вас на их фоне.

Что ж, вот мы и прибыли! Всего 8 километров, а сколько успели увидеть! Бегать в путешествиях — правильный выбор: никогда не забывайте положить в чемодан кроссовки.

Организационные детали

Если вы начинающий бегун — ничего страшного: я адаптируюсь к любому уровню и предложу комфортный для вас темп. Если вы продвинутый спортсмен и в деловой поездке не желаете пропускать тренировку, мы пробежимся в более бодром темпе.