19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Информативно, весело, шикарно!»

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Приглашаю вас пробежаться по булыжным мостовым и набережным Парижа — наслаждаясь движением, любуясь калейдоскопом городских пейзажей, узнавая виденное на фотографиях и открывая новые горизонты! Мы отправимся в путь от порога вашего отеля по специально разработанному для вас маршруту, включающему известные объекты Парижа и легендарные набережные, по которым пролегает самый красивый марафон в мире.
€60
48 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 1 час
До 2 человек
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У этой экскурсии19 отзывов
4.84
Беговая экскурсия по Парижу
Беговая экскурсия по Парижу

Что вас ожидает

Я расскажу обо всех архитектурных и исторических памятниках, которые встретятся на нашем пути — и, конечно, сфотографирую вас на их фоне — в фазе полета, в красивой беговой форме: будет чем похвастаться в соцсетях!

Разумеется, я с радостью поделюсь на бегу своим спортивным опытом, если вы того желаете — но основной задачей я считаю познакомить вас с Парижем в его лучшем ракурсе: таким, каким его видим мы, бегуны.

Каким может быть ваш маршрут

Каждый маршрут я разрабатываю индивидуально. Ниже – примерная программа нашей беговой экскурсии:

Авеню Домениль и виадук Искусств — по этому виадуку проходила когда-то линия железной дороги, ныне под пролетами кирпичного моста расположены мастерские и выставочные залы художников.

Фобур Сент-Антуан – улица, по которой мушкетеры отправлялись в путь за подвесками для королевы, теперь же на ней находятся многочисленные мебельные магазины, наследие исторического ремесленничества жителей квартала.

Королевская площадь — вот в этом особняке жил король, напротив — королева, на углу — Виктор Гюго, всех не перечислить... а вот это роскошное здание зовется «Маркиза», по титулу родившейся в нем Мадам де Севинье, о которой я расскажу вам чуть подробнее .

Берега Сены, где вы попробуете угадать, сколько мостов пересекает Сену в пределах Парижа и с удивлением обнаружите, то географически это вовсе не Сена.

Набережная Генриха Четвертого, по которой проходит маршрут Парижского марафона, отсюда — и до самого Булонского леса, это самая живописная его часть, но отнюдь не самая легкая.

Остров Св. Луи – самые дорогие квартиры столицы, гнездилище высшего духовенства и пластических хирургов. На крайней точке острова — кафе-мороженое Le Flore en l’Ile: самое знаменитое и общепризнанно вкуснейшее в городе. Нет-нет, вы вернетесь туда после пробежки, мы еще не закончили!

Остров Сите – лодка-колыбель Лютеции. Сколько же всего на Сене островов? Мимо апсиды и ребер-контрфорсов Нотр Дам, мимо Отель Дьё, старейшей больницы Парижа — заглянем на минуточку во внутренний двор, полюбуемся его великолепными анфиладами.

Мост Турнель, где Портос встретил и завербовал Планше, слугу д’Артаньяна: помните, по какому отличительному признаку?

Набережная Сен-Бернар, где по вечерам на полукруглых площадках у самой воды танцуют танго, сальсу, бретонские народные танцы — обязательно посетите!

Что ж, вот мы и прибыли; всего восемь километров, а сколько успели увидеть! Бегать в путешествиях — правильный выбор: никогда не забывайте положить в чемодан кроссовки!

Кому подходит экскурсия

  • Если вы начинающий бегун — ничего страшного: я адаптируюсь к любому уровню и предложу комфортный для вас темп.
  • Если вы продвинутый спортсмен и в деловой поездке не желаете пропускать тренировку, мы пробежимся в более бодром темпе — не забывая, тем не менее, минимальный культурный ликбез о реперных точках маршрута.
Беговая экскурсия по Парижу
Беговая экскурсия по Парижу
Беговая экскурсия по Парижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Привет! Я - художница и спортсменка, живу во Франции с 2005 года. Увлекаюсь бегом, роликами и походами - за двенадцать лет прокатилась и пробежалась по всем авеню и закоулкам Парижа, и, конечно, неоднократно финишировала на красивейшем марафоне мира - Парижском! Хочу разделить с единомышленниками мою любовь к городу и спорту. Надеюсь, до скорой встречи - и не забудьте положить в чемодан пару кроссовок!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень интересный формат!!! Полезный во всех смыслах!!! Пробежали 9 км на одном дыхании, хоть я и не профессионал. Все основные и тайные сокровища Парижа в одном маршруте!!!
22 сентября 2019
Анастасия подобрала очень интересный маршрут по относительно неизвестным местам Парижа (так специально договорились). Пробежали чуть больше 8км. Посмотрели на библиотеку, парк Берси, старые винные склады, новые мосты и еще много всего интересного! Рекомендую всем любителям бега и активного отдыха такую экскурсию!
17 августа 2019
Очень информативно. Очень интересно. И очень спортивно. Рекомендую !
16 августа 2019
Экскурсия подойдёт всем кто может бегать!
23 июня 2019
Отличная экскурсия! 15 км пробежали вместе быстро и интересно! Анастасия отлично держит удобный мне темп, следит за безопасностью пересечения дорог и ещё и успевает рассказать историю тех мест где мы пробегаем. Маршрут построен очень красиво, в трёх местах были бюветы с питьевой водой- можно было и попить и умыться, также есть возможность сходить в тупалет, если это необходимо. Хочу отметить, Анастасия начитанный и интересный собеседник- бег в ее компании как раз тот случай, когда можно спорт соединить с эстетическим удовольствием любованием городом, а также интересной экскурсией. Рекомендую, уверена, вы не пожалеете.
22 марта 2019
Анна приятный человек, хорошо ориентируется в городе. По темпу и длительности бега.. не для профи. Что, возможно, и не обязательно для экскурсии. Я рассчитывала на вариант дистанции, который был прописан, как образец. Выбранный маршрут мне не очень понравился, особенно вторая половина.. Мне было чуть скучно и некрасиво.. Формат экскурсии- респект.
20 февраля 2019
За час бега в среднем темпе смогли увидеть много достопримечательностей. Мы первый раз в Париже, поэтому теперь хоть знаем, в каком направлении двигаться. Спасибо за помощь и интересный рассказ. ЭЭкскцрсия подойдёт людям со средней физической подготовкой.
13 октября 2018
Отличная возможность совместить пробежку и узнать что-то новое. Анастасия очень легкий в общении и приятный человек.
8 октября 2018
Это была изумительная экскурсия: и очень комфортная в плане бега и нагрузки, и очень интересная по маршруту и самой экскурсии. Анастасия рассказывает интересно, живо, со множеством деталей и мелочей, которые намертво цепляются в памяти. Очень рекомендую.
24 августа 2018
Это что невероятное ! Я в Париже впервые и первый день, кстати день моего рождения, начался с увлекательной пробежки. Час пролетел незаметно . Анастасия очень позитивный и легкий человек . Рассказала массу интересных вещей. Забежали в необычные места , куда туристов не водят . Маршрут был построен очень грамотно. И даже учитывая что я не бегун. Темп был очень комфортный. Спасибо огромное 👍👍
Ещё 9 отзывов

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