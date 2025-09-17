Мои заказы

Осень в Париже – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Осень в Париже» в Париже на русском языке, цены от €180, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Версальский дворец - без очередей
Пешая
3.5 часа
52 отзыва
Билеты
Версальский дворец - без очередей
Ощутите величие французской истории, посетив Версальский дворец без очередей. Узнайте о жизни королей и прогуляйтесь по великолепному парку
Начало: В Версале
17 сен в 12:00
18 сен в 12:00
€440 за всё до 10 чел.
Большой тур по Монмартру
Пешая
2.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
17 сен в 17:30
24 сен в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Пешая
2.5 часа
-
20%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Парижская экскурсия по местам фильма «Амели» на Монмартре. Прогулка по культовым местам, включая дом Амели и знаменитую лавку. Ощутите магию Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €240€300 за всё до 6 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Пешая
3 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Почувствуйте дух творчества Монмартра, исследуя его исторические уголки. Профессиональная фотосессия сохранит эти моменты навсегда
Начало: У метро Abbesses
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
€210 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Осень в Париже»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Версальский дворец - без очередей
  2. Большой тур по Монмартру
  3. По следам Амели с Монмартра
  4. Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Консьержери
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Осень в Париже" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 440 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Осень в Париже», 176 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь