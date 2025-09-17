Билеты
Версальский дворец - без очередей
Ощутите величие французской истории, посетив Версальский дворец без очередей. Узнайте о жизни королей и прогуляйтесь по великолепному парку
Начало: В Версале
17 сен в 12:00
18 сен в 12:00
€440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
17 сен в 17:30
24 сен в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Парижская экскурсия по местам фильма «Амели» на Монмартре. Прогулка по культовым местам, включая дом Амели и знаменитую лавку. Ощутите магию Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €240
€300 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Почувствуйте дух творчества Монмартра, исследуя его исторические уголки. Профессиональная фотосессия сохранит эти моменты навсегда
Начало: У метро Abbesses
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
€210 за всё до 5 чел.
