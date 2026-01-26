Резиденция в пригороде Парижа — шедевр, который пытались повторить или превзойти многие монархи. Вы погуляете по апартаментам и полюбуетесь Залом зеркал. Узнаете, каким был один день из жизни короля-солнца Людовика XIV. Услышите истории о пышных вечеринках и придворных интригах 18 века. Рассмотрите произведения искусства и оцените красоту версальских садов. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.

Описание билета

Сначала вы посетите дворец

. Познакомитесь с самыми интересными частями комплекса — государственными апартаментами. Осмотрите покои короля и королевы, а также знаменитый Зеркальный зал. Послушаете рассказы о событиях, происходивших в каждой из комнат. И увидите невероятные произведения искусства, украшающие резиденцию. Затем вы отправитесь в сады. Полюбуетесь шедевром Андре Ленотра — садово-парковым ансамблем с фонтанами и статуями. Исследуете версальскую оранжерею и узнаете, как создавалось всё это великолепие.

Гуляя по Версалю, вы также услышите о знаменитых обитателях дворца, таких как Людовик XIV и Мария-Антуанетта. Откроете для себя историю бывшего охотничьего замка и погрузитесь в жизнь французского королевского двора в 18 веке.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

