Резиденция в пригороде Парижа — шедевр, который пытались повторить или превзойти многие монархи. Вы погуляете по апартаментам и полюбуетесь Залом зеркал. Узнаете, каким был один день из жизни короля-солнца Людовика XIV. Услышите истории о пышных вечеринках и придворных интригах 18 века. Рассмотрите произведения искусства и оцените красоту версальских садов. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Описание билета
- Сначала вы посетите дворец. Познакомитесь с самыми интересными частями комплекса — государственными апартаментами. Осмотрите покои короля и королевы, а также знаменитый Зеркальный зал. Послушаете рассказы о событиях, происходивших в каждой из комнат. И увидите невероятные произведения искусства, украшающие резиденцию.
- Затем вы отправитесь в сады. Полюбуетесь шедевром Андре Ленотра — садово-парковым ансамблем с фонтанами и статуями. Исследуете версальскую оранжерею и узнаете, как создавалось всё это великолепие.
Гуляя по Версалю, вы также услышите о знаменитых обитателях дворца, таких как Людовик XIV и Мария-Антуанетта. Откроете для себя историю бывшего охотничьего замка и погрузитесь в жизнь французского королевского двора в 18 веке.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Версальский дворец
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€47
|Дети до 17: билет + аудиотур
|€9
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Версальского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18332 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо за предоставленную возможность посетить Версаль самостоятельно с аудиогидом. Легко, понятно и с оплатой российской картой 😉. Есть аудио и видеоряд, достаточно материала. Очень понравилось!
Но есть что улучшить: аудиоряд предположительно
