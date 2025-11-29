Мои заказы

Часовой круиз по Сене, отправляющийся от Эйфелевой башни

Отправьтесь в часовой круиз по Сене в оба конца на борту современной лодки. Экскурсия начинается прямо у подножия Эйфелевой башни.

Проплывите под мостами Парижа и полюбуйтесь чередой прекрасных памятников вдоль водного пути, слушая комментарии о Париже и достопримечательностях, мимо которых вы проплываете.
Описание круиза

Что вас ждет Отправьтесь в часовой круиз по Сене в оба конца на борту современной лодки. Экскурсия начинается прямо у подножия Эйфелевой башни. Проплывите под мостами Парижа и полюбуйтесь чередой прекрасных памятников вдоль водного пути, слушая комментарии о Париже и достопримечательностях, мимо которых вы проплываете. Во время круиза вы пройдете мимо Эйфелевой башни, Нотр-Дам, Отель-де-Виль, Лувра и многого другого. На борту лодки вы можете прогуляться и выбрать себе место на верхней палубе, откуда открывается панорамный вид на памятники, или внутри лодки с большими окнами. Наслаждайтесь комментариями о Париже, его истории, памятниках и архитектуре через интерактивное веб-приложение, которое доступно на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, русском, японском, арабском и хинди. Вы можете легко подключить свой смартфон к Wi-Fi, доступному на верхней палубе и внутри лодки. На борту лодки также имеются индивидуальные аудиогиды с комментариями на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, русском, польском, японском, корейском, голландском, арабском и хинди. Выберите ночной круиз, чтобы по-новому взглянуть на Город Света, поскольку с приближением вечера город освещается.

Ежедневно, 10:00 - 22:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Инвалидов
  • Музей Орсе
  • Остров Сите
  • Собор Парижской Богоматери
  • Отель-де-Виль
  • Лувр
  • Площадь Согласия
  • Большой дворец
Что включено
  • 1-часовой речной круиз
  • Комментарии аудиогида доступны на 14 языках
  • Комментарии и дополнительный контент через приложение для смартфона доступны на 11 языках
Что не входит в цену
  • Напитки и закуски
  • Сувенирные фотографии
Место начала и завершения?
Port de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

