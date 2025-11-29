Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в часовой круиз по Сене в оба конца на борту современной лодки. Экскурсия начинается прямо у подножия Эйфелевой башни.



Описание круиза Что вас ждет Отправьтесь в часовой круиз по Сене в оба конца на борту современной лодки. Экскурсия начинается прямо у подножия Эйфелевой башни. Проплывите под мостами Парижа и полюбуйтесь чередой прекрасных памятников вдоль водного пути, слушая комментарии о Париже и достопримечательностях, мимо которых вы проплываете. Во время круиза вы пройдете мимо Эйфелевой башни, Нотр-Дам, Отель-де-Виль, Лувра и многого другого. На борту лодки вы можете прогуляться и выбрать себе место на верхней палубе, откуда открывается панорамный вид на памятники, или внутри лодки с большими окнами. Наслаждайтесь комментариями о Париже, его истории, памятниках и архитектуре через интерактивное веб-приложение, которое доступно на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, русском, японском, арабском и хинди. Вы можете легко подключить свой смартфон к Wi-Fi, доступному на верхней палубе и внутри лодки. На борту лодки также имеются индивидуальные аудиогиды с комментариями на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, русском, польском, японском, корейском, голландском, арабском и хинди. Выберите ночной круиз, чтобы по-новому взглянуть на Город Света, поскольку с приближением вечера город освещается.

Ежедневно, 10:00 - 22:00 Выбрать дату