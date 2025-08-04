Полюбуйтесь прекрасными памятниками Парижа, освещенными вечером или при свете дня, во время приятного часового круиза по Сене, отправляющегося от Эйфелевой башни.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание водной прогулкиОтправьтесь в дневной или вечерний круиз по Сене и насладитесь захватывающими видами Парижа, освещенного на фоне ночного неба или в лучах солнца. Наслаждайтесь информативными аудиокомментариями на вашем смартфоне во время круиза на лодке мимо самых известных зданий города. Отправьтесь в эту круговую экскурсию на лодке, чтобы увидеть Париж ночью или днем. Слушайте комментарии аудиогида на борту (доступны на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, русском, польском, японском, корейском, голландском, арабском и хинди) или изучите интерактивное веб-приложение (доступно на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, русском, японском, арабском и хинди), чтобы узнать больше об Эйфелевой башне, Лувре и других достопримечательностях. Аудиогид доступен внутри лодки. Веб-приложение доступно внутри лодки и на солнечной палубе. Плавно скользите по Парижу сегодняшнего и вчерашнего дня, наслаждаясь панорамными видами с классического тримарана с террасой и внешними проходами. Полюбуйтесь такими знаковыми достопримечательностями, как Эйфелева башня, Дом инвалидов и Музей Орсе. Посмотрите на жуткие горгульи собора Парижской Богоматери и пройдите мимо внушительного фасада Лувра, Большого дворца и многих других достопримечательностей. Важная информация: Возьмите с собой:
• Заряженный смартфон Запрещено:
• Крупногабаритный багаж • Чемоданы и большие сумки • Животные (разрешены только сервисные собаки) Примите во внимание:
- Отправления с 10:00 до 22:00 (один раз в 30 минут) с апреля по сентябрь.
- Отправления с 10:30 до 21:00 (один раз в час) с октября по март. 24 декабря последний раз отправляется в 17:00.
- Дети до 4 лет путешествуют бесплатно.
- Экскурсии зависят от условий навигации. Маршрут может быть изменен.
- В пик сезона вам, возможно, придется ждать в очереди.
Ежедневно, каждый час с 10:00 утра до 22:00 вечера
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Инвалидов
- Музей Орсе
- Остров Сите
- Собор Парижской Богоматери
- Отель-де-Виль
- Лувр
- Площадь Согласия
- Большой дворец, Париж
- Эйфелева башня
Что включено
- 1-часовой круиз с отправлением от Эйфелевой башни
- Комментарии через аудиогид доступны на 14 языках
- Приложение для смартфона с комментариями, описаниями, фотофильтрами и интерактивными играми доступно на 11 языках
Что не входит в цену
- Напитки и закуски
- Сувенирные фотографии
Место начала и завершения?
Port de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждый час с 10:00 утра до 22:00 вечера
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Вам необходимо распечатать ваучер. Просканируйте каждый ваучер в считывающем устройстве на месте отправления штрих-кодом вверх (по одному штрих-коду на каждого участника)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
IANA
4 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Взяла второй раз. Всем рекомендую.
I
IANA
3 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Посмотрела много достопримечательностей. Много локаций для фото. Но наушники не выдавали. Экскурсия была на итальянском, французском и английском языках.
С
Сюзанна
29 июл 2025
Всё было супер,всё понравилось👐👍
I
IRINA
24 июл 2025
Все было очень здорово
А
Андрей
21 июл 2025
В
Виктория
13 июн 2025
Все хорошо, но было было в описании указано, что кораблик на 5 мест. Фактически это был большой корабль мест на 100 будто.
М
Михаил
1 июн 2025
Л
Лада
23 мая 2025
В описании экскурсии было указано, что это мини группа не более 5 человек. По факту на борту судна было человек 300. Полное несоответствие описания экскурсии тому, что было по факту
И
Иван
3 мая 2025
А
Антон
2 мая 2025
Понравилось, очень красиво. Особенно когда погода хорошая, тогда вообще идеально.
Аудиогид работал, русский язык есть.
Аудиогид работал, русский язык есть.
E
Elina
21 апр 2025
I
Irina
17 апр 2025
Все понравилось. Аудиогид хорошо рассказывал, хороший кораблик. Всё как запланировали, всё произошло. Проблем не было.
В
Валерия
4 янв 2025
Вообще не поняла в чем заключалась помощь с экскурсией. Купили билеты на этом сайте, приехали в назначенное время и место. Там нас никто не ждал, связаться с организаторами, тоже не получилось. В итоге отстояли обычную очередь, билеты можно было купить самим за 11 € на месте, вместо 16€ с сайта.
О
Ольга
12 окт 2018
К
Коваленко
19 сен 2018
Все нашла. Как пройти разобралась. Без проблем прошла по ваучеру. Не разобралась где взять аудиогид. Но в принципе после обзорной экскурсии и подготовке себя к поездке в Париж одной я
