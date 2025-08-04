I IANA Прекрасная экскурсия. Взяла второй раз. Всем рекомендую.

I IANA Прекрасная экскурсия. Посмотрела много достопримечательностей. Много локаций для фото. Но наушники не выдавали. Экскурсия была на итальянском, французском и английском языках.

С Сюзанна Всё было супер,всё понравилось👐👍

I IRINA Все было очень здорово

А Андрей

В Виктория Все хорошо, но было было в описании указано, что кораблик на 5 мест. Фактически это был большой корабль мест на 100 будто.

М Михаил

Л Лада В описании экскурсии было указано, что это мини группа не более 5 человек. По факту на борту судна было человек 300. Полное несоответствие описания экскурсии тому, что было по факту

И Иван

А Антон Понравилось, очень красиво. Особенно когда погода хорошая, тогда вообще идеально.

Аудиогид работал, русский язык есть.

E Elina

I Irina Все понравилось. Аудиогид хорошо рассказывал, хороший кораблик. Всё как запланировали, всё произошло. Проблем не было.

В Валерия Вообще не поняла в чем заключалась помощь с экскурсией. Купили билеты на этом сайте, приехали в назначенное время и место. Там нас никто не ждал, связаться с организаторами, тоже не получилось. В итоге отстояли обычную очередь, билеты можно было купить самим за 11 € на месте, вместо 16€ с сайта.

О Ольга