Моя авторская экскурсия погрузит вас в мир кладбищенских легенд, величественных памятников и народного фольклора.
Пер-Лашез — не просто некрополь: здесь царит особенная атмосфера, прочувствовать которую мы сможем, останавливаясь у величественных памятников
Пер-Лашез — не просто некрополь: здесь царит особенная атмосфера, прочувствовать которую мы сможем, останавливаясь у величественных памятников
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Величественные памятники, фольклор и котики Я предлагаю свои авторские экскурсии по знаменитому парижскому кладбищу «Пер-Лашез» (Pere Lachaise). Много лет я углубленно интересуюсь как самим кладбищем, так и его обитателями. Из множества интернациональных источников я собрала много различной информации и так называемых «баек из склепа». Мои истории — это смесь исторических фактов и фольклора, которые я рассказываю с присущей мне харизмой и артистичностью. Вместе мы посетим не только самые известные места, где похоронено множество знаменитостей, но и потаенные уголки. Я расскажу вам, зачем на кладбище приносят картошку и на что способны самые ярые фанаты Оскара Уайлда и Джима Моррисона. Если повезет, то мы встретим (и покормим) кладбищенских котиков, а также возможно погадаем у могилы самой знаменитой парижской предсказательницы будущего.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€45
|детский
|€35
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- За весь маршрут мы сделаем около сорока остановок. Помимо могил знаменитостей и разных ярких личностей, я также покажу:
- Колумбарий
- Крематорий
- Сад воспоминаний
- Аллею с памятниками жертв Второй Мировой войны
- Главный скульптурный ансамбль «Монумент мертвым»
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6 Place Gambetta, 75020 Paris
Завершение: 16 Rue du Repos, 75020 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Место встречи - напротив здания мэрии 20-го округа по адресу 6 Place Gambetta
- 75020 Paris
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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