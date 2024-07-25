и проникаясь историями и судьбами. Со мной вы узнаете, где находится могила самой знаменитой предсказательницы Парижа, на что способны фанаты Джима Моррисона и для чего приносить усопшим картошку. А если повезет, мы погладим мурчащих котиков.

Описание экскурсии

Величественные памятники, фольклор и котики Я предлагаю свои авторские экскурсии по знаменитому парижскому кладбищу «Пер-Лашез» (Pere Lachaise). Много лет я углубленно интересуюсь как самим кладбищем, так и его обитателями. Из множества интернациональных источников я собрала много различной информации и так называемых «баек из склепа». Мои истории — это смесь исторических фактов и фольклора, которые я рассказываю с присущей мне харизмой и артистичностью. Вместе мы посетим не только самые известные места, где похоронено множество знаменитостей, но и потаенные уголки. Я расскажу вам, зачем на кладбище приносят картошку и на что способны самые ярые фанаты Оскара Уайлда и Джима Моррисона. Если повезет, то мы встретим (и покормим) кладбищенских котиков, а также возможно погадаем у могилы самой знаменитой парижской предсказательницы будущего.