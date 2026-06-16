Париж — город, который невозможно охватить за одну поездку, если идти по стандартному маршруту. Квест проведёт вас через все его слои: от средневековых камней острова Сите и революционных тюрем до бульваров Наполеона III и богемного Монмартра. Каждая локация — не просто точка на карте, а задание: найти, посчитать и рассмотреть детали, мимо которых большинство людей проходит мимо.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €25 за экскурсию

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Описание квеста

Эйфелева башня. При строительстве в 1889 году парижане называли её железной уродиной и требовали снести. Сегодня это самое фотографируемое сооружение в мире.

Собор Парижской Богоматери — 800 лет истории в камне: здесь короновали Наполеона, венчали королей и в 2019 году едва не потеряли при пожаре.

Лувр — бывшая королевская крепость 12 века, ставшая главным музеем мира: 35 000 экспонатов, 15 км залов и стеклянная пирамида, которую парижане встретили так же, как когда-то Эйфелеву башню.

Базилика Сакре-Кёр — белокаменный собор на вершине Монмартра строили как покаяние за грехи Франции после разгромного поражения в войне 1870 года.

Опера Гарнье — дворец с золочёными залами, мозаиками и подземным озером, вдохновивший Гастона Леру на «Призрака оперы».

Консьержери — королевский дворец, ставший самой страшной тюрьмой революции: здесь в ожидании гильотины провела последние месяцы Мария-Антуанетта.

Как работает квест

Вы получаете доступ к Telegram-боту и идёте по маршруту в удобном темпе. Бот ведёт вас от локации к локации: рассказывает историю места, даёт задание, принимает ответ и открывает следующую точку.

Примеры заданий

Арка Ла-Дефанс: посмотрите в центр арки — там висит огромное белое «облако». Зачем оно там?

Триумфальная арка: посчитайте, сколько улиц расходится от площади — и почему их именно столько

Лувр: найдите стеклянную пирамиду и посчитайте, сколько маленьких пирамид расположено рядом с большой

Музей Родена: найдите «Врата ада» — внутри спрятана ещё одна знаменитая скульптура. Какая?

Организационные детали