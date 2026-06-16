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Город, который всегда с тобой: квест в Париже без гида

Самостоятельно исследовать must-see-места - от Эйфелевой башни до Монмартра
Париж — город, который невозможно охватить за одну поездку, если идти по стандартному маршруту.

Квест проведёт вас через все его слои: от средневековых камней острова Сите и революционных тюрем до бульваров Наполеона III и богемного Монмартра.

Каждая локация — не просто точка на карте, а задание: найти, посчитать и рассмотреть детали, мимо которых большинство людей проходит мимо.
Город, который всегда с тобой: квест в Париже без гида
Город, который всегда с тобой: квест в Париже без гида
Город, который всегда с тобой: квест в Париже без гида

Описание квеста

Эйфелева башня. При строительстве в 1889 году парижане называли её железной уродиной и требовали снести. Сегодня это самое фотографируемое сооружение в мире.

Собор Парижской Богоматери — 800 лет истории в камне: здесь короновали Наполеона, венчали королей и в 2019 году едва не потеряли при пожаре.

Лувр — бывшая королевская крепость 12 века, ставшая главным музеем мира: 35 000 экспонатов, 15 км залов и стеклянная пирамида, которую парижане встретили так же, как когда-то Эйфелеву башню.

Базилика Сакре-Кёр — белокаменный собор на вершине Монмартра строили как покаяние за грехи Франции после разгромного поражения в войне 1870 года.

Опера Гарнье — дворец с золочёными залами, мозаиками и подземным озером, вдохновивший Гастона Леру на «Призрака оперы».

Консьержери — королевский дворец, ставший самой страшной тюрьмой революции: здесь в ожидании гильотины провела последние месяцы Мария-Антуанетта.

Как работает квест

Вы получаете доступ к Telegram-боту и идёте по маршруту в удобном темпе. Бот ведёт вас от локации к локации: рассказывает историю места, даёт задание, принимает ответ и открывает следующую точку.

Примеры заданий

  • Арка Ла-Дефанс: посмотрите в центр арки — там висит огромное белое «облако». Зачем оно там?
  • Триумфальная арка: посчитайте, сколько улиц расходится от площади — и почему их именно столько
  • Лувр: найдите стеклянную пирамиду и посчитайте, сколько маленьких пирамид расположено рядом с большой
  • Музей Родена: найдите «Врата ада» — внутри спрятана ещё одна знаменитая скульптура. Какая?

Организационные детали

  • После бронирования я вышлю для оплаты номер телефона для перевода или номер счёта, если у вас только иностранная карта
  • Квест можно пройти в Telegram или VK — после оплаты я пришлю ссылки
  • Вы гуляете в своём темпе, выбираете порядок точек и делаете паузы, когда хочется
  • Самостоятельно пройти квест можно уже с 14 лет. Детям от 6 лет будет интересно в компании взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
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и небанальные локации вне туристических потоков. На основе этого опыта собираю логичные и насыщенные маршруты по самым интересным местам, с продуманным таймингом, удобной навигацией и живыми историями, которые помогают почувствовать город, а не просто посмотреть его.

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