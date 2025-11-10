Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За несколько часов мы посетим несколько святых мест, имеющих общехристианскую ценность.

Описание экскурсии В соборе Нотр Дам мы поклонимся Терновому венцу Иисуса Христа. Он находится в Парже с 1239 года. История его точно известна и нет никаких сомнений в его подлинности. В храме St-Leu-St-Gilles находятся мощи Святой Равноапостольной царицы Елены. Мать первого в истории римского императора-христианина Константина Великого восстановила в Палестине поруганные язычниками святые места, связанные с земной жизнью Спасителя. Более того, царица Елена нашла на Голгофе Крест, на котором Господь принял крестную смерть. Мощи находятся в крипте, где проходят православные богослужения. Мы посетим грандиозный храм Марии Магдалены, чтобы прикоснуться к мощевику с частью мощей Марии Магдалены. Эта христианская святая, мироносица, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при распятии и была свидетельницей его посмертного явления. Чтобы увидеть нешвенный Хитон Иисуса Христа, мы отправимся в небольшой пригородный городок Аржентой. Когда-то сюда хитон был привезён Карлом Великим на хранение в монастырь. Настоятельницей была дочь короля. Было время, когда это городок был местом массового религиозного паломничества. К сожалению, результаты безбожных революций «отшибли память» и довели страну до религиозного безразличия. Сейчас в этот городок направляются чаще всего православные паломники. Есть ещё одно место, привлекающее к себе православных, а особенно москвичей. Православный храм Трёх святителей. Влечёт сюда людей старинная, намоленная икона Иверской Божьей Матери. Заступница московская, вывезенная из Москвы во время войны с Наполеоном и чудом найденная в Париже в 1930-ом году. Теперь Иверская-Парижская икона Божией Матери встречает каждого входящего в храм Трехствятительского подворья. От неё невозможно оторвать взгляд… За прошедшие десятилетия от неё было явлено множество чудес.

