За несколько часов мы посетим несколько святых мест, имеющих общехристианскую ценность.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ соборе Нотр Дам мы поклонимся Терновому венцу Иисуса Христа. Он находится в Парже с 1239 года. История его точно известна и нет никаких сомнений в его подлинности. В храме St-Leu-St-Gilles находятся мощи Святой Равноапостольной царицы Елены. Мать первого в истории римского императора-христианина Константина Великого восстановила в Палестине поруганные язычниками святые места, связанные с земной жизнью Спасителя. Более того, царица Елена нашла на Голгофе Крест, на котором Господь принял крестную смерть. Мощи находятся в крипте, где проходят православные богослужения. Мы посетим грандиозный храм Марии Магдалены, чтобы прикоснуться к мощевику с частью мощей Марии Магдалены. Эта христианская святая, мироносица, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при распятии и была свидетельницей его посмертного явления. Чтобы увидеть нешвенный Хитон Иисуса Христа, мы отправимся в небольшой пригородный городок Аржентой. Когда-то сюда хитон был привезён Карлом Великим на хранение в монастырь. Настоятельницей была дочь короля. Было время, когда это городок был местом массового религиозного паломничества. К сожалению, результаты безбожных революций «отшибли память» и довели страну до религиозного безразличия. Сейчас в этот городок направляются чаще всего православные паломники. Есть ещё одно место, привлекающее к себе православных, а особенно москвичей. Православный храм Трёх святителей. Влечёт сюда людей старинная, намоленная икона Иверской Божьей Матери. Заступница московская, вывезенная из Москвы во время войны с Наполеоном и чудом найденная в Париже в 1930-ом году. Теперь Иверская-Парижская икона Божией Матери встречает каждого входящего в храм Трехствятительского подворья. От неё невозможно оторвать взгляд… За прошедшие десятилетия от неё было явлено множество чудес.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Нотр Дам
- Храм St-Leu-St-Gilles
- Храм Марии Магдалены
- Город Аржентой
- Православный храм Трёх святителей
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
