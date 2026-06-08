Это путешествие из Парижа в Этрету — один из самых живописных уголков Нормандии, где белые утёсы встречаются с океаном.
За один день вы увидите знаменитые скалы и арки, прогуляетесь по курортному городку, узнаете, почему Этрета вдохновляла художников-импрессионистов, и почувствуете атмосферу северного французского побережья.
За один день вы увидите знаменитые скалы и арки, прогуляетесь по курортному городку, узнаете, почему Этрета вдохновляла художников-импрессионистов, и почувствуете атмосферу северного французского побережья.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Парижа от Триумфальной арки
11:30 — прибытие в Этрету и знакомство с городом-курортом 19 века
11:30–13:00 — прогулка по пляжу с видами на арку Авал, скалу Игла и утёсы, которые писал Клод Моне
13:00–14:30 — свободное время и обед. По желанию — морепродукты и нормандская кухня
14:30–16:30 — северные утёсы: Сады Этрета с ландшафтным дизайном, церковь Нотр-Дам-де-ла-Гард на вершине, панорамы и фотопаузы
16:30 — выезд обратно в Париж
19:00 — возвращение к Триумфальной арке
Вы узнаете:
- как Этрета превратилась из рыбацкой деревни в модный курорт
- почему это место так любили художники и писатели
- как формировались знаменитые скалы Нормандии
- какие легенды связаны с побережьем Ла-Манша
- чем знаменита гастрономия Нормандии
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле или минивэне — в зависимости от размера группы
- Это больше видовое путешествие, чем классическая экскурсия с большим количеством информации
- В стоимость не входят билеты в Сады Этрета (€8–13 в зависимости от возраста, дети до 7 лет бесплатно) и питание
- Маршрут включает прогулки по утёсам и каменистым тропам — участникам с колясками и ограниченной мобильностью может быть сложно
- C вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|3-4 Туриста
|€550
|ДВА ТУРИСТА
|€450
|5-8 Туристов
|€800
|Стандартный
|€400
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юни — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда гидов, и мы проводим многочисленные экскурсии по разным регионам Франции. Наши любимые направления — это Нормандия, Эльзас и окрестности Парижа с необычайно красивыми замками. Мы сделаем всё, чтобы ваш визит во Францию был по-настоящему интересным и познавательным.
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