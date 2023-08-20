Из Парижа - в сафари-парк Туари

Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов

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Открытый более 45 лет назад, сафари-парк Туари знакомит гостей с флорой и фауной разных частей мира. Вы проедете по нему на машине, наблюдая за местными обитателями с безопасного расстояния. Покормите прямо из окна жирафов, носорогов и зебр. Если пожелаете, пройдёте по стеклянным туннелям среди львов!
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сафари-парк Туари находится всего в 40 км. от Парижа. Вы проедете по его гигантской территории на автомобиле, наблюдая из окна за животными в естественной среде обитания. В Африканской долине можно увидеть слонов, жирафов, гиппопотамов и белых носорогов. В зоне Северной Америки — арктических волков, бизонов и чёрных медведей. В Евразии — европейских ланей и лошадей Пржевальского. И это только начало!

Организационные детали

  • Это поездка, не предполагающая исторического содержания
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий водитель, транспорт включён в стоимость
  • Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования.
  • Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно: взрослые — 30 евро, дети 3-11 лет — 24 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи
Парки
Сафари

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