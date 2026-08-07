Открытый более 45 лет назад, сафари-парк Туари знакомит гостей с флорой и фауной разных частей мира. Вы проедете по нему на машине, наблюдая за местными обитателями с безопасного расстояния. Покормите прямо из окна жирафов, носорогов и зебр. Если пожелаете, пройдёте по стеклянным туннелям среди львов!
Описание экскурсии
Сафари-парк Туари находится всего в 40 км. от Парижа. Вы проедете по его гигантской территории на автомобиле, наблюдая из окна за животными в естественной среде обитания. В Африканской долине можно увидеть слонов, жирафов, гиппопотамов и белых носорогов. В зоне Северной Америки — арктических волков, бизонов и чёрных медведей. В Евразии — европейских ланей и лошадей Пржевальского. И это только начало!
Организационные детали
- Это поездка, не предполагающая исторического содержания
- Вас будет сопровождать русскоговорящий водитель, транспорт включён в стоимость
- Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования.
- Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно: взрослые — 30 евро, дети 3-11 лет — 24 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1436 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
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