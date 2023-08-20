Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Открытый более 45 лет назад, сафари-парк Туари знакомит гостей с флорой и фауной разных частей мира. Вы проедете по нему на машине, наблюдая за местными обитателями с безопасного расстояния. Покормите прямо из окна жирафов, носорогов и зебр. Если пожелаете, пройдёте по стеклянным туннелям среди львов!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сафари-парк Туари находится всего в 40 км. от Парижа. Вы проедете по его гигантской территории на автомобиле, наблюдая из окна за животными в естественной среде обитания. В Африканской долине можно увидеть слонов, жирафов, гиппопотамов и белых носорогов. В зоне Северной Америки — арктических волков, бизонов и чёрных медведей. В Евразии — европейских ланей и лошадей Пржевальского. И это только начало!
Организационные детали
- Это поездка, не предполагающая исторического содержания
- Вас будет сопровождать русскоговорящий водитель, транспорт включён в стоимость
- Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования.
- Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно: взрослые — 30 евро, дети 3-11 лет — 24 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 382 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
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