Руслан — ваша команда гидов в Париже Организатор данного мероприятия

На сайте с 2018 года

Обычно отвечает за 40 минут

Провели экскурсии для 1436 туристов

Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!