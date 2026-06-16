Дегустация, пикник среди виноградников и главные места знаменитого региона
Эта поездка поможет увидеть Шампань не только через бокал игристого, но и через её историю, пейзажи и людей.
Вы посетите Реймский собор и деревню Отвилье, проедете по знаменитой Авеню де Шампань, побываете у семейного винодела, прогуляетесь по виноградникам и насладитесь пикником среди лоз с дегустацией местных кюве.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Парижа. По дороге можно сделать короткую остановку на кофе.
10:00–10:30 — Реймский собор. Один из главных символов Франции и место коронации французских королей.
11:00–11:30 — Отвилье. Прогуляемся по деревне, где жил Дом Периньон, отыщем его могилу и обсудим, как зародилась история шампанского.
11:30–12:00 — Авеню де Шампань. Проедем по знаменитой улице Эперне, вдоль которой расположены особняки и штаб-квартиры известных шампанских домов.
12:30–13:00 — прогулка по виноградникам с виноделом. Он расскажет, как выращивают виноград и что влияет на вкус будущего шампанского.
13:00–14:00 — пикник среди лоз. Вас ждут региональные продукты и отдых среди виноградников.
14:00–15:00 — дегустация шампанского. Вы попробуете 4 вида кюве и разберётесь в особенностях разных стилей.
15:00–17:30 — возвращение в Париж
Вы узнаете:
как создаётся шампанское — от виноградника до бокала
почему терруар Шампани считается уникальным
чем семейные хозяйства отличаются от крупных шампанских домов
какую роль сыграл Дом Периньон в истории региона
как научиться выбирать шампанское по вкусу, а не по известности бренда
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
В стоимость входят визит к семейному виноделу, пикник среди виноградников и дегустация 4 видов шампанского
Экскурсия на винодельне проводится местным гидом на английском или французском языке. Возможен перевод на русский язык за дополнительную плату
Дегустация проводится только для участников старше 18 лет
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу во Франции с 2022 года и хорошо знаю Париж и другие регионы страны — не только как туристические направления, но и как места для жизни и путешествий.
Я представляю читать дальшеуменьшить
команду, которая занимается организацией индивидуальных и частных туров по Парижу и всей Франции. Мы не ограничиваемся только столицей и предлагаем продуманные маршруты в Нормандию, Шампань, к замкам Луары и в другие регионы, в зависимости от ваших интересов.
В работе мы делаем акцент на комфорт, логистику и внимание к деталям: спокойный темп, понятный план дня и возможность гибко подстроить маршрут. Мы работаем с теми, кто ценит индивидуальный подход и хочет не просто увидеть достопримечательности, а лучше понять атмосферу и жизнь страны.
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