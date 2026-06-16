Эта поездка поможет увидеть Шампань не только через бокал игристого, но и через её историю, пейзажи и людей. Вы посетите Реймский собор и деревню Отвилье, проедете по знаменитой Авеню де Шампань, побываете у семейного винодела, прогуляетесь по виноградникам и насладитесь пикником среди лоз с дегустацией местных кюве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €800 за человека

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Парижа. По дороге можно сделать короткую остановку на кофе.

10:00–10:30 — Реймский собор. Один из главных символов Франции и место коронации французских королей.

11:00–11:30 — Отвилье. Прогуляемся по деревне, где жил Дом Периньон, отыщем его могилу и обсудим, как зародилась история шампанского.

11:30–12:00 — Авеню де Шампань. Проедем по знаменитой улице Эперне, вдоль которой расположены особняки и штаб-квартиры известных шампанских домов.

12:30–13:00 — прогулка по виноградникам с виноделом. Он расскажет, как выращивают виноград и что влияет на вкус будущего шампанского.

13:00–14:00 — пикник среди лоз. Вас ждут региональные продукты и отдых среди виноградников.

14:00–15:00 — дегустация шампанского. Вы попробуете 4 вида кюве и разберётесь в особенностях разных стилей.

15:00–17:30 — возвращение в Париж

Вы узнаете:

как создаётся шампанское — от виноградника до бокала

почему терруар Шампани считается уникальным

чем семейные хозяйства отличаются от крупных шампанских домов

какую роль сыграл Дом Периньон в истории региона

как научиться выбирать шампанское по вкусу, а не по известности бренда

Организационные детали