Изысканная Франция от Парижа до океана

Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов

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С нами вы влюбитесь во Францию: покажем необычные места и мировые шедевры архитектуры, отведём в проверенные ресторанчики и купим для вас премиальные местные сыры и вина, которые точно нужно попробовать, прогуляемся по значимым локациям, где разворачивались повлиявшие на историю события. Отправимся к океану наслаждаться морепродуктами с видом на Ла-Манш и любоваться курортными городами. Исследуем Париж от Латинского квартала до Монмартра.

Заедем в гости в роскошную резиденцию Наполеона, увидим, куда поселил своих мушкетёров Дюма, и заглянем в церковь, в которой Дэн Браун спрятал краеугольный камень.
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Ближайшие даты:
30
окт
22
янв
5
фев
19
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Во Францию необходима шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Париж

Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.

Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.

Добро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в Париж
2 день

Океан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городки

После завтрака отправляемся к океану — в город Онфлёр. Набережная города встретит нас яхтами и рыбацкими лодками. Рассмотрим необычную архитектуру и прогуляемся. Желающие смогут искупаться.

Затем переместимся в Довиль и Трувиль. Первый известен своим огромным пляжем, казино и светскими мероприятиями, которые проходят здесь летом. Увидим особняки начала прошлого века в нормандском стиле «коломбаж». Трувиль находится неподалёку и когда-то приглянулся брату Наполеона Третьего — герцогу Шарлю де Морни. Устроимся на берегу Ла-Манша на ланч и попробуем местное вино и морепродукты.

Вечером вернёмся в Париж на скоростном поезде.

Океан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городки
3 день

Романтичный и творческий Монмартр

Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.

Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо.

Полюбуемся эталоном французского неоклассицизма — храмом Святой Марии Магдалины. Посетим кладбище Монмартра, на котором похоронены Александр Дюма, Стендаль, Эмиль Золя, Гектор Берлиоз и другие знаменитые люди. Увидим место, где снимали фильм «Амели», старую ветряную мельницу и скульптуру известного актёра.

Вечером поужинаем в ресторане с бокалом вина Рислинг Эльзас.

Романтичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий Монмартр
4 день

Средневековый город Руан и местные деликатесы

Сегодня посетим историческую столицу Нормандии — Руан. Здесь находится известный на весь мир кафедральный собор, происходили значимые события, оборвалась жизнь национальной героини страны Жанны д’Арк, а ещё готовят вкуснейшие сыры и сидр, которые мы обязательно попробуем. Прогуляемся по средневековому городу с богатой историей и осмотрим важные достопримечательности. Больше нигде во Франции вы не увидите такого количества готических храмов и церквей!

Вечером вернёмся в Париж.

Средневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесы
5 день

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне

В 20 километрах от Парижа находится резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи, прогуляемся по ухоженной территории с озером, где можно увидеть чёрных лебедей, и устроим ланч на природе.

Во второй половине дня отправимся на шопинг (либо свободное время). Вечером — ужин с вином во французском бистро.

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне
6 день

Латинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектуры

Сегодня прогуляемся в самом богемной, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Увидим одну из жемчужин мировой классической архитектуры — Пантеон (усыпальница выдающихся людей Франции). Прогуляемся по старинной и живописной улице Муфтар, рассмотрим церковь в стиле поздней готики и Ренессанса и другие достопримечательности Латинского квартала.

Пройдём по местам, где Дюма поселил трёх мушкетёров, и зайдём в церковь, в которой Дэн Браун спрятал краеугольный камень.

Вечером, уже по традиции, встретимся в ресторане на ужин с вином.

Латинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектуры
7 день

Отъезд с подарками

После завтрака проводим вас в аэропорт. Никто не уедет с пустыми руками — мы подготовили для вас сырную корзину с лучшими сортами.

Отъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подарками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 13:00
Завершение: Париж, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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