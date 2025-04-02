Костница в туннелях древних каменоломен — в прямом смысле обратная сторона Парижа с его величественной красотой и образцовой романтикой.
Путешествуя по империи мёртвых, рассматривая стены, сложенные из останков 6 млн парижан, вы познакомитесь с удивительной историей и легендами катакомб. А в роли вашего проводника выступит приложение на смартфоне.
Путешествуя по империи мёртвых, рассматривая стены, сложенные из останков 6 млн парижан, вы познакомитесь с удивительной историей и легендами катакомб. А в роли вашего проводника выступит приложение на смартфоне.
Описание билета
- Лабиринт тёмных туннелей пролегает на глубине 20 метров под уровнем улиц, к туристическому осмотру открыта только огороженная часть галерей (заблудиться нельзя)
- Спустившись по винтовой лестнице, вы увидите парижскую костницу, узнаете, как и почему её создали в бывших римских каменоломнях и чьи останки здесь хранятся
- Откроете истории, связанные с этим местом, и прочувствуете его мрачную романтику
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в катакомбы
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в катакомбы
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в катакомбы Парижа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень удобно с аудиогидом на телефоне. Экскурсия проходит в твоем собственном темпе. Буду практиковать данный вид экскурсий.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия»
Индивидуальная
Понять Париж за два часа
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
Начало: собор Нотр-Дам
3 июн в 17:30
6 июн в 09:00
от €175 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
Уникальная прогулка по скрытым уголкам Парижа, где сплетаются история и мода. Погрузитесь в атмосферу старинных галерей и пассажей
Начало: по договорённости
Завтра в 10:30
29 мая в 14:30
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм и блеск Парижа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, прогуливаясь по его знаменитым улицам и бульварам. Узнайте истории величественных достопримечательностей
Начало: У Оперы Гарнье
29 июн в 09:30
30 июн в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет в музей Орсе в Париже с аудиогидом
Изучить самое полное собрание импрессионистов - в своём темпе
Начало: У главного входа в музей Орсе
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
€25 за билет
€60 за человека