Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия

Поразмышлять о бренности бытия, гуляя по подземным галереям с черепами
Костница в туннелях древних каменоломен — в прямом смысле обратная сторона Парижа с его величественной красотой и образцовой романтикой.

Путешествуя по империи мёртвых, рассматривая стены, сложенные из останков 6 млн парижан, вы познакомитесь с удивительной историей и легендами катакомб. А в роли вашего проводника выступит приложение на смартфоне.
Описание билета

  • Лабиринт тёмных туннелей пролегает на глубине 20 метров под уровнем улиц, к туристическому осмотру открыта только огороженная часть галерей (заблудиться нельзя)
  • Спустившись по винтовой лестнице, вы увидите парижскую костницу, узнаете, как и почему её создали в бывших римских каменоломнях и чьи останки здесь хранятся
  • Откроете истории, связанные с этим местом, и прочувствуете его мрачную романтику

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в катакомбы
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в катакомбы
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в катакомбы Парижа
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

Очень удобно с аудиогидом на телефоне. Экскурсия проходит в твоем собственном темпе. Буду практиковать данный вид экскурсий.
