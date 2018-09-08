Мои заказы

Бенедиктинское аббатство Сен-Дени – экскурсии в Париже

Найдено 9 экскурсий в категории «Бенедиктинское аббатство Сен-Дени» в Париже на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
На машине
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Познакомьтесь с величественным Версалем: королевские апартаменты, сады и интриги ждут вас на индивидуальной экскурсии
11 дек в 12:30
12 дек в 08:30
€534 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Париж
Пешая
3 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Парижу: от Люксембургского сада до Лувра. Узнайте о развитии города и его современной жизни
Начало: Около Пантеона
Завтра в 09:00
12 дек в 15:00
€240 за всё до 10 чел.
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце французской провинции
Погрузитесь в атмосферу французской провинции, посетив крепости, дворцы и деревни, сохранившие дух старины. Узнайте тайны королевских охот
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир французской аристократии и средневековой истории. Узнайте о шедеврах искусства и исторических событиях
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€525 за всё до 4 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + Онфлёр
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€1050 за всё до 3 чел.
Понять Париж за два часа
Пешая
2 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
Начало: собор Нотр-Дам
11 дек в 16:00
13 дек в 14:00
от €160 за всё до 6 чел.
По историческому центру Парижа
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нотр-Дам, Лувр, остров Сите и другие достопримечательности города любви - на обзорной прогулке
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом - Гревская пло...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €230 за всё до 10 чел.
Королевская усыпальница Сен-Дени в Париже
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю французских монархов, посетив уникальное готическое аббатство, где покоятся короли и королевы Франции
Сегодня в 17:00
12 дек в 09:00
€267 за всё до 10 чел.
Левый берег и Латинский квартал за 3,5 часа
Пешая
3.5 часа
45 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Погулять по старинным районам Парижа и увидеть их главные достопримечательности в мини-группе
Начало: В районе метро Cluny-La Sorbonne
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 13:15, в субботу и воскресенье в 13:30
12 дек в 13:15
16 дек в 13:15
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 сентября 2018
    Королевская усыпальница Сен-Дени в Париже
    Максим огромный Молодец 👍😍 мы из довольно искушенных туристов. Благодарим за огромнейшиезнания и желаем успехов в написании диссертации в Сорбонне 🤗

