Мы начнём нашу экскурсию ⛳ с площади, где когда-то находилась знаменитая крепость Бастилия и совершим увлекательную прогулку 👣 по старинному кварталу. История 📖 которого начинается с рыцарей ордена тамплиеров, осушивших болота в этой части Парижа. На сегодняшний день квартал Маре - это настоящее достояние. Опытный гид проведет вас по маршруту и поделится всеми знаниями 🎓 об этих местах. Вы увидите многочисленные особняки королевских министров и французских аристократов, масонские храмы, синагоги, лучшие кондитерские и бутики парижских дизайнеров.

Темп экскурсии 🧭 будет выбран максимально комфортный для всех участников. Не будет лишних пауз и скучного повествования.

Вы побываете на самой старинной и одной из самых красивых 🤩 площадей Парижа - площади Вогезов, до 1799 года называвшейся Королевской.

Посетите квартиру-музей Виктора Гюго, находящуюся в доме, где также «проживала» миледи Винтер — один из центральных персонажей романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Учитывая дружбу писателей и восхищение Дюма талантом Гюго, этот факт можно рассматривать как дружескую шутку автора. Среди экспонатов музея — рисунки и рукописи Виктора Гюго, экземпляры первых изданий его произведений, аутентичные предметы интерьера, а также картины и скульптуры, повествующие о жизни этого писателя.

Кроме того, Маре считается районом еврейской общины, в нем находится самая необычная парижская синагога и множество кафе, в которых стоят очереди за национальным лакомством — фалафелем.

Этот квартал облюбовали креативные жители Парижа, ведь именно здесь вы можете найти известные бутики и небольшие лавочки парижских дизайнеров, подобрав мастера на свой вкус.

И все это будет сопровождаться посещением тайных садиков с цветущим жасмином, рассказами о самых интересных и необычных музеях 🖼 этого квартала и атмосферой средневековья.

А в самом конце экскурсии вас будет ждать сюрприз — подъем на крышу без очереди с ошеломляющим видом на весь Париж. Поверьте, такого вида на Собор Парижской Богоматери, Базилику Сакре-Кёр и Эйфелеву башню вы не забудете никогда!