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Квартал Маре с подъемом на крышу

4.8
17 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Квартал Маре — одно их тех редких в Париже мест, которое сохранило свой исторический облик.

Здесь реже бывают туристы и чаще - местных жители.

Уютные садики и улицы, по которым раньше гуляли 👣 рыцари, кафе с огромным выбором кошерных блюд.

Вы побываете на красивейшей площади, которая раньше называлась Королевской, а завершим мы нашу прогулку на одной из крыш, любуясь на Париж и его окрестности.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €37 за человека

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Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу

Что вы увидите

  • Квартал Маре
Мы начнём нашу экскурсию ⛳ с площади, где когда-то находилась знаменитая крепость Бастилия и совершим увлекательную прогулку 👣 по старинному кварталу. История 📖 которого начинается с рыцарей ордена тамплиеров, осушивших болота в этой части Парижа. На сегодняшний день квартал Маре - это настоящее достояние. Опытный гид проведет вас по маршруту и поделится всеми знаниями 🎓 об этих местах. Вы увидите многочисленные особняки королевских министров и французских аристократов, масонские храмы, синагоги, лучшие кондитерские и бутики парижских дизайнеров.
Темп экскурсии 🧭 будет выбран максимально комфортный для всех участников. Не будет лишних пауз и скучного повествования.
Вы побываете на самой старинной и одной из самых красивых 🤩 площадей Парижа - площади Вогезов, до 1799 года называвшейся Королевской.
Посетите квартиру-музей Виктора Гюго, находящуюся в доме, где также «проживала» миледи Винтер — один из центральных персонажей романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Учитывая дружбу писателей и восхищение Дюма талантом Гюго, этот факт можно рассматривать как дружескую шутку автора. Среди экспонатов музея — рисунки и рукописи Виктора Гюго, экземпляры первых изданий его произведений, аутентичные предметы интерьера, а также картины и скульптуры, повествующие о жизни этого писателя.
Кроме того, Маре считается районом еврейской общины, в нем находится самая необычная парижская синагога и множество кафе, в которых стоят очереди за национальным лакомством — фалафелем.
Этот квартал облюбовали креативные жители Парижа, ведь именно здесь вы можете найти известные бутики и небольшие лавочки парижских дизайнеров, подобрав мастера на свой вкус.
И все это будет сопровождаться посещением тайных садиков с цветущим жасмином, рассказами о самых интересных и необычных музеях 🖼 этого квартала и атмосферой средневековья.
А в самом конце экскурсии вас будет ждать сюрприз — подъем на крышу без очереди с ошеломляющим видом на весь Париж. Поверьте, такого вида на Собор Парижской Богоматери, Базилику Сакре-Кёр и Эйфелеву башню вы не забудете никогда!
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение квартиры-музея Виктора Гюго (кроме понедельника)
  • Подъем на крышу без очереди
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро: Bastille(1, 5, 8линии метро) выход номер 7
Место завершения
🏁 Метро Rambuteau
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу
Квартал Маре с подъемом на крышу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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17 отзывов оставили туристы

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