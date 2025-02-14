Маре — одно из немногих мест в Париже, не тронутых временем. Облик этого квартала совершенно не изменился за столетия, и атмосфера здесь по-прежнему особенная.
Заглянув в Маре, вы поймёте, что такое настоящий Париж, горячо любимый теми, кто возвращается сюда снова и снова; побродите по узким улочкам и внутренним дворикам, рассмотрите особняки, дома еврейского квартала, лавочки и забудете, в какой эпохе находитесь.
Заглянув в Маре, вы поймёте, что такое настоящий Париж, горячо любимый теми, кто возвращается сюда снова и снова; побродите по узким улочкам и внутренним дворикам, рассмотрите особняки, дома еврейского квартала, лавочки и забудете, в какой эпохе находитесь.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Его великолепие, изысканное «болото»
Название квартала произошло от французского слова «болото» — вы узнаете, как преобразилась и эволюционировала местность Маре благодаря тамплиерам. Пройдёте мимо монастырей и загородных домов, которые стоят на правом берегу Сены с давних времён, и узнаете секреты знаменитого квартала.
- На идеально квадратной площади Вогезов услышите рассказ о королевской фамилии и 36 домах, во многих из которых жили известные люди: например, Виктор Гюго! Ансамбль площади считается одним из самых красивых в Париже.
- На базарной Сен-Поль поговорим о столичных блошиных рынках и торговле антиквариатом.
- Зайдя в еврейский квартал, вы узнаете о роли иудеев в развитии города и о том, как исторические события сказывались на судьбе парижских евреев. В квартале Маре за века сформировался центр еврейской культуры: здесь находится самая большая синагога в Париже и множество кошерных магазинов и кафе.
- Возле особняка Сале вспомните о Пабло Пикассо — с 1985 года в этом здании располагается музей творца.
- А взглянув на особняк Карнавале и Ле-Пелетье-де-Сен-Фаржо, рассмотрите «самый парижский музей» — 140 его залов посвящены истории города и страны, Великой французской революции и всему, чем когда-то был знаменит Париж.
Внутренние дворики, старые окна, крепостная стена XIII века и исконные название парижских улиц — со всем этим вы соприкоснётесь за время экскурсии, которая закончится у мэрии Парижа.
Организационные детали
- Экскурсия пешая. Огромная просьба не опаздывать
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Pont Marie»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 139 туристов
Привет! Я Альвина, лицензированный гид в Париже. Более 15 лет живу в этом городе и больше 10 лет провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто иЗадать вопрос
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