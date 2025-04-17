Квартал Маре в Париже - это уникальное сочетание истории и современности. Здесь величественные особняки соседствуют с модными бутиками и гей-барами.
Прогулка по площади Вогезов, где когда-то жил Гюго, и по еврейской
Прогулка по площади Вогезов, где когда-то жил Гюго, и по еврейской
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные особняки
- 🌿 Средневековая деревня Сен-Поль
- 🎨 Современные арт-галереи
- 🍽️ Аутентичные рестораны
- 🏳️🌈 Гей-бары и вечеринки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения квартала Маре - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и посетить уличные мероприятия. Весной и осенью, в апреле и октябре, также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, район менее загружен, что позволяет насладиться спокойной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Особняк Сюлли
- Особняк Бовэ
- Особняк Санс
- Площадь Вогезов
- Дом Гюго
- Еврейская улица Розье
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- Погуляете по богемному кварталу с бутиками, барами и арт-галереями
- Полюбуетесь архитектурой частных особняков: Сюлли, Бовэ и Санс
- Зайдёте во дворики деревни Сен-Поль
- Посетите знаменитую площадь Вогезов и увидите дом Гюго
- Пройдёте по еврейской улице Розье с аутентичными ресторанами и кошерными мясными магазинами
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те,
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья - абсолютно замечательный гид!
С ней было так легко и приятно общаться, что было жалко расставаться. Она рассказала и показала нам (а это наш не первый приезд в Париж!) столько
С ней было так легко и приятно общаться, что было жалко расставаться. Она рассказала и показала нам (а это наш не первый приезд в Париж!) столько
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Нашим гидом в экскурсии по кварталу Маре был Алексей.
Я бы сказал, что прогулка удалась.
Мы посетили практически все объекты, которые я хотел увидеть, а Алексей сопроводил встречу с достопримечательностями основными сведениями
Я бы сказал, что прогулка удалась.
Мы посетили практически все объекты, которые я хотел увидеть, а Алексей сопроводил встречу с достопримечательностями основными сведениями
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