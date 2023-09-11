Galiy — ваш гид в Париже

Провёл экскурсии для 147 туристов

Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, и вот уже несколько лет я познаю разные уголки Парижа, а с недавних пор поняла, что готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить необычные места — те, которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств, поэтому параллельно я еще и студент, так сказать, студент-инсайдер, который уже знает много того, о чем не пишут в путеводителях!

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