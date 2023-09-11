Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному парижскому району
Когда-то выросший на болоте, сегодня квартал Маре — любимое место парижских модников.
Величественные особняки соседствуют здесь с гей-барами, под сводами помпезной площади Вогезов проходят весёлые вечеринки.
А ещё в сердце квартала скрывается настоящая средневековая деревня Сен-Поль! Мы проведём вас по самым-самым местам этого удивительного района и поможем раскрыть его характер.
Величественные особняки соседствуют здесь с гей-барами, под сводами помпезной площади Вогезов проходят весёлые вечеринки.
А ещё в сердце квартала скрывается настоящая средневековая деревня Сен-Поль! Мы проведём вас по самым-самым местам этого удивительного района и поможем раскрыть его характер.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- Погуляете по богемному кварталу с бутиками, барами и арт-галереями
- Полюбуетесь архитектурой частных особняков: Сюлли, Бовэ и Санс
- Зайдёте во дворики деревни Сен-Поль
- Посетите знаменитую площадь Вогезов и увидите дом Гюго
- Пройдёте по еврейской улице Розье с аутентичными ресторанами и кошерными мясными магазинами
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и четверг в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Hôtel de Ville
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и четверг в 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Galiy — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 147 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, и вот уже несколько лет я познаю разные уголки Парижа, а с недавних пор поняла, что готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить необычные места — те, которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств, поэтому параллельно я еще и студент, так сказать, студент-инсайдер, который уже знает много того, о чем не пишут в путеводителях!
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