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Квартал Маре: богема и аристократы

Погрузитесь в атмосферу парижского квартала Маре, где величественные особняки соседствуют с современными арт-галереями и уютными барами
Квартал Маре в Париже - это уникальное сочетание истории и современности. Здесь величественные особняки соседствуют с модными бутиками и гей-барами.

Прогулка по площади Вогезов, где когда-то жил Гюго, и по еврейской
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улице Розье с её аутентичными ресторанами, оставит незабываемые впечатления. В сердце квартала скрывается средневековая деревня Сен-Поль, которая перенесёт вас в прошлое. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с культурным и историческим наследием Парижа

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные особняки
  • 🌿 Средневековая деревня Сен-Поль
  • 🎨 Современные арт-галереи
  • 🍽️ Аутентичные рестораны
  • 🏳️‍🌈 Гей-бары и вечеринки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения квартала Маре - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и посетить уличные мероприятия. Весной и осенью, в апреле и октябре, также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, район менее загружен, что позволяет насладиться спокойной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Квартал Маре: богема и аристократы
Квартал Маре: богема и аристократы
Квартал Маре: богема и аристократы

Что можно увидеть

  • Особняк Сюлли
  • Особняк Бовэ
  • Особняк Санс
  • Площадь Вогезов
  • Дом Гюго
  • Еврейская улица Розье

Описание экскурсии

За 2 часа вы:

  • Погуляете по богемному кварталу с бутиками, барами и арт-галереями
  • Полюбуетесь архитектурой частных особняков: Сюлли, Бовэ и Санс
  • Зайдёте во дворики деревни Сен-Поль
  • Посетите знаменитую площадь Вогезов и увидите дом Гюго
  • Пройдёте по еврейской улице Розье с аутентичными ресторанами и кошерными мясными магазинами

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те,
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которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств и объединиться с такими же, как я, единомышленниками! Теперь мы разрабатываем и организуем на профессиональном уровне экскурсии с интересными маршрутами — как групповые так и индивидуальные, не только по городу, но и по его музеям и ближайшим пригородам. Поэтому в дальнейшем экскурсии для вас буду проводить или я или кто-то из нашей команды.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Дарья - абсолютно замечательный гид!
С ней было так легко и приятно общаться, что было жалко расставаться. Она рассказала и показала нам (а это наш не первый приезд в Париж!) столько
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интересного и удивительного, что на следующий день после этой экскурсии мы посетили два бесплатных музея, которые она рекомендовала, и о которых мы бы не узнали без неё (Музей Виктора Гюго и Музей истории Парижа Carnevalet).
Огромное спасибо!

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Anton
Нашим гидом в экскурсии по кварталу Маре был Алексей.
Я бы сказал, что прогулка удалась.
Мы посетили практически все объекты, которые я хотел увидеть, а Алексей сопроводил встречу с достопримечательностями основными сведениями
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и историческими ремарками. Экскурсия продлила на 30 минут дольше запланированного и это было приятным бонусом, которым поделился с нами наш гид.
Гуляя по старому городу, я наслаждался атмосферой, в которую меня погружало воображение, питаемое рассказами и историями Алексея.
Это был приятный экспириенс знакомства с исторической частью Парижа.

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