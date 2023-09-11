Квартал Маре: богемный и аристократический

Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному парижскому району

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Когда-то выросший на болоте, сегодня квартал Маре — любимое место парижских модников.

Величественные особняки соседствуют здесь с гей-барами, под сводами помпезной площади Вогезов проходят весёлые вечеринки.

А ещё в сердце квартала скрывается настоящая средневековая деревня Сен-Поль! Мы проведём вас по самым-самым местам этого удивительного района и поможем раскрыть его характер.
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Квартал Маре: богемный и аристократический
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа вы:

  • Погуляете по богемному кварталу с бутиками, барами и арт-галереями
  • Полюбуетесь архитектурой частных особняков: Сюлли, Бовэ и Санс
  • Зайдёте во дворики деревни Сен-Поль
  • Посетите знаменитую площадь Вогезов и увидите дом Гюго
  • Пройдёте по еврейской улице Розье с аутентичными ресторанами и кошерными мясными магазинами

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник и четверг в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Квартал Марэ
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