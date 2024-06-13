Это будет настоящее приключение для детей и их родителей! Мы словно прокатимся на машине времени. Ведь в Лувре можно очень быстро менять декорации и перемещаться из одной эпохи в другую. Ребят будут ждать интересные творческие задания.
В весёлом формате они познакомятся с искусством древних государств, сокровищами французской королевской короны и творениями Леонардо да Винчи.
В весёлом формате они познакомятся с искусством древних государств, сокровищами французской королевской короны и творениями Леонардо да Винчи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Юные участники увидят:
- В департаменте «Древняя Месопотамия» — пятиногих духов Шеду, статуэтку Эбих-Ила, свод законов Хаммурапи.
- В департаменте «Ближний Восток» — колесо возрастом 5 тысяч лет.
- В департаменте «Греческая скульптура» — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую.
- В Галерее Аполлона — корону Людовика XV.
- В отделе «Возрождение» — картины Леонардо Да Винчи «Святое семейство», «Прекрасная Ферроньера», «Джоконда».
Во время квеста ребята:
- Выяснят, почему в Месопотамии наносили знаки на глиняные дощечки, отчего там было много изделий из глины и как они сохранились до наших дней.
- Научатся писать клинописью.
- Определят, что хранят пятиногие быки Шеду и почему у статуй царя-строителя Гудеа нет голов.
- Познакомятся с храмами Древней Греции, а также главными богами Олимпа.
- Найдут самый большой бриллиант Франции.
- Поймут, чем произведения да Винчи не похожи на картины других художников.
- Узнают тайну похищения Джоконды и, как настоящие следопыты, помогут вернуть картину в Лувр.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр: €22/взрослый, бесплатно — детям до 18 лет.
- Билеты нужно забронировать самостоятельно заранее.
- По желанию вы можете оставить детей на квесте со мной. Присутствие взрослых необязательно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Пирамиду Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 1913 туристов
Меня зовут Надежда и я с удовольствием познакомлю вас с одним из самых необыкновенных городов на Планете — Парижем. Профессии туристического гида, истории искусства и истории Франции я училась уЗадать вопрос
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