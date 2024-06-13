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Это будет настоящее приключение для детей и их родителей! Мы словно прокатимся на машине времени. Ведь в Лувре можно очень быстро менять декорации и перемещаться из одной эпохи в другую. Ребят будут ждать интересные творческие задания.



В весёлом формате они познакомятся с искусством древних государств, сокровищами французской королевской короны и творениями Леонардо да Винчи.