Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)

Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Это будет настоящее приключение для детей и их родителей! Мы словно прокатимся на машине времени. Ведь в Лувре можно очень быстро менять декорации и перемещаться из одной эпохи в другую. Ребят будут ждать интересные творческие задания.

В весёлом формате они познакомятся с искусством древних государств, сокровищами французской королевской короны и творениями Леонардо да Винчи.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание квеста

Что вас ожидает

Юные участники увидят:

  • В департаменте «Древняя Месопотамия» — пятиногих духов Шеду, статуэтку Эбих-Ила, свод законов Хаммурапи.
  • В департаменте «Ближний Восток» — колесо возрастом 5 тысяч лет.
  • В департаменте «Греческая скульптура» — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую.
  • В Галерее Аполлона — корону Людовика XV.
  • В отделе «Возрождение» — картины Леонардо Да Винчи «Святое семейство», «Прекрасная Ферроньера», «Джоконда».

Во время квеста ребята:

  • Выяснят, почему в Месопотамии наносили знаки на глиняные дощечки, отчего там было много изделий из глины и как они сохранились до наших дней.
  • Научатся писать клинописью.
  • Определят, что хранят пятиногие быки Шеду и почему у статуй царя-строителя Гудеа нет голов.
  • Познакомятся с храмами Древней Греции, а также главными богами Олимпа.
  • Найдут самый большой бриллиант Франции.
  • Поймут, чем произведения да Винчи не похожи на картины других художников.
  • Узнают тайну похищения Джоконды и, как настоящие следопыты, помогут вернуть картину в Лувр.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр: €22/взрослый, бесплатно — детям до 18 лет.
  • Билеты нужно забронировать самостоятельно заранее.
  • По желанию вы можете оставить детей на квесте со мной. Присутствие взрослых необязательно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Пирамиду Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиМузеиЛетниеКвестыЛуврПопулярные местаРазвлеченияДля детейАктивностиИгры

Похожие экскурсии из Парижа

Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная
2 часа
107 отзывов
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
214 за всё до 6 чел.
Париж для детей 7-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам