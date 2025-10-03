Эта экскурсия подходит как для тех, кто впервые приехал в город любви, так и для тех, кто уже не раз здесь бывал. Мы прогуляемся по историческому центру мимо Латинского квартала и Нотр-Дама, полюбуемся собором Сен-Северин и мостом Менял, побываем на Гревской площади. Я поделюсь с вами тайнами и легендами древнего города, его секретными местечками и лучшими кафе.

Описание экскурсии

Гревская площадь , которая в Средние века была местом казней, восстаний и народных собраний

, которая в Средние века была местом казней, восстаний и народных собраний Пон-Нёф — самый старый сохранившийся мост Парижа, построенный в 17 веке, но названный «новым»

— самый старый сохранившийся мост Парижа, построенный в 17 веке, но названный «новым» Площадь Дофин — одна из самых уединённых и живописных площадей Парижа, основанная Генрихом IV в честь его сына

— одна из самых уединённых и живописных площадей Парижа, основанная Генрихом IV в честь его сына Латинский квартал — старейший университетский район Парижа с Сорбонной, узкими средневековыми улочками и книжными лавками. Здесь учились и гуляли великие писатели, а в 1968 году проходили студенческие протесты

— старейший университетский район Парижа с Сорбонной, узкими средневековыми улочками и книжными лавками. Здесь учились и гуляли великие писатели, а в 1968 году проходили студенческие протесты Сен-Северин — готическая церковь с витражами, спиральной колонной и старинным колоколом 14 века. Внутри ощущается атмосфера мистики и средневековой истории

— готическая церковь с витражами, спиральной колонной и старинным колоколом 14 века. Внутри ощущается атмосфера мистики и средневековой истории Мост Менял через Сену — важная точка торговли в Средневековье. Он знаменит металлическими решётками, на которые раньше вешали «замки любви»

А также: Нотр-Дам-де-Пари, Литературное кафе, старейшая книжная лавка в городе, квартал Сен-Мишель, Консьержери и многое другое! По пути расскажу, как зародился Париж, каким он был в разные эпохи, чем жил древний город и чем он живёт сейчас.

Вы узнаете:

Где готовилась к своей казни Мария Антуанетта

Как правильно читать алхимические знаки на фасаде старинного собора

Какие тайны прошлого скрываются на узких улочках острова Сите

Где на самом деле жил Д’ Артаньян

Как убили любимого короля Франции Генриха IV

Также я подскажу, где попробовать самые вкусные профитроли в Париже.

Организационные детали