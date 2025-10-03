Эта экскурсия подходит как для тех, кто впервые приехал в город любви, так и для тех, кто уже не раз здесь бывал.
Мы прогуляемся по историческому центру мимо Латинского квартала и Нотр-Дама, полюбуемся собором Сен-Северин и мостом Менял, побываем на Гревской площади. Я поделюсь с вами тайнами и легендами древнего города, его секретными местечками и лучшими кафе.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Гревская площадь, которая в Средние века была местом казней, восстаний и народных собраний
- Пон-Нёф — самый старый сохранившийся мост Парижа, построенный в 17 веке, но названный «новым»
- Площадь Дофин — одна из самых уединённых и живописных площадей Парижа, основанная Генрихом IV в честь его сына
- Латинский квартал — старейший университетский район Парижа с Сорбонной, узкими средневековыми улочками и книжными лавками. Здесь учились и гуляли великие писатели, а в 1968 году проходили студенческие протесты
- Сен-Северин — готическая церковь с витражами, спиральной колонной и старинным колоколом 14 века. Внутри ощущается атмосфера мистики и средневековой истории
- Мост Менял через Сену — важная точка торговли в Средневековье. Он знаменит металлическими решётками, на которые раньше вешали «замки любви»
А также: Нотр-Дам-де-Пари, Литературное кафе, старейшая книжная лавка в городе, квартал Сен-Мишель, Консьержери и многое другое! По пути расскажу, как зародился Париж, каким он был в разные эпохи, чем жил древний город и чем он живёт сейчас.
Вы узнаете:
- Где готовилась к своей казни Мария Антуанетта
- Как правильно читать алхимические знаки на фасаде старинного собора
- Какие тайны прошлого скрываются на узких улочках острова Сите
- Где на самом деле жил Д’ Артаньян
- Как убили любимого короля Франции Генриха IV
Также я подскажу, где попробовать самые вкусные профитроли в Париже.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи, внутрь заходим в две старинные церкви
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 70 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Я
Яна
3 окт 2025
Провели вечер с отличной компании, узнали больше про город, с чего он начинался и его тайные символы. 🙏🏻
