Атмосферная прогулка по старому Парижу

Увидеть главное в городе и влюбиться в него за одну прогулку
Эта экскурсия подходит как для тех, кто впервые приехал в город любви, так и для тех, кто уже не раз здесь бывал.

Мы прогуляемся по историческому центру мимо Латинского квартала и Нотр-Дама, полюбуемся собором Сен-Северин и мостом Менял, побываем на Гревской площади. Я поделюсь с вами тайнами и легендами древнего города, его секретными местечками и лучшими кафе.
5
1 отзыв
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

  • Гревская площадь, которая в Средние века была местом казней, восстаний и народных собраний
  • Пон-Нёф — самый старый сохранившийся мост Парижа, построенный в 17 веке, но названный «новым»
  • Площадь Дофин — одна из самых уединённых и живописных площадей Парижа, основанная Генрихом IV в честь его сына
  • Латинский квартал — старейший университетский район Парижа с Сорбонной, узкими средневековыми улочками и книжными лавками. Здесь учились и гуляли великие писатели, а в 1968 году проходили студенческие протесты
  • Сен-Северин — готическая церковь с витражами, спиральной колонной и старинным колоколом 14 века. Внутри ощущается атмосфера мистики и средневековой истории
  • Мост Менял через Сену — важная точка торговли в Средневековье. Он знаменит металлическими решётками, на которые раньше вешали «замки любви»

А также: Нотр-Дам-де-Пари, Литературное кафе, старейшая книжная лавка в городе, квартал Сен-Мишель, Консьержери и многое другое! По пути расскажу, как зародился Париж, каким он был в разные эпохи, чем жил древний город и чем он живёт сейчас.

Вы узнаете:

  • Где готовилась к своей казни Мария Антуанетта
  • Как правильно читать алхимические знаки на фасаде старинного собора
  • Какие тайны прошлого скрываются на узких улочках острова Сите
  • Где на самом деле жил Д’ Артаньян
  • Как убили любимого короля Франции Генриха IV

Также я подскажу, где попробовать самые вкусные профитроли в Париже.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, внутрь заходим в две старинные церкви

Мария
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 70 туристов
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечта
сбылась, и я постоянно живу между двумя самыми крутыми городами мира. Моя страсть — крыши и панорамные виды. Я очень люблю смотреть на Барселону и Париж с высоты и знаю много уникальных мест, где это можно сделать. Когда вы смотрите с высоты, вы всё видите с другого ракурса, открываете новые детали и подробности, видите, как живёт город, чувствуете его ритм и его дыхание. Узкие улочки, витые балкончики, уютные площади, свой неповторимый стиль, своя уникальная атмосфера — всё это делает Париж и Барселону неповторимыми, непохожими на другие города мира, и я очень хочу, чтобы с моей помощью вы увидели это своими глазами.

Я
Яна
3 окт 2025
Провели вечер с отличной компании, узнали больше про город, с чего он начинался и его тайные символы. 🙏🏻
Провели вечер с отличной компании, узнали больше про город, с чего он начинался и его тайные символы. 🙏🏻

