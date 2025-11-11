Детская экскурсия в сердце Парижа: Нотр-Дам, остров паризиев и фахверковые дома

Мы поговорим о первых жителях Парижа и заглянем в закоулки Старого города. Дети рассмотрят дома 14 века и узнают, что стояло на месте Нотр-Дама.
В финале — небольшой творческий бонус: по желанию можно нарисовать собор и унести с собой кусочек Парижа.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- главный собор города — Нотр-Дам-де-Пари (рассмотрим изнутри, если очередь будет небольшая)
- уютные улочки квартала Марэ с фахверковыми домами 14 века
- набережные Сены
- замок 15 века, в котором расположена библиотека Форнэ
Вы узнаете:
- откуда пошло название «Париж» и кем были его его древние обитатели
- что находилось на месте собора до его постройки
- кто жил в фахверковых домах и останавливался в особняке с башнями
Прогулка завершится рисованием Нотр-Дама. Это необязательное, но увлекательное занятие — способ закрепить впечатления и сохранить на память личный взгляд на Париж.
Организационные детали
- Прогулка подходит для детей 6–13 лет, присутствие взрослых необязательно
- Материалы для рисования предоставляет гид
- Выбирайте для прогулки и рисования удобную обувь и одежду
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Notre Dame
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2649 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
