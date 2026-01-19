Найдено 3 экскурсии в категории « Мосты » в Париже на русском языке, цены от €220, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Нотр-Дам-де-Пари и окрестности: прогулка по мостам и островам Начало: Париж «Новый мост и Мост Менял Можно ли жить на мосту» Расписание: Ежедневно, по договорённости. €240 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Мосты Парижа Начало: Метро Pont Neuf (линия 7) «Через главную реку Парижа перекинуто 37 мостов:Я покажу вам наиболее знаменательные и необычные мосты Парижа • Новый мост Начнем экскурсию с самого знаменитого и самого старого из сохранившихся мостов Парижа» Расписание: Ежедневно, по договорённости. €220 за всё до 6 чел. На машине 5 часов 10% Водная прогулка По Парижу - на автомобиле, пешком и на кораблике Увидеть город с богемных холмов, прогуляться по Елисейским Полям и проплыть под мостами по Сене «город с воды: перед вами проплывут Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и ажурные мосты» от €270 €300 за человека Другие экскурсии Парижа

