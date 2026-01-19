Индивидуальная
до 6 чел.
Нотр-Дам-де-Пари и окрестности: прогулка по мостам и островам
Начало: Париж
«Новый мост и Мост Менял Можно ли жить на мосту»
Расписание: Ежедневно, по договорённости.
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мосты Парижа
Начало: Метро Pont Neuf (линия 7)
«Через главную реку Парижа перекинуто 37 мостов:Я покажу вам наиболее знаменательные и необычные мосты Парижа • Новый мост Начнем экскурсию с самого знаменитого и самого старого из сохранившихся мостов Парижа»
Расписание: Ежедневно, по договорённости.
€220 за всё до 6 чел.
-
10%
Водная прогулка
По Парижу - на автомобиле, пешком и на кораблике
Увидеть город с богемных холмов, прогуляться по Елисейским Полям и проплыть под мостами по Сене
«город с воды: перед вами проплывут Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и ажурные мосты»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от €270
€300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мосты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в январе 2026
Сейчас в Париже в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 270 со скидкой до 10%.
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мосты», цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март