15 отзывов оставили туристы

Какая принцесса не мечтает очутиться в настоящем королевском дворце, и какой принц не хочет исследовать рыцарские доспехи и императорские шпаги?

Наша экскурсия ⛳ спланирована профессионалами своего дела, а именно: подобран самый логичный маршрут, таящий в себе сюрпризы и залы с самыми известными сокровищами, гид - настаящая звезда детских сердец а информация не просто завораживающая, а позволяющая нашим маленьким гостям разбираться самим как в греческой скульптуре, так и в ценности Мона Лизы.

Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию: "... спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд!"

Будем рады превратить Лувр для Ваших малышей в настоящую сказку!