15 отзывов оставили туристы

5
15 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Во время этой экскурсии 🧭 в восторге 🔥 останутся не только взрослые, но и дети.

Вас будет ждать программа, разработанная специально для детей — так что, можете быть уверены, что маленьким путешественникам понравится в Лувре не меньше, чем в Диснейленде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🎫Онлайн билеты

  • €170 за экскурсию

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Лувр для детей
Лувр для детей
Какая принцесса не мечтает очутиться в настоящем королевском дворце, и какой принц не хочет исследовать рыцарские доспехи и императорские шпаги?
Наша экскурсия ⛳ спланирована профессионалами своего дела, а именно: подобран самый логичный маршрут, таящий в себе сюрпризы и залы с самыми известными сокровищами, гид - настаящая звезда детских сердец а информация не просто завораживающая, а позволяющая нашим маленьким гостям разбираться самим как в греческой скульптуре, так и в ценности Мона Лизы.
Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию: "... спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд!"
Будем рады превратить Лувр для Ваших малышей в настоящую сказку!
Что входит
  • Вход без очереди
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Лувр — 17€ с человека, детям до 18 лет вход бесплатный.
  • Билеты в Лувр нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте музея - www. louvre. fr или сразу после бронирования связаться с нами по WhatsApp или Viber.
Начало
🚩 Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Место завершения
🏁 музей Лувр
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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15 отзывов оставили туристы

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