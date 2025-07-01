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впечатляет — увлекательно, глубоко, с интересными историческими фактами и живыми историями, которые превращают прогулку по городу в настоящее путешествие во времени.



Отдельно хочу отметить его внимательное и доброжелательное отношение — с первых минут чувствуешь себя комфортно и спокойно. Он умеет подстроиться под интересы группы, подскажет лучшие маршруты и не даст заскучать ни на минуту.



Ну и, конечно, его талант к фотосъемке — это просто находка! Фотографии получились невероятно красивые, с идеально подобранными ракурсами и настроением. Это не просто снимки, а настоящие воспоминания, запечатленные с душой.



Рекомендую Александра всем, кто хочет увидеть Париж с самой яркой и красивой стороны!