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Кабаре «Мулен Руж» – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Кабаре «Мулен Руж»» в Париже на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Большой тур по Монмартру
Пешая
2.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
7 авг в 16:30
8 авг в 12:30
от €180 за всё до 6 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Пешая
3 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Почувствуйте дух творчества Монмартра, исследуя его исторические уголки. Профессиональная фотосессия сохранит эти моменты навсегда
Начало: У метро Abbesses
13 сен в 08:30
14 сен в 08:30
€210 за всё до 5 чел.
Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
Пешая
6.5 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»: Лувр, Нотр-Дам, Монмартр
Проведите день в Париже, посетив Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и другие знаковые места. Узнайте тайны города, насладитесь кофе с круассаном и зарядитесь позитивом
Начало: На площади Конкорд
30 авг в 09:00
13 сен в 09:00
€390 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2025
    Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
    Елена - тот УНИКАЛЬНЫЙ человек, который открывает хорошо известный и любимый город совсем в другой стороны, да так, что хочется
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    жить в Париже пока все ее,Елены, истории и путеществия, не будут пройдены и не по одному разу. И еще - никогда не были в Париже? Не любите его? Вам к Елене - вы сразу поймете, почему этот город - праздник, который всегда с тобой!

  • В
    Владислав
    21 июня 2025
    Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
    Первая долгая пешая экскурсия, которая прошла на одном дыхании и мы вообще не устали. Гид настоящий профессионал и просто настоящий душевный человек. Нам рассказали невероятное количество инсайдов, было очень интересно. Мой личный рекомендасьён 🤗
  • М
    Михаил
    16 июня 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Очень понравилось, особенно то как Александр структурированно подаёт материал!
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Отличая экскурсия! Замечательный гид! Очень интересно, гид разносторонне рассказывает про историю! Он сделал замечательные Фото! Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    27 мая 2025
    Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
    Это первая поезда в Париж была, очень хотелось познакомиться с городом и получить положительные эмоции! Елена наилучшим образом воплотила в
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    жизнь наши пожелания! Экскурсия, рассчитанная на весь день, прошла легко, познавательно и очень интересно. Формат подготовленного материала выше всех похвал. Появилось искреннее желание вернуться в Париж и почитать архивные документы. В следующую поездку будем планировать новую встречу и новый маршрут. Спасибо за профессионализм и любовь к городу. С уважением, Сергей и Ольга.

  • Л
    Любовь
    7 мая 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Александр провел нам отличную экскурсию. Было впечатление, что нас тепло встретил старый друг, и очень интересно рассказал историю Монмартра. И еще пофотографировал нас, и прислал много фотографий. Спасибо вам, Александр)
  • П
    Полина
    1 мая 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Я заказала прогулку по Монмартру с Александром, и мне очень понравилось!!
    С ним мы посетили один из самых известных районов Парижа
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    и почувствовали его особую художественную атмосферу.

    Экскурсия была очень интересной и познавательной:) Больше всего мне понравились рассказы о фильмах связанные с Монмартром, ранее неизвестные мне подробности съемок фильма "Амели", и сделанные Александром фотографии.

    Александр отлично знает историю Франции и Парижа!!
    Он очень дружелюбный и внимательный.
    Предложенные места очень интересные и разнообразные. Монмартр такой красивый!
    Нельзя посетить Париж и забыть Монмартр!! Поэтому я рекомендую Александра как гида!

    P.S. Я почувствовала себя настоящей Парижанкой!!

  • Р
    Рыбина
    30 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Нам очень понравилось! Александр интересный рассказчик и приятный человек. Фотографии получились отличные. Спасибо!
  • В
    Влад
    30 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Отличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессии.
    Александр был очень внимателен. Маршрут очень насыщенный достопримечательностями.
    Отличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессииОтличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессииОтличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессииОтличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессииОтличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессии
  • n
    natalija
    21 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своего дела: его знание материала
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    впечатляет — увлекательно, глубоко, с интересными историческими фактами и живыми историями, которые превращают прогулку по городу в настоящее путешествие во времени.

    Отдельно хочу отметить его внимательное и доброжелательное отношение — с первых минут чувствуешь себя комфортно и спокойно. Он умеет подстроиться под интересы группы, подскажет лучшие маршруты и не даст заскучать ни на минуту.

    Ну и, конечно, его талант к фотосъемке — это просто находка! Фотографии получились невероятно красивые, с идеально подобранными ракурсами и настроением. Это не просто снимки, а настоящие воспоминания, запечатленные с душой.

    Рекомендую Александра всем, кто хочет увидеть Париж с самой яркой и красивой стороны!

    Хочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своегоХочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своегоХочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своегоХочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своегоХочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своего
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Выбрали Александра для знакомства с Монмартром! И не ошиблись ни на минуту!
    Интересная, увлекательная прогулка на трёх языках))) русский, английский и
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    немного немецкого.
    Александр очень комфортный и интересный рассказчик, которого хочется слушать. Видно, что он сам увлечён и ему интересно!
    Ну и как приятный и важный бонус - это восхитительные фотографии, напоминающие об этом дне!
    Спасибо большое за знакомство с Монмартром и этой частью Парижа!
    Мы обязательно будем рекомендовать Александра нашим друзьям.

    Екатерина и Гуннар

    Выбрали Александра для знакомства с Монмартром! И не ошиблись ни на минуту!
  • А
    Алина
    19 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Благодарю Александра за приятную экскурсию и замечательные впечатления о Париже! Александр очень был ориентирован и доступно и понятно рассказывал про события и отвечал на все интересующие вопросы. Так же, учитывал все пожелания по маршруту.
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Хотела сказать Александру большое спасибо за сегодняшнюю прогулку, Монмартр прекрасен. Я очень люблю фильм Амели, и по моей просьбе Александр
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    изменил немного маршрут, и я смогла посетить все места из фильма. Я была рада увидеть станцию метро Ламарк, где Амели сопровождает слепого, прошлась по стопам Амели и Нино, который следует ее загадкам напротив базилики Сакре-Кёр. Увидела улицу Сен Винсент, где был снят первый кадр фильма, купила артишок в продуктовым Коллиньон. Попила чашечку чая в кафе - Две Мельницы, где работала Амели. Чудесные воспоминания и чудесные фотографии. Всем рекомендую эту прогулку от всего сердца, ещё раз, огромное спасибо Александру!

  • С
    Сергей
    13 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Рад оставить отзыв про Александра! Он отличный рассказчик и очень хорошо знаком с Монмартром. Я очень большой любитель французского кино.
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    Был рад увидеть съемочные локации культовых фильмов таких как Джон Уик, Амели, и Мулен Руж. Было интересно услышать забавные анекдоты и узнать секреты французской киноиндустрии. Да, и ещё фотки классные получились! Мерси, Александр!

    Рад оставить отзыв про Александра! Он отличный рассказчик и очень хорошо знаком с Монмартром. Я оченьРад оставить отзыв про Александра! Он отличный рассказчик и очень хорошо знаком с Монмартром. Я очень
  • А
    Александр
    12 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Это наше первое посещение Парижа. Прогулялись по атмосферным и романтичным местам Парижа, которые видели в фильмах! Фотографии получились отличные! Александру,
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    очень благодарны! Очень теплая и уютная прогулка со знающим и приятным человеком.
    Он знает как показать "Тот самый Париж" и рассказать о нем.

  • V
    Vladimir
    10 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Отличная экскурсия! Мне очень понравился выбор мест, особенно Сакре-Кёр. Александр увлекательно рассказывает истории и делает замечательные фотографии. Очень рекомендую посетить!
  • E
    Elena
    9 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Наш гид Александр провел замечательную экскурсию по Монмартру. Очень давно хотелось посетить этот район и не пожалела. Чудесная атмосфера и красивые фотографии получились как на открытке.
    Большое спасибо Александру!
  • А
    Анна
    7 апреля 2025
    Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
    Спасибо, Александр, за экскурсию! Нам очень понравилось!
    Дико красивый маршрут. Как Александр подает информацию и что рассказывает. Много не обычных фактов,
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    которые не просто найти. Особенно захватила история Базилики Секре-Кёр. Монмарт и Мулен Руж ах!
    Ну и фотки красивые!

    Александр интересный и деликатный человек!
    Рекомендую!

  • А
    Александр
    16 марта 2025
    Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
    Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Легкость подачи у Елены может конкурировать лишь с увлекательностью её бесконечных историй. Очень и очень рекомендую!
  • А
    Анна
    28 февраля 2025
    Один день в Париже - большая обзорная экскурсия
    Если вы прямо сейчас ищите экскурсию для знакомства с Парижем, если хотите узнать всё, и даже больше, об истории города,
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    о зданиях, о людях и все это в доступной подаче, приправленной тонким юмором - дальше можете не искать - вы нашли Елену!)))

    Я была одна в Париже первый раз, и мне нужен был человек который погрузит меня в мир этого великолепного города. Елена сделала это легко и играючи в нашей прогулке. За 7 часов она влюбила меня в этот город так, что последующие 4 дня, гуляя по Парижу я постоянно улыбалась, вспоминая нашу встречу, вспоминая шутки и интересные (пикантные и интригующие) факты из истории.
    Елена, огромное вам спасибо за вашу работу🙏🏻 Вы просто кладезь знаний! С вами было очень комфортно и по-домашнему тепло!
    Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Кабаре «Мулен Руж»»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2025
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