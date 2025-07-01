Индивидуальная
до 6 чел.
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
7 авг в 16:30
8 авг в 12:30
от €180 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Почувствуйте дух творчества Монмартра, исследуя его исторические уголки. Профессиональная фотосессия сохранит эти моменты навсегда
Начало: У метро Abbesses
13 сен в 08:30
14 сен в 08:30
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»: Лувр, Нотр-Дам, Монмартр
Проведите день в Париже, посетив Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и другие знаковые места. Узнайте тайны города, насладитесь кофе с круассаном и зарядитесь позитивом
Начало: На площади Конкорд
30 авг в 09:00
13 сен в 09:00
€390 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 июля 2025Елена - тот УНИКАЛЬНЫЙ человек, который открывает хорошо известный и любимый город совсем в другой стороны, да так, что хочется
- ВВладислав21 июня 2025Первая долгая пешая экскурсия, которая прошла на одном дыхании и мы вообще не устали. Гид настоящий профессионал и просто настоящий душевный человек. Нам рассказали невероятное количество инсайдов, было очень интересно. Мой личный рекомендасьён 🤗
- ММихаил16 июня 2025Очень понравилось, особенно то как Александр структурированно подаёт материал!
- ООльга14 июня 2025Отличая экскурсия! Замечательный гид! Очень интересно, гид разносторонне рассказывает про историю! Он сделал замечательные Фото! Большое спасибо!
- ООльга27 мая 2025Это первая поезда в Париж была, очень хотелось познакомиться с городом и получить положительные эмоции! Елена наилучшим образом воплотила в
- ЛЛюбовь7 мая 2025Александр провел нам отличную экскурсию. Было впечатление, что нас тепло встретил старый друг, и очень интересно рассказал историю Монмартра. И еще пофотографировал нас, и прислал много фотографий. Спасибо вам, Александр)
- ППолина1 мая 2025Я заказала прогулку по Монмартру с Александром, и мне очень понравилось!!
С ним мы посетили один из самых известных районов Парижа
- РРыбина30 апреля 2025Нам очень понравилось! Александр интересный рассказчик и приятный человек. Фотографии получились отличные. Спасибо!
- ВВлад30 апреля 2025Отличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессии.
Александр был очень внимателен. Маршрут очень насыщенный достопримечательностями.
- nnatalija21 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своего дела: его знание материала
- ЕЕкатерина20 апреля 2025Выбрали Александра для знакомства с Монмартром! И не ошиблись ни на минуту!
Интересная, увлекательная прогулка на трёх языках))) русский, английский и
- ААлина19 апреля 2025Благодарю Александра за приятную экскурсию и замечательные впечатления о Париже! Александр очень был ориентирован и доступно и понятно рассказывал про события и отвечал на все интересующие вопросы. Так же, учитывал все пожелания по маршруту.
- ЮЮлия13 апреля 2025Хотела сказать Александру большое спасибо за сегодняшнюю прогулку, Монмартр прекрасен. Я очень люблю фильм Амели, и по моей просьбе Александр
- ССергей13 апреля 2025Рад оставить отзыв про Александра! Он отличный рассказчик и очень хорошо знаком с Монмартром. Я очень большой любитель французского кино.
- ААлександр12 апреля 2025Это наше первое посещение Парижа. Прогулялись по атмосферным и романтичным местам Парижа, которые видели в фильмах! Фотографии получились отличные! Александру,
- VVladimir10 апреля 2025Отличная экскурсия! Мне очень понравился выбор мест, особенно Сакре-Кёр. Александр увлекательно рассказывает истории и делает замечательные фотографии. Очень рекомендую посетить!
- EElena9 апреля 2025Наш гид Александр провел замечательную экскурсию по Монмартру. Очень давно хотелось посетить этот район и не пожалела. Чудесная атмосфера и красивые фотографии получились как на открытке.
Большое спасибо Александру!
- ААнна7 апреля 2025Спасибо, Александр, за экскурсию! Нам очень понравилось!
Дико красивый маршрут. Как Александр подает информацию и что рассказывает. Много не обычных фактов,
- ААлександр16 марта 2025Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Легкость подачи у Елены может конкурировать лишь с увлекательностью её бесконечных историй. Очень и очень рекомендую!
- ААнна28 февраля 2025Если вы прямо сейчас ищите экскурсию для знакомства с Парижем, если хотите узнать всё, и даже больше, об истории города,
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Кабаре «Мулен Руж»»
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