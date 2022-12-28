A Averchenko Прекрасная экскурсия, получили море удовольствия. Очень глубоко и информативно, с большой увлеченностью. Рекомендую!!!! Будем обращаться только к Марии,когда приедем в Париж

O Olga Познавательная экскурсия об истории Франции через историю Нотр-Дам. Скучать не придется! Что немаловажно - Мария щедро делится информацией в отличие от многих других гидов - у нее не только заготовлены ответы на любимые вопросы туристов про "где поесть" и "что купить", но и распечатана карта, которую туристы получают в конце экскурсии

А Александр Экскурсия очень понравилась! Мария увлекательно и просто рассказывает. В то же время глубоко владеет темой. Всё продумано - места где посидеть, с каких точек лучше всего посмотреть и т. д. До экскурсии уже бывал в Нотр-Даме, но с Марией взглянул на собор совсем по-другому!) Очень тронуло внимательное отношение (Мария после экскурсии помогла нам в розыске светового шоу).

Е Елена Экскурсия очень понравилась,

Елена Мария профессионал! Очень четко, информативно, обращает внимание на детали, абсолютное владение материалом! Очень рекомендую! Огромное спасибо!

Д Диляра Это была очень познавательная экскурсия. Сложилось впечатление, что Мария знает о каждом кирпиче в Нотр-Даме. И всё это рассказывается очень интересно. Я очень довольна. Рекомендую каждому!

О Ольга Очень интересная и запоминающаяся экскурсия. Год назад были в Соборе без гида, внутри особо не впечатлил. Благодаря гиду Марии узнали много нового об этом уникальном сооружении, истории его строительства и реконструкции. Мария охотно отвечала на любые вопросы. Могу рекомендовать экскурсию всем, на кого Нотр-Дам де Пари производит впечатление и кто хочет узнать о нем как можно больше.

Е Екатерина Мария профессионал! Четко, понятно, все по делу, очень интересно

Рекомендую всем эту экскурсию с Марией

Л Лена читать дальше русском языке. Мария - очень внимательная: не дала мне забыть зонт (который я этим же вечером где-то оставила), посоветовала где лучше поесть, и после экскурсии прислала подробные ответы на все мои вопросы. Это был один из лучших дней моей недели в Париже! Я была на двух экскурсиях с Марией в тот же день - утром на обзорной прогулке по острову Ситэ, и днем по Нотр-Даму. Очень познавательный матерал, увлекательно поданный на хорошем

Г Галина В конце мая первый раз были в Париже. И если на первую экскурсию к Марии - Прогулки по Монмартру - попали случайно, то в Нотр-Дам де Пари уже договаривались именно с ней. Получили огромное удовольствие от интересной, насышеной экскурсии! Первая поездка в Париж -

совершенно незабываемая! В том числе и благодаря прекрасной работе Марии. Спасибо!

Л Лариса Были 16.05.17 с Марией в Нотр-Дам де Пари. Это действительно симфония. Узнали об этом легендарном соборе много интересного. Рекомендуем не проходить мимо такой экскурсии с доброжелательным и приятным гидом!

Н Никита читать дальше все сомнения были развеяны. Любопытные факты, качественно подобранный для экскурсии материал!

Современный Париж вызывает противоречивые чувства, однако время, проведенное в Нотр-Дам де Пари, непременно останется в числе одного из лучших воспоминаний, в том числе благодаря Марии. Спасибо. Превосходя ожидания! Мария – интереснейший экскурсовод и просто замечательный человек. При заказе экскурсии возникали сомнения, относительно целесообразности ее оформления, при наличии доступа ко всевозможным источникам информации, справочным ресурсам, аудиогидам и проч. Однако

л лев Мария, благодарим Вас за прекрасную экскурсию по собору Нотр-Дам.

Мы узнали много интересного об истории собора, его архитектурных и художественных особенностях.

Мария отлично владеет материалом, и очень интересно рассказывает об истории Парижа и острова Сите.