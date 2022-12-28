Виктор Гюго называл Нотр-Дам «исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города», Мандельштам — «стихийным лабиринтом, непостижимым лесом».
Этот собор можно сравнить с открытой книгой, на страницах которой запечатлены история Франции и
Этот собор можно сравнить с открытой книгой, на страницах которой запечатлены история Франции и
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы узнаете:
- как проходило строительство собора и почему оно заняло почти два столетия;
- в чем сходство и отличия готического и романского архитектурных стилей;
- как выглядели Нотр-Дам и его паперть в средние века и какие христианские реликвии хранились в соборе;
- какие важные исторические события связаны с Нотр-Дам;
- почему два столетия назад статуи на фасаде собора были обезглавлены;
- кто такая Богиня Разума и почему она появилась в cоборе Парижской Богоматери;
- что скрывается в башнях Нотр-Дам и как его звонница связана с известным советским кинофильмом;
- кто постояно наблюдает за городом с террасы собора и какие благородные насекомые нашли приют на его крыше;
- какие символы зашифрованы на фасаде Нотр-Дам и как они связаны с учением алхимиков;
- кто помог французам возродить любовь к средневековой архитектуре и предотвратил полное разрушение Нотр-Дама.
Мы поговорим о трагическом событии 15 апреля 2019 года, и я расскажу, какие конструкции и элементы внутреннего убранства Нотр-Дам уцелели после пожара, а каким предстоит реставрация или полное восстановление. Я покажу самые смелые и неординарные проекты реконструкции собора и поясню, как к ним относятся парижане.
Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы погружение в прошлое было наиболее полным и вы могли лучше представить, как менялся Нотр-Дам с течением времени.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет всем взрослым и детям от 12 лет, готовым посвятить полтора часа подробному изучению собора Нотр-Дам.
- Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка — подробности можно уточнить в переписке с гидом.
- На время реставрации Нотр-Дам и его паперть закрыты для посетителей. Мы прогуляемся по набережной и уютному скверу на левом берегу Сены и остановимся в местах, откуда открывается самый лучший вид на собор Парижской Богоматери.
- Экскурсия проходит целиком на свежем воздухе, поэтому одевайтесь по погоде и при необходимости возьмите с собой зонт.
- В непогоду по вашему желанию мы можем расположиться в одном из кафе с видом на Нотр-Дам и провести часть экскурсии там. В этом случае возможны дополнительные расходы (чай, кофе, другой ваш заказ в кафе).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Cité
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 1745 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, ктоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Averchenko
28 дек 2022
Прекрасная экскурсия, получили море удовольствия. Очень глубоко и информативно, с большой увлеченностью. Рекомендую!!!! Будем обращаться только к Марии,когда приедем в Париж
O
Olga
14 апр 2019
Познавательная экскурсия об истории Франции через историю Нотр-Дам. Скучать не придется! Что немаловажно - Мария щедро делится информацией в отличие от многих других гидов - у нее не только заготовлены ответы на любимые вопросы туристов про "где поесть" и "что купить", но и распечатана карта, которую туристы получают в конце экскурсии
А
Александр
16 окт 2018
Экскурсия очень понравилась! Мария увлекательно и просто рассказывает. В то же время глубоко владеет темой. Всё продумано - места где посидеть, с каких точек лучше всего посмотреть и т. д. До экскурсии уже бывал в Нотр-Даме, но с Марией взглянул на собор совсем по-другому!) Очень тронуло внимательное отношение (Мария после экскурсии помогла нам в розыске светового шоу).
Е
Елена
18 мар 2018
Экскурсия очень понравилась,
Елена
26 фев 2018
Мария профессионал! Очень четко, информативно, обращает внимание на детали, абсолютное владение материалом! Очень рекомендую! Огромное спасибо!
Д
Диляра
11 янв 2018
Это была очень познавательная экскурсия. Сложилось впечатление, что Мария знает о каждом кирпиче в Нотр-Даме. И всё это рассказывается очень интересно. Я очень довольна. Рекомендую каждому!
О
Ольга
9 янв 2018
Очень интересная и запоминающаяся экскурсия. Год назад были в Соборе без гида, внутри особо не впечатлил. Благодаря гиду Марии узнали много нового об этом уникальном сооружении, истории его строительства и реконструкции. Мария охотно отвечала на любые вопросы. Могу рекомендовать экскурсию всем, на кого Нотр-Дам де Пари производит впечатление и кто хочет узнать о нем как можно больше.
Е
Екатерина
2 янв 2018
Мария профессионал! Четко, понятно, все по делу, очень интересно
Рекомендую всем эту экскурсию с Марией
Рекомендую всем эту экскурсию с Марией
Л
Лена
30 окт 2017
Я была на двух экскурсиях с Марией в тот же день - утром на обзорной прогулке по острову Ситэ, и днем по Нотр-Даму. Очень познавательный матерал, увлекательно поданный на хорошем
Г
Галина
16 июн 2017
В конце мая первый раз были в Париже. И если на первую экскурсию к Марии - Прогулки по Монмартру - попали случайно, то в Нотр-Дам де Пари уже договаривались именно с ней. Получили огромное удовольствие от интересной, насышеной экскурсии! Первая поездка в Париж -
совершенно незабываемая! В том числе и благодаря прекрасной работе Марии. Спасибо!
совершенно незабываемая! В том числе и благодаря прекрасной работе Марии. Спасибо!
Л
Лариса
28 мая 2017
Были 16.05.17 с Марией в Нотр-Дам де Пари. Это действительно симфония. Узнали об этом легендарном соборе много интересного. Рекомендуем не проходить мимо такой экскурсии с доброжелательным и приятным гидом!
Н
Никита
26 сен 2016
Мария – интереснейший экскурсовод и просто замечательный человек. При заказе экскурсии возникали сомнения, относительно целесообразности ее оформления, при наличии доступа ко всевозможным источникам информации, справочным ресурсам, аудиогидам и проч. Однако
л
лев
4 июн 2016
Мария, благодарим Вас за прекрасную экскурсию по собору Нотр-Дам.
Мы узнали много интересного об истории собора, его архитектурных и художественных особенностях.
Мария отлично владеет материалом, и очень интересно рассказывает об истории Парижа и острова Сите.
Мы узнали много интересного об истории собора, его архитектурных и художественных особенностях.
Мария отлично владеет материалом, и очень интересно рассказывает об истории Парижа и острова Сите.
Н
Наталья
30 апр 2016
Экскурсию проводила гид Мария. Ей огромное спасибо за чудесное увлекательное путешествие в историю, обычаи, нравы! Великолепие собора окутанное чудесным рассказом об истории возникновения Франции и Парижа, созданием этого собора, его разграбление и воссоздание настолько поразило, что за каменным изваянием действительно слышалась симфония, исполненная самыми великолепными инструментами! Рекомендую! И ещё раз, спасибо!
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