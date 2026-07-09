33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Проедете по набережным и Елисейским полям, прогуляетесь по Люксембургскому саду и попробуете легендарное мороженое «Бертийон». И просто очаруетесь этим волшебным городом.
Описание экскурсии
Гранд Опера — вы выясните, почему роскошное здание стоит на озере, и порассуждаете об архитектурном стиле.
Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и самые интересные факты о крупнейшем музее мира.
Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас покорит великолепный собор. И рассказы о том, какими эти места увидел Цезарь.
Консьержери — её остроконечные шпили поделятся с вами историей последних дней королевы Марии-Антуанетты.
Сорбонна и Пантеон — на узких улицах Латинского квартала я расскажу вам о зарождении и основах европейского образования.
Люксембургский сад — обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по красивому парку.
Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Маре вы поймёте, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке.
Эйфелева башня — конечно, вы полюбуетесь главным символом Парижа и узнаете о нём всё самое интересное.
А ещё…
- Вы увидите тот самый дом, где состоялась премьера первого в мире фильма
- Услышите о громких делах у Дворца правосудия и поймёте, почему самый старый парижский мост называется Новым
- Проедете по маршруту леди Дианы в роковую ночь
- Узнаете, из какой из boulangerie доставляют багеты президенту, где подают лучший буйабес, а где — идеальные лягушачьи лапки
И откроете другие парижские истории!
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Hyundai Santa Fe
- За дополнительную плату я могу забрать вас из аэропорта или в пригороде, детали в переписке
- Во время экскурсии запланированы остановки для фото и небольших прогулок. Все объекты мы осматриваем снаружи
- Из дополнительных расходов — только траты на мороженое
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Тарас пунктуален, предлагает
Тарас интересно рассказывает,
Остались в полном восторге от экскурсии с Тарасом по Парижу!
Тарас-доброжелательный и превосходный,эрудированный рассказчик. Положили много интересной и познавательной информации из истории Парижа,этимологии языка и французской культуры в нашу копилку
Экскурсия очень познавательна,