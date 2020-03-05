33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть парижские визитные карточки

Вы проедете по всем самым главным районам исторического центра города, заключенного в кольцо Больших бульваров. Полюбуетесь на «кружева Парижа», узнаете о военном устройстве города, проедете по набережным Сены и, конечно, откроете для себя его историю и архитектуру. В ходе экскурсии вы увидите следующие достопримечательности:

Гранд Опера — вы узнаете, почему роскошная Опера Гарнье стоит на озере, и порассуждаете о её архитектурном стиле.

Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и расскажу самые интересные факты о крупнейшем музее мира.

Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас обязательно покорит великолепный собор, а история этих мест откроется с рассказами о том, какими их увидел Цезарь.

Консьержери — её остроконечные шпили расскажут вам историю последних дней королевы Марии-Антуанетты.

Сорбонна и Пантеон — На узких улицах Латинского квартала я расскажу вам о зарождении и основах европейского образования. Вы узнаете, как поступить в главный университет Франции и увидите Пантеон, где похоронены великие французские деятели.

Люксембургский сад — мы обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по этому красивому парку.

Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Марэ и окрестных улочках вы увидите, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке.

Эйфелева башня — конечно, вы увидите главный символ Парижа и узнаете о нём всё самое интересное.

Площадь Cогласия — на одной из главных площадей вы откроете, что зашифровано в иероглифах Луксорского обелиска, и полюбуетесь на прекрасные статуи, символизирующие французские города.

Несколько слов о французской кухне

На протяжении пути я расскажу вам о гастрономической культуре Франции. Вы узнаете, из какой из boulangerie доставляют багеты президенту; где подают лучший буйабес, а где идеальные лягушачьи лапки; в каком кафе Наполеон заложил свою шляпу; где и кто впервые воспользовался вилкой и почему так важна длина салфетки.

Парижские истории

Вы проедете мимо того самого дома, где состоялась премьера первого в мире фильма, узнаете о громких делах у Дворца Правосудия и поймёте, почему самый старый парижский мост называется Новым. Проедете по маршруту Леди Дианы в роковую ночь, узнаете, как использовали камни Бастилии и как один известный скульптур оскорбил маршала Фоша. И конечно, я расскажу вам о жизни в Париже, о выдающихся парижанах, о местных традициях и обычаях.