33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорный автомобильный тур по всем главным достопримечательностям

Taras
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Taras – ваш гид
Я помогу вам не только не потеряться в Париже и не растеряться от восторга, но и сориентирую в городе при первом знакомстве с ним. На экскурсии вы увидите Эйфелеву башню, Нотр-Дам, Оперу, Площадь Согласия и другие must-see места. Проедете по набережным и Елисейским полям, прогуляетесь по Люксембургскому саду и попробуете легендарное мороженое «Бертийон». И просто очаруетесь этим волшебным городом!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Опера Гарнье
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У этой экскурсии33 отзыва
5
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!

Что вас ожидает

Увидеть парижские визитные карточки
Вы проедете по всем самым главным районам исторического центра города, заключенного в кольцо Больших бульваров. Полюбуетесь на «кружева Парижа», узнаете о военном устройстве города, проедете по набережным Сены и, конечно, откроете для себя его историю и архитектуру. В ходе экскурсии вы увидите следующие достопримечательности:

  • Гранд Опера — вы узнаете, почему роскошная Опера Гарнье стоит на озере, и порассуждаете о её архитектурном стиле.
  • Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и расскажу самые интересные факты о крупнейшем музее мира.
  • Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас обязательно покорит великолепный собор, а история этих мест откроется с рассказами о том, какими их увидел Цезарь.
  • Консьержери — её остроконечные шпили расскажут вам историю последних дней королевы Марии-Антуанетты.
  • Сорбонна и Пантеон — На узких улицах Латинского квартала я расскажу вам о зарождении и основах европейского образования. Вы узнаете, как поступить в главный университет Франции и увидите Пантеон, где похоронены великие французские деятели.
  • Люксембургский сад — мы обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по этому красивому парку.
  • Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Марэ и окрестных улочках вы увидите, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке.
  • Эйфелева башня — конечно, вы увидите главный символ Парижа и узнаете о нём всё самое интересное.
  • Площадь Cогласия — на одной из главных площадей вы откроете, что зашифровано в иероглифах Луксорского обелиска, и полюбуетесь на прекрасные статуи, символизирующие французские города.

Несколько слов о французской кухне
На протяжении пути я расскажу вам о гастрономической культуре Франции. Вы узнаете, из какой из boulangerie доставляют багеты президенту; где подают лучший буйабес, а где идеальные лягушачьи лапки; в каком кафе Наполеон заложил свою шляпу; где и кто впервые воспользовался вилкой и почему так важна длина салфетки.

Парижские истории
Вы проедете мимо того самого дома, где состоялась премьера первого в мире фильма, узнаете о громких делах у Дворца Правосудия и поймёте, почему самый старый парижский мост называется Новым. Проедете по маршруту Леди Дианы в роковую ночь, узнаете, как использовали камни Бастилии и как один известный скульптур оскорбил маршала Фоша. И конечно, я расскажу вам о жизни в Париже, о выдающихся парижанах, о местных традициях и обычаях.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: траты на транспорт и на мороженое
  • Гид заберёт вас у вашего отеля, а завершит экскурсию в удобном для вас месте
  • На экскурсии мы не заходим внутрь объектов
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!
Бонжур, Пари!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Опера Гарнье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taras
Taras
Рад приветствовать, тех, кто собирается посетить Париж, его окрестности и Францию, на своей страничке. Разрешите представиться – Тарас. После окончания исторического факультета ПГПУ в славном городе Пенза, в 2001 году перебрался в не менее славный град Париж, где продолжил изучать науку о прошлом в Сорбонне. Готов оказать услуги гида и водителя в одном лице на комфортабельном микроавтобусе VW Caravelle в самом Париже, его предместиях и регионах Франции. Надеюсь, моя компания будет полезна тем, кто стремится не только увидеть, но и узнать.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Если Вы первый раз в Париже, то настоятельно рекомендуем начать ваше путешествие с обзорной автомобильной экскурсии с Тарасом. Вы не пожалеете ни на минуту о своем выборе. Замечательный рассказчик, очень эрудированный, приятный в общении, с прекрасным чувством юмора. Рекомендуем!
14 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Тарас великолепный гид, очень много познавательного нам рассказал и показал, при том что времени у нас было очень мало, т.к. был транзит. Спасибо большое.
11 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Тарас-профессиональный историк, рассказал много интересного о Париже. Поездка на машине была приятной и комфортной. Рекомендуем!
1 января 2020
Грамотный специалист, интересный собеседник, аккуратен и вежлив. Экскурсия прошла крайне позитивно. Рекомендую
29 декабря 2019
Однозначно можем порекомендовать Тараса , как прекрасного экскурсовода, который прекрасный рассказчик и очень много знает. Не было ни одного вопроса, а спрашивали мы много и на разные темы, который остался без развернутого ответа.
29 декабря 2019
Хочу поблагодарить Тараса за организацию первого знакомства с Парижем. Очень интересная, содержательная экскурсия « Бонжур, Пари!». Я влюбилась в Париж и это произошло благодаря Тарасу. Спасибо большое, Тарас!
19 декабря 2019
Экскурсия замечательная. Тарас приехал во время. Мы попросили встретить нас в аэропорту и
, возможно, это- хороший вариант для тех, кто в городе первый раз, поскольку не нужно разбираться в сложной транспортной системе города. А в нашем случае, это было просто спасение, поскольку из-за забастовки метро не работало. Тарас - прекрасный рассказчик, готовый в любой момент переключиться со своего рассказа на интересующие нас вопросы. Маршрут хорошо продуман, когда из-за пробок приходилось его корректировать, Тарас делал это очень элегантно. Рекомендуем всем эту чудесную экскурсию, поскольку Тарас может организовать ее так, как нужно именно вам.
9 декабря 2019
Благодарю Тараса за проведенную экскурсию!
Если кто-то сомневается - не сомневайтесь! Не пожалеете.
Тарас ненавязчивый и интересный рассказчик, ответит на все вопросы. Учтет все пожелания.
Поможет приобрести билеты на мероприятия)
Нам очень понравилось! Благодарю!
26 ноября 2019
Заказывала экскурсию для родителей, они люди в возрасте и автомобильная экскурсия для них была самой подходящей. Родители были в восторге от Тараса как рассказчика! Сразу видно, что человек любит своё дело и не просто рассказывает исторические факты, а делает это с душой. Тарас скорректировал маршрут по желанию родителей, был очень вежлив и обходителен! Дал множество полезных рекомендаций и советов. В общем крайне рекомендую!
7 ноября 2019
Спасибо за экскурсию. Мы были втроём, времени было мало 3 часа, но проехали все знаковые места. Гибкий гид, отвечал на все каверзные вопросы не связанные с экскурсией (о жизни в Париже, ценах, менталитете парижан). Интересные ремарки про знаковые места, например улица где жил Д артаньян или бналкон где он передал подвески королеве были очень к месту.
Машина отличная, чистай и удобная. Парковался идеально, быстро. смело:)
Очень хорошая быстрая обзорная экскурсия для тех, кто в Париже впервые.
Ещё 23 отзыва

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