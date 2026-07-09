33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я помогу вам не только не потеряться в Париже — но и не растеряться от восторга! Вы увидите Эйфелеву башню, Нотр-Дам, Оперу, Площадь Согласия и другие must-see места. Проедете по набережным и Елисейским полям, прогуляетесь по Люксембургскому саду и попробуете легендарное мороженое «Бертийон». И просто очаруетесь этим волшебным городом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €570 за экскурсию

Ваш гид в Париже

Описание экскурсии

Гранд Опера — вы выясните, почему роскошное здание стоит на озере, и порассуждаете об архитектурном стиле.

Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и самые интересные факты о крупнейшем музее мира.

Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас покорит великолепный собор. И рассказы о том, какими эти места увидел Цезарь.

Консьержери — её остроконечные шпили поделятся с вами историей последних дней королевы Марии-Антуанетты.

Сорбонна и Пантеон — на узких улицах Латинского квартала я расскажу вам о зарождении и основах европейского образования.

Люксембургский сад — обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по красивому парку.

Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Маре вы поймёте, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке.

Эйфелева башня — конечно, вы полюбуетесь главным символом Парижа и узнаете о нём всё самое интересное.

А ещё…

Вы увидите тот самый дом, где состоялась премьера первого в мире фильма

Услышите о громких делах у Дворца правосудия и поймёте, почему самый старый парижский мост называется Новым

Проедете по маршруту леди Дианы в роковую ночь

Узнаете, из какой из boulangerie доставляют багеты президенту, где подают лучший буйабес, а где — идеальные лягушачьи лапки

И откроете другие парижские истории!

Организационные детали