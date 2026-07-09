33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Бонжур, Пари

Обзорная автомобильная экскурсия по всем главным достопримечательностям
Я помогу вам не только не потеряться в Париже — но и не растеряться от восторга! Вы увидите Эйфелеву башню, Нотр-Дам, Оперу, Площадь Согласия и другие must-see места.

Проедете по набережным и Елисейским полям, прогуляетесь по Люксембургскому саду и попробуете легендарное мороженое «Бертийон». И просто очаруетесь этим волшебным городом.
5
172 отзыва
Бонжур, Пари
Бонжур, Пари
Бонжур, Пари

Описание экскурсии

Гранд Опера — вы выясните, почему роскошное здание стоит на озере, и порассуждаете об архитектурном стиле.

Лувр — я открою вам секрет стеклянной пирамиды и самые интересные факты о крупнейшем музее мира.

Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас покорит великолепный собор. И рассказы о том, какими эти места увидел Цезарь.

Консьержери — её остроконечные шпили поделятся с вами историей последних дней королевы Марии-Антуанетты.

Сорбонна и Пантеон — на узких улицах Латинского квартала я расскажу вам о зарождении и основах европейского образования.

Люксембургский сад — обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по красивому парку.

Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Маре вы поймёте, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке.

Эйфелева башня — конечно, вы полюбуетесь главным символом Парижа и узнаете о нём всё самое интересное.

А ещё

  • Вы увидите тот самый дом, где состоялась премьера первого в мире фильма
  • Услышите о громких делах у Дворца правосудия и поймёте, почему самый старый парижский мост называется Новым
  • Проедете по маршруту леди Дианы в роковую ночь
  • Узнаете, из какой из boulangerie доставляют багеты президенту, где подают лучший буйабес, а где — идеальные лягушачьи лапки

И откроете другие парижские истории!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Hyundai Santa Fe
  • За дополнительную плату я могу забрать вас из аэропорта или в пригороде, детали в переписке
  • Во время экскурсии запланированы остановки для фото и небольших прогулок. Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Из дополнительных расходов — только траты на мороженое

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Опера Гарнье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тарас
Тарас — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1697 туристов
Добро пожаловать во Францию — страну вдохновения, вкуса и великой истории! Родом я из Пензы, где окончил исторический факультет. В Париже я получил диплом Сорбонны и государственную аккредитацию гида от Министерства
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Культуры Франции. Я стараюсь превращать каждую поездку в живую историю: без скучных лекций, но с увлекательным повествованием, диалогом и деталями, которые остаются в памяти. Моя специализация — экскурсии в формате «3D»: зрелищно, познавательно и вкусно! Если вы хотите не просто галочку на карте, а настоящее путешествие с душой — я с радостью стану вашим гидом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
171
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Антонина
Экскурсия Бонжур Пари была заказана первой, но по факту второй. Наши дамы начали путешествие с экскурии Тараса в Версаль и на следующий день продолжили обзорной экскурсией по Парижу.

Тарас пунктуален, предлагает
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различные методы оплат, вежливо общается и оставляет ощущение полного понимания просихдящего (для меня было важно, как для организатора впечатления для наших дам).

Дамы были восхищены, Тарас их покорил знаниями, манерой преподносить материал, захватывать дух и вовлекать в течение длительной обзорной экскурсии.

После того, как дамы вернулись в отель, первым вопросом было, почему Тарас не ведет все наши экскурсии!

Вам точно будет комфортно, интересно и вы захотите с этим прекрасным гидом встретиться снова.

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D
Были на двух экскурсиях с Тарасом — по Парижу и в Версаль. Остались очень довольны. Всё было отлично организовано: комфортно, спокойно, без спешки и при этом очень насыщенно.
Тарас интересно рассказывает,
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хорошо знает историю и умеет подать материал живо, без ощущения скучной лекции. Отдельный плюс — формат на автомобиле: удобно, особенно когда хочется увидеть больше и не устать.
После обеих экскурсий остались только приятные впечатления. Видно, что человек любит своё дело и внимательно относится к гостям. Смело рекомендуем!

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Игорь
Спасибо большое за интересный Париж! Всем рекомендую брать обзорную экскурсию на автомобиле - можно много посмотреть интересных мест, на которые просто не хватит сил и времени на пешей экскурсии. Тарас прекрасный, профессиональный гид - это море интересной информации и историй! Всем рекомендую!
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В
Экскурсия была комфортной, насыщенной и интересной. Из всех взятых мною обзорных экскурсий у Тараса самая лучшая.
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Алина
Добрый день!
Остались в полном восторге от экскурсии с Тарасом по Парижу!
Тарас-доброжелательный и превосходный,эрудированный рассказчик. Положили много интересной и познавательной информации из истории Парижа,этимологии языка и французской культуры в нашу копилку
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знаний!
4 часа в комфортабельном и чистом авто с панорамной крышей пролетели как полчаса… не устали бы с таким гидом ездить и любоваться Парижем весь день.
Благодарим команду Tripster и нашего замечательного гида Тараса за такое удовольствие!
Увидимся в Париже через год💙🤍❤️

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+2
Добрый день!
Добрый день!
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Татьяна
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле, Тарас очень аккуратный и профессиональный водитель, знает маршрут, соблюдает правила дорожного движения.
Экскурсия очень познавательна,
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охватывает все основнве достопримечательности Парижа, по каждому объекту Тарас дает историческую справку, подкрепленную наглядными материалами на планшете, очень интересно рассказывает, дает время на фотосессии.
Мы первый раз в Париже на экскурсии были с бабушкой 80 лет, ей тоже все понравилось, все объекты были максимально доступны и для нее. Так же запомнилось вкусное мороженное в кондитерской, которую порекомендовал Тарас, каштаны с ромом очень рекомендую.
Замечательно провели время, сделали шикарные фото, время пролетело незаметно.

Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,+2
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
Тарас профессиональный гид и прекрасный рассказчик, с высшим историческим образованием. Экскурсия проходит на новом, комфортабельном автомобиле,
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