Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Мы совершим путешествие во времени, рассматривая удивительные предметы 18-20 вв.
Я расскажу о самых известных торговых точках, французской мебели, столовом серебре, искусстве сервировки стола. Помогу сориентироваться в выборе и переговорах с продавцом, подскажу секретные места.
Прогулка будет интересна дизайнерам, декораторам, коллекционерам, а также всем, кто любит старину или просто хочет насладиться атмосферой антикварного авантюризма.
Описание экскурсии
Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов. Несмотря на то, что буквально рынок называется блошиным, 90% продавцов предлагают посетителям совсем не блошиный товар.
Вы посетите галереи с антикварной мебелью, зеркалами и люстрами, а также бутики, где представлен старинный фарфор и столовое серебро, винтажная мода и бижутерия, арт-объекты и предметы известных дизайнеров. Переходя от одного торгового ряда к другому, вы будете путешествовать из 18 века в 20 и обратно.
В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку. Со мной вы посетите не только известные антикварные и арт-галереи, но и склады старинной мебели, скрытые от глаз обычных посетителей. Возможно, они выглядят не презентабельно, но там действительно есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.
Организационные детали
Для профессионалов лучшие дни для посещения — среда, четверг, пятница
Рынок открыт для всех с субботы по понедельник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Porte de Clignancourt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 714 туристов
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин читать дальшеуменьшить
и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдёшь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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