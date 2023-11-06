Охота за сокровищами Сент-Уана

Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы совершим путешествие во времени, рассматривая удивительные предметы 18-20 вв.

Я расскажу о самых известных торговых точках, французской мебели, столовом серебре, искусстве сервировки стола и многом другом. Помогу сориентироваться в выборе и переговорах с продавцом, а также подскажу секретные места.

Прогулка будет интересна дизайнерам, декораторам, коллекционерам, а также всем, кто любит старину или просто хочет насладиться атмосферой антикварного авантюризма.
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Ближайшие даты:
6
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
11
ноя
13
ноя
15
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов. Несмотря на то, что буквально рынок называется блошиным, 90 процентов продавцов предлагают посетителям совсем не блошиный товар.

Вы посетите галереи с антикварной мебелью, зеркалами и люстрами, а также бутики, где представлен старинный фарфор и столовое серебро, винтажная мода и бижутерия, арт-объекты и предметы известных дизайнеров. Переходя от одного торгового ряда к другому, вы будете путешествовать из 18 века в 20 и обратно.

В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку. Со мной вы посетите не только известные антикварные и арт-галереи, но и склады старинной мебели, скрытые от глаз обычных посетителей. Возможно, они выглядят не презентабельно, но там действительно есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.

Организационные детали

  • Для профессионалов лучшие дни для посещения — среда, четверг, пятница
  • Рынок открыт для всех с субботы по понедельник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро Porte de Clignancourt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Рынки
Шопинг

Похожие туры из Парижа

Главные сокровища Лувра за 2 часа
Мини-группа
2 часа
509 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
возле Лувра
Завтра
29 окт
30 окт
1 ноя
39 за человека
Билеты в Лувр
Входной билет
1 час
4 отзыва
Билеты в Лувр
Без суеты попасть в самый известный музей мира и познакомиться с великими шедеврами искусства
у Лувра
29 окт
30 окт
1 ноя
2 ноя
20 за билет
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
в районе станции метро Porte de Clignancourt
6 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
455 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🧭
ТАМ