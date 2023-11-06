Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Я расскажу о самых известных торговых точках, французской мебели, столовом серебре, искусстве сервировки стола и многом другом. Помогу сориентироваться в выборе и переговорах с продавцом, а также подскажу секретные места.
Прогулка будет интересна дизайнерам, декораторам, коллекционерам, а также всем, кто любит старину или просто хочет насладиться атмосферой антикварного авантюризма.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов. Несмотря на то, что буквально рынок называется блошиным, 90 процентов продавцов предлагают посетителям совсем не блошиный товар.
Вы посетите галереи с антикварной мебелью, зеркалами и люстрами, а также бутики, где представлен старинный фарфор и столовое серебро, винтажная мода и бижутерия, арт-объекты и предметы известных дизайнеров. Переходя от одного торгового ряда к другому, вы будете путешествовать из 18 века в 20 и обратно.
В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку. Со мной вы посетите не только известные антикварные и арт-галереи, но и склады старинной мебели, скрытые от глаз обычных посетителей. Возможно, они выглядят не презентабельно, но там действительно есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.
Организационные детали
- Для профессионалов лучшие дни для посещения — среда, четверг, пятница
- Рынок открыт для всех с субботы по понедельник
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро Porte de Clignancourt
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.