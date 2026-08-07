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Охота за сокровищами Сент-Уана

Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Мы совершим путешествие во времени, рассматривая удивительные предметы 18-20 вв.

Я расскажу о самых известных торговых точках, французской мебели, столовом серебре, искусстве сервировки стола. Помогу сориентироваться в выборе и переговорах с продавцом, подскажу секретные места.

Прогулка будет интересна дизайнерам, декораторам, коллекционерам, а также всем, кто любит старину или просто хочет насладиться атмосферой антикварного авантюризма.
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана
Охота за сокровищами Сент-Уана

Описание экскурсии

Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов. Несмотря на то, что буквально рынок называется блошиным, 90% продавцов предлагают посетителям совсем не блошиный товар.

Вы посетите галереи с антикварной мебелью, зеркалами и люстрами, а также бутики, где представлен старинный фарфор и столовое серебро, винтажная мода и бижутерия, арт-объекты и предметы известных дизайнеров. Переходя от одного торгового ряда к другому, вы будете путешествовать из 18 века в 20 и обратно.

В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку. Со мной вы посетите не только известные антикварные и арт-галереи, но и склады старинной мебели, скрытые от глаз обычных посетителей. Возможно, они выглядят не презентабельно, но там действительно есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.

Организационные детали

  • Для профессионалов лучшие дни для посещения — среда, четверг, пятница
  • Рынок открыт для всех с субботы по понедельник

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Porte de Clignancourt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 714 туристов
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин
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и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдёшь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.

Входит в следующие категории Парижа

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