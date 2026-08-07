Мы совершим путешествие во времени, рассматривая удивительные предметы 18-20 вв. Я расскажу о самых известных торговых точках, французской мебели, столовом серебре, искусстве сервировки стола. Помогу сориентироваться в выборе и переговорах с продавцом, подскажу секретные места. Прогулка будет интересна дизайнерам, декораторам, коллекционерам, а также всем, кто любит старину или просто хочет насладиться атмосферой антикварного авантюризма.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов. Несмотря на то, что буквально рынок называется блошиным, 90% продавцов предлагают посетителям совсем не блошиный товар.

Вы посетите галереи с антикварной мебелью, зеркалами и люстрами, а также бутики, где представлен старинный фарфор и столовое серебро, винтажная мода и бижутерия, арт-объекты и предметы известных дизайнеров. Переходя от одного торгового ряда к другому, вы будете путешествовать из 18 века в 20 и обратно.

В зависимости от ваших целей и пожеланий, я составлю для вас идеальный маршрут по рынку. Со мной вы посетите не только известные антикварные и арт-галереи, но и склады старинной мебели, скрытые от глаз обычных посетителей. Возможно, они выглядят не презентабельно, но там действительно есть шанс найти редкое сокровище по выгодной цене.

Организационные детали