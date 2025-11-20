Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мечты сбываются, не правда ли? Разве не мечтали вы, разглядывая журналы, читая французские книги, однажды оказаться здесь и просто погулять по Полям, впитывая изысканную атмосферу Парижа? Приятно при этом сказать внезапно позвонившему приятелю: извини, мол, некогда, гуляю по Елисейским полям.

Описание экскурсии С площади Согласия открывается торжественный вид на Триумфальный путь. Мы полюбуемся Луксорской колонной, роскошными фонтанами, Бурбонским дворцом, шикарным отелем Крийон, церковью Мадлен. И мимо знаменитых лошадей Марли направимся прогуляться по не менее знаменитым Елисейским полям. Мечты сбываются, не правда ли? Разве не мечтали вы, разглядывая журналы, читая французские книги, однажды оказаться здесь и просто погулять по Полям, впитывая изысканную атмосферу Парижа? Приятно при этом сказать внезапно позвонившему приятелю: извини, мол, некогда, гуляю по Елисейским полям. Можно посмотреть Елисейский дворец — резиденцию Президента. А можно повернуть на авеню Монтень, где расположены бутики Высокой моды. Великолепная Триумфальная арка ждёт нас. Стоит перечитать перед приездом роман Ремарка о большой любви «Триумфальная Арка». Но лучше будет пройти между Большим и Малым дворцом и даже зайти на минутку в Оранжерею Малого дворца, затем по самому красивому мосту города — мосту Александра III. 108 метров сплошного восторга! Золото на голубом — золотые статуи на фоне огромного голубого неба, и всё это отражается в Сене. И вот перед нами Ансамбль Инвалидов. Здесь, под золотым куполом — усыпальница Наполеона Бонапарта. Это зрелище никого не оставит равнодушным: гробница из красного порфира в некогда Королевской церкви. Тут же его сын, братья, его генералы. Говорят, что Наполеон сумел-таки всех обмануть, и вовсе не он упокоился тут, а его двойник. Кто знает… Прикоснувшись к истории и тайне великого человека наш путь лежит к ней, к знаменитой «Пастушке облаков» — к Эйфелевой башне. Она действительно поражает воображение — 300 метров прорыва ввысь. В экстазе мы пытаемся её обнять, поцеловать, удержать на ладони, расположить на плече. И всё это возможно, пока мы неспеша приближаемся благодаря нашим фотоаппаратам. И новое чудо ожидает нас, когда мы поднимаемся наверх: весь Париж на ладони. Как приятно узнавать места, которые вы уже увидели, и как здорово, что есть ещё места, которые вы увидите завтра. И послезавтра. Париж бесконечен.

