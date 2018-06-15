У нас есть два часа, чтобы пожить как настоящая богема Парижа. Мы прогуляемся по Сен-Мартену — району, где царит креатив, романтика и лёгкая небрежность.
Здесь хипстеры сидят у воды на канале, целуются на милых мостиках, разглядывают дизайнерские книги в уютных кафе и встречаются у старинных шлюзов. А мы заглянем в места, куда редко ступает нога туриста.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся вдоль канала, заглянем туда, где французы творят за чашечкой лучшего в городе кофе. Я открою вам тайны парижской богемы и покажу:
- где Мартин Марджела проводил свой культовый показ мод в 2002 году
- где выпить имбирный ром, попробовать самую вкусную домашнюю выпечку и отведать настоящий аэропресс
- самые симпатичные бары и концепт-сторы с удивительной ерундой, которую сразу хочется если уж не скупить, то хотя бы поразглядывать
- дом, разрисованный котами всех мыслимых цветов, и красивейший монастырь
А ещё мы побываем в винтажном магазине-музее, Доме архитекторов, дизайнерской книжной лавочке и множестве других оригинальных и, главное, известных только парижанам местечек!
Организационные детали
Я фотограф, поэтому за доплату могу провести для вас мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъёмку по ходу прогулки. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 362 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы хотите прочувствовать атмосферу современного нетуристического Парижа, узнать модные приятные места города, то смело можете выбрать эту экскурсию с Анной. Лучше это делать в начале поездки, чтобы было потом
Первый день в Париже с мужем мы начали со встречи с Анной и совместной прогулки по Монмантру. И это было великолепно! Анна задала ритм и настроение нам на всю неделю! Это не была классическая туристическая прогулка. Это была возможность почувствовать себя немного своими в этом потрясающем городе! Анна, СПАСИБО за ПАРИЖ!
Это было прекрасное знакомство с Парижем. Даже погода не испортила настроение, а внесла какую то особенную атмосферу. Рассказ экскурсовода приоткрыл нам такие моменты, которые мы бы не нашли в обычном путеводители. Поэтому мы были рады за возможность побывать на такой экскурсии. Спасибо!
