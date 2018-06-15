У нас есть два часа, чтобы пожить как настоящая богема Парижа. Мы прогуляемся по Сен-Мартену — району, где царит креатив, романтика и лёгкая небрежность. Здесь хипстеры сидят у воды на канале, целуются на милых мостиках, разглядывают дизайнерские книги в уютных кафе и встречаются у старинных шлюзов. А мы заглянем в места, куда редко ступает нога туриста.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся вдоль канала, заглянем туда, где французы творят за чашечкой лучшего в городе кофе. Я открою вам тайны парижской богемы и покажу:

где Мартин Марджела проводил свой культовый показ мод в 2002 году

где выпить имбирный ром, попробовать самую вкусную домашнюю выпечку и отведать настоящий аэропресс

самые симпатичные бары и концепт-сторы с удивительной ерундой, которую сразу хочется если уж не скупить, то хотя бы поразглядывать

дом, разрисованный котами всех мыслимых цветов, и красивейший монастырь

А ещё мы побываем в винтажном магазине-музее, Доме архитекторов, дизайнерской книжной лавочке и множестве других оригинальных и, главное, известных только парижанам местечек!

Организационные детали

Я фотограф, поэтому за доплату могу провести для вас мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъёмку по ходу прогулки. Детали уточняйте в переписке.