2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления

Марина
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Марина – ваш гид
Давайте вместе создадим маленькую видеоисторию, где будут запечатлены ваши эмоции на фоне живописных панорам Парижа.

Моя камера будет сопровождать вас всё время прогулки по набережной Сены и великолепным паркам и садам столицы, пока вы изучаете городские улочки, наблюдаете за жизнью Парижа, лакомитесь круассанами или выбираете сувениры.

Иногда, чтобы почувствовать себя частью города, нужно просто ничего не делать: гулять, болтать или пить кофе и наслаждаться моментом.

Секрет в том, что я могу это красиво снять, и у вас останется небольшой фильм о парижском мини-приключении.
€261
235 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча Фонтан Сан Мишель
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой

Что вас ожидает

Достопримечательности Парижа
Я расскажу самое главное про места, где мы будем бродить, а потом вы прогуляетесь по Люксембургскому саду среди скульптур самых известных женщин Франции, увидите уникальный фонтан Медичи ХVII века, по бульвару Сен-Мишель дойдёте до одноименной площади с красивейшим фонтаном Архангела Михаила, а потом посмотрите на Собор Парижской Богоматери снаружи и изнутри. В студенческом Латинском районе (а именно так называется квартал между Люксембургским садом и Нотр-Дамом) находятся Пантеон и университет Сорбонна, а от фонтана Сен-Мишель открывается прекрасный вид на набережную Сены. Красоты и архитектурные шедевры Парижа так увлекут вас, что вы совершенно забудете про то, что вас снимают на камеру.

Время для удовольствий
На прогулке можно уделить немного времени простым радостям вроде чашки кофе в милой кофейне или пикнику прямо на набережной. Пикники — душа Франции, парижане устраивают их практически повсюду. В любое время года, особенно в тёплые дни, вы увидите немало людей, решивших посидеть на траве или каменных ступеньках с бутылочкой вина или пива и всевозможными закусками — почему бы не последовать их примеру! На площади перед Нотр-Дамом всегда полно уличных музыкантов, фокусников и художников, за которыми вы сможете понаблюдать, а в домах вдоль реки расположились букинистические лавки, где много старых открыток, афиш, фотографий и сувениров. Откройте для себя Париж, как старинную книгу, и позвольте радостным эмоциям остаться в памяти и на видео.

Организационные детали

Стоимость экскурсии вместе с видеосъёмкой — 220 евро. Видеомонтаж оплачивается отдельно.

Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Фонтан Сан Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы) Мне интересна культура и визуальные искусства, и на мой взгляд, это и есть визитная карточка Парижа. Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции; пою в известном русском хоре в Париже. Мне интересно рассказать что-то новое и сохранить ваши эмоции посредством видеосъемки на фоне одного из самых красивых городов!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2017
Благодарим Марину за прекрасную экскурсию и с нетерпением ожидаем видеоролик!
Изюминкой данной экскурсии была видеосъемка ролика о нашей прогулке. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Интересные рассказы Марины о Париже и замечательный ролик который останется с нами на всю жизнь и я уверена мы еще много раз будем его просматривать и вспоминать о прекрасно проведенном времени. Благодарим Марину и очень рекомендуем ее экскурсию.
1 ноября 2017
Были на прогулке с видеосъемкой с Мариной в первый день нашего свадебного путешествия в Париже. Впечатление от экскурсии - самые положительные. Марина подробно объяснила и предупредила обо всех ньюансах еще до эскурсии и максимально постаралась учесть все наши специфические пожелания (которых было немало)! Она построила специально для нас интересный маршрут. Ее отношение было исключительно доброжелательным и приятным, и мы чувствовали себя с ней очень комфортно. Марина прекрасно поддерживала баланс между объяснениями и видеосъемкой, дала нам очень много полезных советов и рекомендаций. Уже после экскурсии она прислала нам ряд очень полезных ссылок, мы обращались к ней за помощью, и она всегда ее оказывала, причем очень доброжелательно и эффективно. Видеофайлы мы получили быстро и в удобной форме.
Марина - очень доброжелательный и профессиональный экскурсовод, и мы действительно рады, что обратились именно к ней. От всего сердца рекомендуем!!!

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