2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Создайте незабываемую видеоисторию на фоне живописных пейзажей Парижа.
Прогулка по набережной Сены, посещение Люксембургского сада и Собора Парижской Богоматери, а также возможность насладиться атмосферой Латинского квартала. Видеосъёмка на iPhone включена, профессиональная камера и монтаж за дополнительную плату. Ощутите дух Парижа и сохраните эти моменты на видео
Прогулка по набережной Сены, посещение Люксембургского сада и Собора Парижской Богоматери, а также возможность насладиться атмосферой Латинского квартала. Видеосъёмка на iPhone включена, профессиональная камера и монтаж за дополнительную плату. Ощутите дух Парижа и сохраните эти моменты на видео
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Видеосъёмка на память
- 🏛 Посещение известных достопримечательностей
- 🎨 Атмосфера уличных артистов
- ☕ Кофе и пикники на свежем воздухе
- 📚 Букинистические лавки и сувениры
Что можно увидеть
- Люксембургский сад
- Фонтан Медичи
- Бульвар Сен-Мишель
- Собор Парижской Богоматери
- Пантеон
- Университет Сорбонна
Описание экскурсии
Париж в кадре и в сердце
Вы отправитесь на прогулку по знаковым местам французской столицы, а я превращу её в ваш личный мини-фильм. Вместе мы пройдёмся по Люксембургскому саду, полюбуемся фонтаном Медичи, выйдем к площади Сен-Мишель и собору Нотр-Дам. Камера будет сопровождать вас, но вы быстро забудете о съёмке, ведь внимание целиком захватят улицы, фасады, ароматы и звуки Парижа.
Время для удовольствий
Мы остановимся в уютной кофейне или устроим пикник на набережной Сены, как это делают парижане. Можно выпить бокал вина, наблюдая за жизнью города, послушать уличных музыкантов или заглянуть к букинистам в поисках винтажных открыток.
Организационные детали
- В стоимость входит видеосъёмка на iPhone
- Еда и напитки в кафе, а также монтаж видео оплачивается отдельно (по желанию). Стоимость уточняйте в переписке
- За дополнительную плату (€100 в час) возможна съёмка на профессиональную видеокамеру
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Сюльпис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2854 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина очень интересно рассказывала о Париже, мы сделали миллион красивых фото. Нам повезло с погодой, в Люксембурском парке выпили по чашечке кофе и любовались цветением магнолии. А обедали по рекомендации Марины в этом ресторане, напротив университета Сарбоны, рекомендую
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Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
И снова на ура!
Марина читала стихи Артура Рэмбо и Бродского о Люксембургском саде.
Посетили потрясающую церковь Сан-Сюльпис с
И снова на ура!
Марина читала стихи Артура Рэмбо и Бродского о Люксембургском саде.
Посетили потрясающую церковь Сан-Сюльпис с
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B
Выражаю благодарность Марине за проведенную экскурсию и фотосессию, прошли по основным достопримечательностям Парижа, сделали много фотографий, фотографии получились качественные, интересно было её слушать про историю Парижа.
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У
Хочу выразить огромную благодарность Марине! У меня было всего 3 дня в Париже. Марина показала мне другую сторону Парижа. Она превратила посещение этого волшебного города в прекраснейшее приключение! Это было
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Е
Были на прогулке с видеосъемкой с Мариной в первый день нашего свадебного путешествия в Париже. Впечатление от экскурсии - самые положительные. Марина подробно объяснила и предупредила обо всех ньюансах еще
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А
Невероятная прогулка-экскурсия! 3 часа в компании Марины по романтичному Парижу пролетели незаметно! Было легко и непринуждённо! Марина замечательный рассказчик, интеллигентная, чуткая, внимательная! Помимо рассказа Марина снимала нас с мужем на
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