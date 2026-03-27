2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Романтичная прогулка по Парижу с видеосъёмкой на iPhone

Создайте уникальное видео о вашем путешествии по Парижу. Исследуйте Люксембургский сад, Нотр-Дам и наслаждайтесь атмосферой города
Создайте незабываемую видеоисторию на фоне живописных пейзажей Парижа.

Прогулка по набережной Сены, посещение Люксембургского сада и Собора Парижской Богоматери, а также возможность насладиться атмосферой Латинского квартала. Видеосъёмка на iPhone включена, профессиональная камера и монтаж за дополнительную плату. Ощутите дух Парижа и сохраните эти моменты на видео
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Видеосъёмка на память
  • 🏛 Посещение известных достопримечательностей
  • 🎨 Атмосфера уличных артистов
  • ☕ Кофе и пикники на свежем воздухе
  • 📚 Букинистические лавки и сувениры
Романтичная прогулка по Парижу с видеосъёмкой на iPhone
Романтичная прогулка по Парижу с видеосъёмкой на iPhone
Романтичная прогулка по Парижу с видеосъёмкой на iPhone

Что можно увидеть

  • Люксембургский сад
  • Фонтан Медичи
  • Бульвар Сен-Мишель
  • Собор Парижской Богоматери
  • Пантеон
  • Университет Сорбонна

Описание экскурсии

Париж в кадре и в сердце

Вы отправитесь на прогулку по знаковым местам французской столицы, а я превращу её в ваш личный мини-фильм. Вместе мы пройдёмся по Люксембургскому саду, полюбуемся фонтаном Медичи, выйдем к площади Сен-Мишель и собору Нотр-Дам. Камера будет сопровождать вас, но вы быстро забудете о съёмке, ведь внимание целиком захватят улицы, фасады, ароматы и звуки Парижа.

Время для удовольствий

Мы остановимся в уютной кофейне или устроим пикник на набережной Сены, как это делают парижане. Можно выпить бокал вина, наблюдая за жизнью города, послушать уличных музыкантов или заглянуть к букинистам в поисках винтажных открыток.

Организационные детали

  • В стоимость входит видеосъёмка на iPhone
  • Еда и напитки в кафе, а также монтаж видео оплачивается отдельно (по желанию). Стоимость уточняйте в переписке
  • За дополнительную плату (€100 в час) возможна съёмка на профессиональную видеокамеру

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Сюльпис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2854 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
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журналистом, видеооператором и гидом. Влюбилась в Париж с первого вздоха и легко помогу вам) Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции. Пою в известном русском хоре в Париже. Буду рада не только открыть вам Париж, но и сохранить ваши эмоции посредством фотографии на фоне одного из самых красивых городов мира!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Александр
Марина очень интересно рассказывала о Париже, мы сделали миллион красивых фото. Нам повезло с погодой, в Люксембурском парке выпили по чашечке кофе и любовались цветением магнолии. А обедали по рекомендации Марины в этом ресторане, напротив университета Сарбоны, рекомендую
Марина очень интересно рассказывала о Париже, мы сделали миллион красивых фото. Нам повезло с погодой, в
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Марк
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
И снова на ура!
Марина читала стихи Артура Рэмбо и Бродского о Люксембургском саде.
Посетили потрясающую церковь Сан-Сюльпис с
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живописью Делакруа и скульпторами Пигаля, Латинский Квартал, набережную Сены, Нотр Дам после реставрации.
Прошлое здесь соединилось с настоящим, и все это благодаря таланту и знаниям гида, любящего свой город и работу, внимательному и деликатному.
Даже холодный день не помешал моим впечатлениям!
Я с радостью рекомендую эту экскурсию и гида всем туристам приезжающим в Париж

Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
Это мой не первый визит в Париж и не первая экскурсия с гидом Мариной.
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B
Выражаю благодарность Марине за проведенную экскурсию и фотосессию, прошли по основным достопримечательностям Парижа, сделали много фотографий, фотографии получились качественные, интересно было её слушать про историю Парижа.
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У
Хочу выразить огромную благодарность Марине! У меня было всего 3 дня в Париже. Марина показала мне другую сторону Парижа. Она превратила посещение этого волшебного города в прекраснейшее приключение! Это было
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божественная, душевная поездка! Очень живой, интересный рассказ перемежался легендами и городскими историями. Но не только обилие интереснейших фактов, но и тёплое, заботливое отношение, оставляет ощущение, что ты - дорогой гость, которому рады.
Марина даже показала мне где можно вкусно поесть, как переводятся названия блюд, куда сходить в музеи, сходу поняла и поддержала мои интересы и показала все, что меня интересовало и даже больше. Показала мне все духовные и религиозно важные места. Я в восторге! Марина очаровательная и милая и абсолютно знает свое дело и город! Спасибо большое, я очарована городом и Мариной!

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Е
Были на прогулке с видеосъемкой с Мариной в первый день нашего свадебного путешествия в Париже. Впечатление от экскурсии - самые положительные. Марина подробно объяснила и предупредила обо всех ньюансах еще
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до эскурсии и максимально постаралась учесть все наши специфические пожелания (которых было немало)! Она построила специально для нас интересный маршрут. Ее отношение было исключительно доброжелательным и приятным, и мы чувствовали себя с ней очень комфортно. Марина прекрасно поддерживала баланс между объяснениями и видеосъемкой, дала нам очень много полезных советов и рекомендаций. Уже после экскурсии она прислала нам ряд очень полезных ссылок, мы обращались к ней за помощью, и она всегда ее оказывала, причем очень доброжелательно и эффективно. Видеофайлы мы получили быстро и в удобной форме.
Марина - очень доброжелательный и профессиональный экскурсовод, и мы действительно рады, что обратились именно к ней. От всего сердца рекомендуем!!!

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А
Невероятная прогулка-экскурсия! 3 часа в компании Марины по романтичному Парижу пролетели незаметно! Было легко и непринуждённо! Марина замечательный рассказчик, интеллигентная, чуткая, внимательная! Помимо рассказа Марина снимала нас с мужем на
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видео, подсказывала наилучшие ракурсы, ловила моменты. И погода была просто волшебной! Мои ожидания от данной экскурсии и формата её проведения оправдались на 100%. Марина просто влюбила нас в Париж! Прошло уже 3 дня с момента прогулки, а эмоции и радость до сих пор не утихли! Спасибо большое за всё!

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