2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Создайте незабываемую видеоисторию на фоне живописных пейзажей Парижа. Прогулка по набережной Сены, посещение Люксембургского сада и Собора Парижской Богоматери, а также возможность насладиться атмосферой Латинского квартала. Видеосъёмка на iPhone включена, профессиональная камера и монтаж за дополнительную плату. Ощутите дух Парижа и сохраните эти моменты на видео

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Париж в кадре и в сердце

Вы отправитесь на прогулку по знаковым местам французской столицы, а я превращу её в ваш личный мини-фильм. Вместе мы пройдёмся по Люксембургскому саду, полюбуемся фонтаном Медичи, выйдем к площади Сен-Мишель и собору Нотр-Дам. Камера будет сопровождать вас, но вы быстро забудете о съёмке, ведь внимание целиком захватят улицы, фасады, ароматы и звуки Парижа.

Время для удовольствий

Мы остановимся в уютной кофейне или устроим пикник на набережной Сены, как это делают парижане. Можно выпить бокал вина, наблюдая за жизнью города, послушать уличных музыкантов или заглянуть к букинистам в поисках винтажных открыток.

Организационные детали