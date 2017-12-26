2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности Парижа

Я расскажу самое главное про места, где мы будем бродить, а потом вы прогуляетесь по Люксембургскому саду среди скульптур самых известных женщин Франции, увидите уникальный фонтан Медичи ХVII века, по бульвару Сен-Мишель дойдёте до одноименной площади с красивейшим фонтаном Архангела Михаила, а потом посмотрите на Собор Парижской Богоматери снаружи и изнутри. В студенческом Латинском районе (а именно так называется квартал между Люксембургским садом и Нотр-Дамом) находятся Пантеон и университет Сорбонна, а от фонтана Сен-Мишель открывается прекрасный вид на набережную Сены. Красоты и архитектурные шедевры Парижа так увлекут вас, что вы совершенно забудете про то, что вас снимают на камеру.

Время для удовольствий

На прогулке можно уделить немного времени простым радостям вроде чашки кофе в милой кофейне или пикнику прямо на набережной. Пикники — душа Франции, парижане устраивают их практически повсюду. В любое время года, особенно в тёплые дни, вы увидите немало людей, решивших посидеть на траве или каменных ступеньках с бутылочкой вина или пива и всевозможными закусками — почему бы не последовать их примеру! На площади перед Нотр-Дамом всегда полно уличных музыкантов, фокусников и художников, за которыми вы сможете понаблюдать, а в домах вдоль реки расположились букинистические лавки, где много старых открыток, афиш, фотографий и сувениров. Откройте для себя Париж, как старинную книгу, и позвольте радостным эмоциям остаться в памяти и на видео.