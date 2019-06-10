4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка вдоль Сены откроет перед вами самые известные виды Парижа, соединяя историю и современность в одном маршруте. Погрузитесь в атмосферу города
Прогулка вдоль Сены - лучший способ увидеть знаменитые виды Парижа и узнать его историю.
От Королевского Дворца до Собора Парижской Богоматери, маршрут охватывает важнейшие архитектурные ансамбли столицы. Мосты, набережные и острова Сены расскажут о прошлом города, от королевской эпохи до современности.
Экскурсия позволяет увидеть ключевые достопримечательности, связанные с главной водной артерией Парижа
Красивейшие набережные Сены совершенно справедливо внесены в список наследия ЮНЕСКО, но и сама река заслуживает не меньшего внимания. На прогулке мы поговорим о роли Сены в жизни французской столицы, о речных портах, об островах, украшенных роскошными архитектурными ансамблями, и о «гранитном» облачении набережных — наследии королевской эпохи. Вы представите, как по руслу реки в город попадали, с одной стороны, продукты и строительные материалы, а с другой — жестокие нормандцы, желающие разграбить Париж. А затем проследите, как центр столицы с течением веков переместился с острова Ситэ и охватил оба берега Сены.
Главные достопримечательности в одном флаконе
Вдоль набережных Сены сосредоточены важнейшие архитектурные шедевры Парижа, которые мы встретим на пути. Перед вами предстанут Королевский дворец и его изящные сады, прославленный Театр Французской Комедии, кончик острова Ситэ, парижская мэрия, старинный дворец Консьержери и одна из старейших площадей Парижа — Дофина. Мы рассмотрим бывшую королевскую резиденцию и красивую башню святого Жака, вспомним легенды Собора Парижской Богоматери и поговорим о том, почему архитектурный ансамбль Лувра строился 8 веков.
В результате вы охватите ключевые локации Парижа, соединенные его главной водной артерией — Сеной.
Организационные детали
Посещение церквей и музеев в этой экскурсии не предусмотрено.
Экскурсию можно провести на ваш выбор: Утром в 9.00, в 9.30 или в 10.00, После обеда — в 13.30, в 14.00, в 14.30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Palais Royale
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями. читать дальшеуменьшить
Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники.
Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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A
Alexander
Наше пребывание в Париже было очень запоминающимся благодаря этой экскурсии. Ольга отличный гид с великолепным знанием истории, культуры и традиций. Но самое главное она превосходный рассказчик и увлекательный собеседник. Мы читать дальшеуменьшить
получили огромное удовольствие от общения. Ольга также помогла в выборе ресторана для ужина и много другой полезной информации. Ещё раз большое вам спасибо, Ольга, самого вам лучшего и до новых встреч.
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А
Анна
Прекрасная экскурсия! Ольга очень эрудированный экскурсовод, рассказала очень много интересной информации, чувствуется что человек знает историю, прекрасно ориентируется во всех исторических периодах Франции. Очень приятный и интеллигентный человек. Мы потрясающе провели время. Спасибо большое Ольги за экскурсию.
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В
Валерия
Экскурсия прошла отлично, было очень интересно, Ольга очень дружелюбный и приятный человек, также порекомендовала нам очень вкусное место, за что отдельное спасибо ☺️
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О
Ольга
Очень понравилась и экскурсия, насыщенная замечательными видами и рассказами, и экскурсовод Ольга, любящая своих экскурсантов и очень внимательная к сфере их интересов
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Марина
Увлекательная обзорная экскурсия с погружением в историю. Ольга прекрасно владеет информацией и хорошо её подаёт, сопровождая рассказ дополнительными материалами.
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Вероника
Было интересно и взрослым, и детям. Много интересных фактов и интересных мест. И как бонус- великолепный вид на Париж в лучах заката.
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