4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по набережным, связывающим главные достопримечательности столицы

Ольга
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Ольга – ваш гид
Прогулка вдоль Сены — пожалуй, лучший способ охватить знаменитые открыточные виды Парижа и разные эпохи его истории.

Мы пройдем от Королевского Дворца до Собора Парижской Богоматери, полюбуемся переброшенными через реку анфиладами мостов и рассмотрим величественные архитектурные ансамбли французской столицы.

С каждым шагом вы будете глубже погружаться в прошлое города, неразрывно связанное с его главной водной артерией — портами, островами и гранитными набережными Сены.
€40
30 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Королевского Дворца - Place du Palais Royale
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены

Что вас ожидает

Сена в жизни и истории Парижа
Красивейшие набережные Сены совершенно справедливо внесены в список наследия ЮНЕСКО, но и сама река заслуживает не меньшего внимания. На прогулке мы поговорим о роли Сены в жизни французской столицы, о речных портах, об островах, украшенных роскошными архитектурными ансамблями, и о «гранитном» облачении набережных — наследии королевской эпохи. Вы представите, как по руслу реки в город попадали, с одной стороны, продукты и строительные материалы, а с другой — жестокие нормандцы, желающие разграбить Париж. А затем проследите, как центр столицы с течением веков переместился с острова Ситэ и охватил оба берега Сены.

Главные достопримечательности в одном флаконе
Вдоль набережных Сены сосредоточены важнейшие архитектурные шедевры Парижа, которые мы встретим на пути. Перед вами предстанут Королевский дворец и его изящные сады, прославленный Театр Французской Комедии, кончик острова Ситэ, парижская мэрия, старинный дворец Консьержери и одна из старейших площадей Парижа — Дофина. Мы рассмотрим бывшую королевскую резиденцию и красивую башню святого Жака, вспомним легенды Собора Парижской Богоматери и поговорим о том, почему архитектурный ансамбль Лувра строился 8 веков.

В результате вы охватите ключевые локации Парижа, соединенные его главной водной артерией — Сеной.

Организационные детали

Посещение церквей и музеев в этой экскурсии не предусмотрено.

Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены
Париж — город на берегу Сены

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура площадь Королевского Дворца - Place du Palais Royale.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
Увлекательная обзорная экскурсия с погружением в историю. Ольга прекрасно владеет информацией и хорошо её подаёт, сопровождая рассказ дополнительными материалами.
10 июня 2019
Наше пребывание в Париже было очень запоминающимся благодаря этой экскурсии. Ольга отличный гид с великолепным знанием истории, культуры и традиций. Но самое главное она превосходный рассказчик и увлекательный собеседник. Мы получили огромное удовольствие от общения. Ольга также помогла в выборе ресторана для ужина и много другой полезной информации. Ещё раз большое вам спасибо, Ольга, самого вам лучшего и до новых встреч.
16 апреля 2019
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31 декабря 2018
Очень понравилась и экскурсия, насыщенная замечательными видами и рассказами, и экскурсовод Ольга, любящая своих экскурсантов и очень внимательная к сфере их интересов

Ольга проводит ещё 7 экскурсий

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