4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка вдоль Сены - лучший способ увидеть знаменитые виды Парижа и узнать его историю. От Королевского Дворца до Собора Парижской Богоматери, маршрут охватывает важнейшие архитектурные ансамбли столицы. Мосты, набережные и острова Сены расскажут о прошлом города, от королевской эпохи до современности. Экскурсия позволяет увидеть ключевые достопримечательности, связанные с главной водной артерией Парижа

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сена в жизни и истории Парижа

Красивейшие набережные Сены совершенно справедливо внесены в список наследия ЮНЕСКО, но и сама река заслуживает не меньшего внимания. На прогулке мы поговорим о роли Сены в жизни французской столицы, о речных портах, об островах, украшенных роскошными архитектурными ансамблями, и о «гранитном» облачении набережных — наследии королевской эпохи. Вы представите, как по руслу реки в город попадали, с одной стороны, продукты и строительные материалы, а с другой — жестокие нормандцы, желающие разграбить Париж. А затем проследите, как центр столицы с течением веков переместился с острова Ситэ и охватил оба берега Сены.

Главные достопримечательности в одном флаконе

Вдоль набережных Сены сосредоточены важнейшие архитектурные шедевры Парижа, которые мы встретим на пути. Перед вами предстанут Королевский дворец и его изящные сады, прославленный Театр Французской Комедии, кончик острова Ситэ, парижская мэрия, старинный дворец Консьержери и одна из старейших площадей Парижа — Дофина. Мы рассмотрим бывшую королевскую резиденцию и красивую башню святого Жака, вспомним легенды Собора Парижской Богоматери и поговорим о том, почему архитектурный ансамбль Лувра строился 8 веков.

В результате вы охватите ключевые локации Парижа, соединенные его главной водной артерией — Сеной.

Организационные детали

Посещение церквей и музеев в этой экскурсии не предусмотрено.