Займите места в одном из знаменитых в мире кабаре «Мулен Руж» и насладитесь шоу «Féerie», созданным Дорисом Хогом и Руджеро Анджелетти с хореографией Билла Гудсона.
- Вас будет развлекать труппа из 100 артистов, включая 60 девушек Дорис.
- Вас ждет парад из 1000 ярких костюмов с перьями, стразами и блестками. Костюмы дизайнера Коррадо Коллабуччи пошиты вручную в самых знаменитых ателье Парижа.
- Шоу дополнят роскошные конструкции Гаэтано Кастелли, а в кабаре будет огромный аквариум.
- В сопровождении будет музыка Пьера Порте: 80 музыкантов и 60 певцов хора.
- Во время шоу вы сможете насладиться половиной бутылки шампанского.
Важная информация:
- Длительность: 2 ч.
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
- Возврат средств не предусмотрен
- Дресс код: требуется элегантный наряд: галстук и пиджак не обязательны, но шорты и короткие штаны, спортивная одежда и обувь не допускаются.
- Билеты в «Мулен Руж» зачастую распродаются заранее. Настоятельно рекомендуем бронировать места заблаговременно.
- Запрещено приводить детей до 6 лет
- Просим прибыть минимум за 30 минут до начала
Что входит
- Билет в кабаре «Мулен Руж» на шоу «Féerie»
- Полбутылки шампанского
Что не входит
- Напитки сверх включенного шампанского
- Прочие личные расходы
Начало и место завершения
🚩 82 Boulevard de Clichy
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
8 отзывов оставили туристы
GetYourGuide проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Париже