Займите места в одном из знаменитых в мире кабаре «Мулен Руж» и насладитесь шоу «Féerie», созданным Дорисом Хогом и Руджеро Анджелетти с хореографией Билла Гудсона.

Вас будет развлекать труппа из 100 артистов, включая 60 девушек Дорис.

Вас ждет парад из 1000 ярких костюмов с перьями, стразами и блестками. Костюмы дизайнера Коррадо Коллабуччи пошиты вручную в самых знаменитых ателье Парижа.

Шоу дополнят роскошные конструкции Гаэтано Кастелли, а в кабаре будет огромный аквариум.

В сопровождении будет музыка Пьера Порте: 80 музыкантов и 60 певцов хора.

Во время шоу вы сможете насладиться половиной бутылки шампанского.

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