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Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским

5
8 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Парижа
Кабаре «Мулен Руж» — известное парижское заведение с шоу «Féerie».

Пейте игристое шампанское и наслаждайтесь действом в море 🌊 перьев и страз.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера

  • €152 за человека

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Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским

Что вы увидите

  • Кабаре «Мулен Руж»
Займите места в одном из знаменитых в мире кабаре «Мулен Руж» и насладитесь шоу «Féerie», созданным Дорисом Хогом и Руджеро Анджелетти с хореографией Билла Гудсона.
  • Вас будет развлекать труппа из 100 артистов, включая 60 девушек Дорис.
  • Вас ждет парад из 1000 ярких костюмов с перьями, стразами и блестками. Костюмы дизайнера Коррадо Коллабуччи пошиты вручную в самых знаменитых ателье Парижа.
  • Шоу дополнят роскошные конструкции Гаэтано Кастелли, а в кабаре будет огромный аквариум.
  • В сопровождении будет музыка Пьера Порте: 80 музыкантов и 60 певцов хора.
  • Во время шоу вы сможете насладиться половиной бутылки шампанского.

Важная информация:

  • Длительность: 2 ч.
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Дресс код: требуется элегантный наряд: галстук и пиджак не обязательны, но шорты и короткие штаны, спортивная одежда и обувь не допускаются.
  • Билеты в «Мулен Руж» зачастую распродаются заранее. Настоятельно рекомендуем бронировать места заблаговременно.
  • Запрещено приводить детей до 6 лет
  • Просим прибыть минимум за 30 минут до начала
Что входит
  • Билет в кабаре «Мулен Руж» на шоу «Féerie»
  • Полбутылки шампанского
Что не входит
  • Напитки сверх включенного шампанского
  • Прочие личные расходы
Начало и место завершения
🚩 82 Boulevard de Clichy
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским
Париж: шоу в «Мулен Руж» с шампанским

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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