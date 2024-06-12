Я встречу вас у отеля — и ваше приключение начнётся! С комфортом довезу до Шампани, рассказывая историю региона и показывая лучшие смотровые площадки. Помогу забронировать визит в винные погреба Эперне, Отвильера и Реймса и столик в ресторане.
Вы насладитесь дегустациями шампанского и неспешным отдыхом, а я буду ожидать вас, чтобы после яркого дня отвезти обратно в Париж.
Вы насладитесь дегустациями шампанского и неспешным отдыхом, а я буду ожидать вас, чтобы после яркого дня отвезти обратно в Париж.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Эперне. В этом городе есть авеню де Шампань, где стоит знаменитый дом шампанских вин Moët & Chandon. А неподалёку от него — ещё 15 винных местечек.
Отвильер. Именно здесь молодой монах-бенедиктинец открыл секрет изготовления игристого напитка. Сейчас в этом затерянном уголке Франции более 10 погребов, и угощают они тем, чего не найти даже в Париже.
Реймс. Тут короновали почти всех монархов Франции. Реймсский собор — это шедевр готического искусства и мировое достояние, иногда его называют храмом улыбающегося ангела. А ещё в Реймсе — 16 винных погребов и рестораны с аутентичной французской кухней.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед — по желанию, винные дегустации — от €35 до 250/дегустация в зависимости от дома и напитка. Детали уточняйте в переписке.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V Exclusive с панорамной крышей. В автомобиле для вас будет питьевая вода.
- По запросу и за дополнительную плату я встречу вас в аэропорту или пригороде Парижа
- Экскурсию можно продлить. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 2631 туриста
Добрый день! Меня зовут Александр. Родился я там, где холодно даже пингвинам, с детства с упоением читал книги и увлекался историей Франции. После знакомства с преподавателем истории университета Сорбонны воЗадать вопрос
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