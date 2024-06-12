Я встречу вас у отеля — и ваше приключение начнётся! С комфортом довезу до Шампани, рассказывая историю региона и показывая лучшие смотровые площадки. Помогу забронировать визит в винные погреба Эперне, Отвильера и Реймса и столик в ресторане. Вы насладитесь дегустациями шампанского и неспешным отдыхом, а я буду ожидать вас, чтобы после яркого дня отвезти обратно в Париж.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Эперне. В этом городе есть авеню де Шампань, где стоит знаменитый дом шампанских вин Moët & Chandon. А неподалёку от него — ещё 15 винных местечек.

Отвильер. Именно здесь молодой монах-бенедиктинец открыл секрет изготовления игристого напитка. Сейчас в этом затерянном уголке Франции более 10 погребов, и угощают они тем, чего не найти даже в Париже.

Реймс. Тут короновали почти всех монархов Франции. Реймсский собор — это шедевр готического искусства и мировое достояние, иногда его называют храмом улыбающегося ангела. А ещё в Реймсе — 16 винных погребов и рестораны с аутентичной французской кухней.

Организационные детали