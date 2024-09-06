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Погрузитесь в загадочный подземный мир, минуя многолюдные очереди! Вас ждёт путешествие по древним галереям среди миллионов останков парижан. Но не переживайте: это легально и безопасно.



Сопровождать вас будет опытный гид, который расскажет о мрачной истории катакомб, их использовании с древности до наших дней и раскроет тайны, скрытые от обычных людей.