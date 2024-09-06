Погрузитесь в загадочный подземный мир, минуя многолюдные очереди! Вас ждёт путешествие по древним галереям среди миллионов останков парижан. Но не переживайте: это легально и безопасно.
Сопровождать вас будет опытный гид, который расскажет о мрачной истории катакомб, их использовании с древности до наших дней и раскроет тайны, скрытые от обычных людей.
Сопровождать вас будет опытный гид, который расскажет о мрачной истории катакомб, их использовании с древности до наших дней и раскроет тайны, скрытые от обычных людей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Подземный театр. В одной из галерей находится скрытый театр, созданный неизвестными мастерами. Вы увидите удивительные барельефы и скульптуры, сделанные прямо в известняке.
- Таинственные надписи. В катакомбах можно найти множество старинных надписей и граффити, оставленных посетителями разных эпох. Некоторые из них представляют собой загадочные символы и послания, которые до сих пор остаются неразгаданными.
- Закрытые зоны. Во время экскурсии вы получите эксклюзивный доступ к закрытым для массового посещения зонам, где хранятся уникальные артефакты и останки, недоступные обычным путешественникам.
Вы узнаете:
- Когда в Париже возникли катакомбы, для чего использовались и как они превратились в место для захоронения людей
- Какую планировку и архитектурные особенности имеют подземные галереи
- Какую роль сыграли катакомбы в разные периоды истории, включая Французскую революцию и Вторую мировую войну
- Какие мифы и легенды связаны с катакомбами
- Действительно ли под землёй исчезали люди и какие загадочные находки попадались в подземных тоннелях
- Как жизнь и смерть в Париже отражены в катакомбах и как туда попадают люди
- Как катакомбы влияют на современный город
Кому не подойдёт экскурсия
— Людям с клаустрофобией: узкие и замкнутые пространства могут вызвать дискомфорт
— Путешественникам с ограниченной подвижностью: катакомбы имеют крутые лестницы и неровные поверхности, что может затруднить передвижение
— Маленьким детям: тёмные и мрачные подземные коридоры могут быть пугающими
— Участникам, чувствительным к пыли и сырости: подземные условия могут вызвать аллергическую реакцию
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Программа подойдёт для участников старше 12 лет
- Для комфортного и безопасного посещения катакомб рекомендуем взять с собой: закрытую и удобную обувь с хорошей подошвой, куртку или свитер (температура под землёй около +14 градусов), воду и фотоаппарат
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Париже
Добро пожаловать в наше турагентство в Париже! Мы специализируемся на эксклюзивных турах без очередей ко всем основным достопримечательностям и музеям города. Наслаждайтесь Лувром, Эйфелевой башней, Диснейлендом, Версалем и другими знаменитостями Парижа без ожидания. Наши опытные гиды обеспечат незабываемые впечатления и комфортное путешествие. С нами вы увидите Париж с лучшей стороны!Задать вопрос
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