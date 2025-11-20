Квартал старого рынка Давным-давно рядом с церковью Сент Эсташ располагались торговые ряды, куда несколько раз в неделю парижские торговцы привозили свой товар. Здесь родился знаменитый Парфюмер. И парижские нищие селились неподалёку во Дворе Чудес. Центральный рынок так же, как и прилегающий к нему квартал, назывался Ле-Аль. Эмиль Золя описал рынок в своем романе и назвал его «Чрево Парижа», и с тех пор название прочно закрепилось за этим местом. Здесь же находится ресторан «Свиная ножка», описанный в романе. Рынка давно уж нет, здесь прекрасный парк, где весной цветут сакуры, на лужайках отдыхают парочки и дети бегают вокруг огромной каменной головы. Рядом когда-то находилось кладбище Невинных, останки позже были перенесены в Парижские катакомбы. Но сохранился фонтан Невинных — самый старый в Париже, куда приезжие кидают монетки. Церковь Сент Эсташ Одна из красивейших церквей Парижа. Стоявшая на этом месте небольшая церковь начала XIII века стала слишком маленькой для крупного и богатого прихода корпораций торговцев. Поэтому в 1532 году началось строительство большой церкви. При строительстве этой готической в плане и по конструкции церкви за образец был взят собор Парижской Богоматери. Интересен элемент крыши в виде головы оленя (согласно легенде Св. Евстафий увидел крест между рогами оленя, после чего принял христианство). Знаменитый орган церкви Сент-Эсташ считается крупнейшим органом Франции, превосходящим размеры органов церкви Сен-Сюльпис и Нотр-Дам-де-Пари. От церкви начинается пешеходная улица Монтергёй, где можно увидеть маленькие уютные ресторанчики, сырные, винные, мясные и рыбные лавки. Самая старая кондитерская города никого не оставит равнодушным. Королева Англии с удовольствием сфотографировалась здесь на память. Когда ей захотелось увидеть настоящий Париж для парижан, её привезли именно сюда. И эта же улица запечатлена на одной из картин Клода Моне. Квартал Бобур Некогда здесь находилась деревня Бобур, которая была включена в состав Парижа при возведении стен Филиппа II Августа. Она дала название кварталу и проходящей здесь улице Бобур. Строительство Центра современного искусства, начатое по инициативе президента Жоржа Помпиду в Бобуре, было закончено в 1977 году уже после его смерти. Необычно то, что в здании вынесены наружу и раскрашены в разные цвета те элементы, которые обычно скрыты от глаз — трубы для водопровода, электропроводки, кондиционированного воздуха. Можно подняться на смотровую площадку сверху здания и полюбоваться оттуда на город. Прекрасно видны и Нотр Дам, и Городская Мэрия, и Опера, и Лувр, и даже Базилика священного сердца на Монмартре. Важная информация:

Экскурсию удобно совместить с прогулкой по кварталу Марэ.