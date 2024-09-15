Парижская фотопрогулка - это уникальная возможность познакомиться с городом через объектив камеры. Участники смогут насладиться видами Лувра, садами Тюильри и набережной Сены.
Прогулка завершится у моста Александра III, где вас ждут
Прогулка завершится у моста Александра III, где вас ждут
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🌟 Французский шарм в каждом кадре
- 🎡 Возможность прокатиться на колесе обозрения
Что можно увидеть
- Лувр
- Сады Тюильри
- Площадь Конкорд
- Набережная Сены
- Эйфелева башня
- Дом Инвалидов
- Мост Александра III
Описание фото-прогулки
Мы окажемся во внутреннем дворике Лувра, и я немного расскажу об истории этого места, а также о Париже в целом. Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты. Далее я расскажу вам историю площади Конкорд и о событиях, с нею связанных. Затем мы отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню и дойдём до дома Инвалидов и моста Александра третьего, где и завершим нашу экскурсию.
Во время прогулки я сделаю профессиональные снимки, которые надолго сохранят ваши тёплые воспоминания о Париже.
Организационные детали
- Съёмка проходит на камеру Canon EOS 6D
- В течение 10 дней после прогулки вы получите 50 фотографий в лёгкой ретуши через удобное вам облачное хранилище
- Поездка на колесе обозрения оплачивается дополнительно: взрослый билет — 10 евро, детский до 10 лет — 5 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирамиды Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 95 туристов
Я — профессиональный фотограф, живу и творю в Париже уже более 5 лет. Очень люблю этот город за неповторимую атмосферу, бурление жизни и дух свободы за строгими фасадами старинных зданий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вот и мой запоздалый отзыв:) Этим летом состоялось наше долгожданное и прекрасное первое путешествие в Париж. Но, уверена, что оно не было бы настолько прекрасным, если бы мы не встретили
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Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям.
Рекомендую)
Рекомендую)
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E
Прекрасно провели время, несмотря на плохую погоду, холод, ветер… Ангелина сделала великолепные фотографии, рассказала интересные истории о Франции и ее жителях, дала массу полезных рекомендаций
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Нам очень повезло с Анастасией! Она влюблена в то что делает и делает это замечательно, очень интересно рассказывает, и очень много знает, если на башню, то только с Настей, ❤️
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Ю
Мне понравилась прогулка, дети 7 и 9 лет слушали с удовольствием. Рекомендую👍
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В
Все прошло хорошо. Фотографиями довольна!
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