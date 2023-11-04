Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Лучше прогулки по Парижу может быть только… фотопрогулка.
Я — тот человек, который расскажет о городе без сухих деталей и поймает в объектив непринуждённый вайб от встречи с ним.
Проведёт по самым живописным уголкам Парижа, запечатлит ваши лучшие ракурсы и в каждом кадре оставит лёгкий отзвук французского шарма.
Я — тот человек, который расскажет о городе без сухих деталей и поймает в объектив непринуждённый вайб от встречи с ним.
Проведёт по самым живописным уголкам Парижа, запечатлит ваши лучшие ракурсы и в каждом кадре оставит лёгкий отзвук французского шарма.
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся во внутреннем дворике Лувра, и я немного расскажу об истории этого места, а также о Париже в целом. Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты. А затем отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню.
Во время прогулки я сделаю профессиональные снимки, которые надолго сохранят ваши тёплые воспоминания о Париже.
Организационные детали
- В течение 10 дней после прогулки вы получите 50 фотографий в лёгкой ретуши через удобное вам облачное хранилище
- Поездка на колесе обозрения оплачивается дополнительно: взрослый билет — 10 евро, детский до 10 лет — 5 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у пирамиды Лувра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Париже
Я — профессиональный фотограф, живу и творю в Париже уже более 5 лет. Очень люблю этот город за неповторимую атмосферу, бурление жизни и дух свободы за строгими фасадами старинных зданий. Мне хочется поделиться своей любовью к Парижу с гостями города, поэтому я с удовольствием провожу здесь небольшие экскурсии и фотопрогулки для всех, кто впервые или вновь попадает в волшебный парижский мир.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Фотопрогулки
Лувр
Популярные места
Развлечения
Набережная
Самое главное
Сад Тюильри
Природа и пейзажи
Цветы и сады
Похожие туры из Парижа
Входной билет
1 час
Дворец и сады Версаля: билет без очереди
Увидеть само воплощение французской королевской роскоши и прогуляться по ландшафтным садам
в Версальском дворце
3 ноя
4 ноя
7 ноя
8 ноя
€20 за билет
Индивидуальная
2 часа
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Площадь Сен-Мишель
Завтра
3 ноя
4 ноя
5 ноя
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
13 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
€190 за всё до 5 чел.