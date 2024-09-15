Парижская фотопрогулка - это уникальная возможность познакомиться с городом через объектив камеры. Участники смогут насладиться видами Лувра, садами Тюильри и набережной Сены.Прогулка завершится у моста Александра III, где вас ждут

профессиональные снимки, которые сохранят ваши воспоминания о Париже. В течение 10 дней после прогулки вы получите 50 фотографий в лёгкой ретуши. Это отличный способ запечатлеть своё путешествие и насладиться французским шармом

Описание фото-прогулки

Мы окажемся во внутреннем дворике Лувра, и я немного расскажу об истории этого места, а также о Париже в целом. Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты. Далее я расскажу вам историю площади Конкорд и о событиях, с нею связанных. Затем мы отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню и дойдём до дома Инвалидов и моста Александра третьего, где и завершим нашу экскурсию.

Во время прогулки я сделаю профессиональные снимки, которые надолго сохранят ваши тёплые воспоминания о Париже.

Организационные детали