Лучше прогулки по Парижу может быть только… фотопрогулка. Я — тот человек, который расскажет о городе без сухих деталей и поймает в объектив непринуждённый вайб от встречи с ним. Проведёт по самым живописным уголкам Парижа, запечатлит ваши лучшие ракурсы и в каждом кадре оставит лёгкий отзвук французского шарма.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся во внутреннем дворике Лувра, и я немного расскажу об истории этого места, а также о Париже в целом. Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты. А затем отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню.

Во время прогулки я сделаю профессиональные снимки, которые надолго сохранят ваши тёплые воспоминания о Париже.

Организационные детали