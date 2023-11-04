Парижская фотопрогулка

Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены

Описание
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Лучше прогулки по Парижу может быть только… фотопрогулка.

Я — тот человек, который расскажет о городе без сухих деталей и поймает в объектив непринуждённый вайб от встречи с ним.

Проведёт по самым живописным уголкам Парижа, запечатлит ваши лучшие ракурсы и в каждом кадре оставит лёгкий отзвук французского шарма.
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Парижская фотопрогулка
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся во внутреннем дворике Лувра, и я немного расскажу об истории этого места, а также о Париже в целом. Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты. А затем отправимся на набережную Сены, откуда вам откроется лучший вид на Эйфелеву башню.

Во время прогулки я сделаю профессиональные снимки, которые надолго сохранят ваши тёплые воспоминания о Париже.

Организационные детали

  • В течение 10 дней после прогулки вы получите 50 фотографий в лёгкой ретуши через удобное вам облачное хранилище
  • Поездка на колесе обозрения оплачивается дополнительно: взрослый билет — 10 евро, детский до 10 лет — 5 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у пирамиды Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Фотопрогулки
Лувр
Популярные места
Развлечения
Набережная
Самое главное
Сад Тюильри
Природа и пейзажи
Цветы и сады

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