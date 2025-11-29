Это насыщенная, но неторопливая прогулка по Левому берегу — тому самому Парижу, с которого всё началось.
За 2 часа вы увидите главное в Латинском квартале: Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, книжные лавки,
Описание экскурсииЧто вас ждёт:• Пантеон — монументальное здание в стиле неоклассицизма, где покоятся великие умы Франции: Вольтер, Гюго, Золя, Кюри. Маятник Фуко внутри — физическое доказательство вращения Земли и символ времени.
- Церковь Святой Женевьевы — место, с которого начался миф о покровительнице Парижа. Здесь духовное наследие переходит в архитектурную память.
- Сорбонна и часовня Ришелье — символы французского образования. Внутри — гробница могущественного кардинала, а снаружи — строгая университетская классика.
- Бульвар Сен-Мишель — шумная артерия Латинского квартала, где веками сталкивались студенты, философы, протесты и поэзия.
- Люксембургский сад — один из красивейших парков Парижа, созданный по приказу Марии Медичи. Французская симметрия, мраморные скульптуры, фонтан Медичи и кораблики в пруду создают сцену, где поэзия встречается с повседневностью.
- Сент-Сюльпис — вторая по величине церковь Парижа с фресками Делакруа и таинственным гномоном. Место, где искусство, символы и вера сливаются в единое пространство.
- Shakespeare and Company — легендарный англоязычный книжный магазин. Когда-то здесь бывали Хемингуэй, Джойс и Миллер. Пространство, где живут книги, и иногда — сами авторы.
- Улицы Латинского квартала — атмосферные переулки с книжными лавками, булочными и духом студенческого Парижа. Здесь город звучит иначе — тише, глубже, личнее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пантеон
Завершение: Shakespeare and Company
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
