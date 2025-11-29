Мои заказы

Прогулка по сердцу старого Парижа: Левый берег. Все самое главное за 2 часа

Прогулка по сердцу старого Парижа
Это насыщенная, но неторопливая прогулка по Левому берегу — тому самому Парижу, с которого всё началось.

За 2 часа вы увидите главное в Латинском квартале: Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, книжные лавки,
легендарные улицы и атмосферные уголки, которые хранят дух великих умов, поэзии и студенческой свободы.

Подойдёт как для первого знакомства с Парижем, так и для тех, кто хочет увидеть его глубже и живее, чем с открытки.

Описание экскурсии

Что вас ждёт:• Пантеон — монументальное здание в стиле неоклассицизма, где покоятся великие умы Франции: Вольтер, Гюго, Золя, Кюри. Маятник Фуко внутри — физическое доказательство вращения Земли и символ времени.
  • Церковь Святой Женевьевы — место, с которого начался миф о покровительнице Парижа. Здесь духовное наследие переходит в архитектурную память.
  • Сорбонна и часовня Ришелье — символы французского образования. Внутри — гробница могущественного кардинала, а снаружи — строгая университетская классика.
  • Бульвар Сен-Мишель — шумная артерия Латинского квартала, где веками сталкивались студенты, философы, протесты и поэзия.
  • Люксембургский сад — один из красивейших парков Парижа, созданный по приказу Марии Медичи. Французская симметрия, мраморные скульптуры, фонтан Медичи и кораблики в пруду создают сцену, где поэзия встречается с повседневностью.
  • Сент-Сюльпис — вторая по величине церковь Парижа с фресками Делакруа и таинственным гномоном. Место, где искусство, символы и вера сливаются в единое пространство.
  • Shakespeare and Company — легендарный англоязычный книжный магазин. Когда-то здесь бывали Хемингуэй, Джойс и Миллер. Пространство, где живут книги, и иногда — сами авторы.
  • Улицы Латинского квартала — атмосферные переулки с книжными лавками, булочными и духом студенческого Парижа. Здесь город звучит иначе — тише, глубже, личнее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пантеон
Завершение: ⁠Shakespeare and Company
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

