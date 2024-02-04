Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Индивидуальная фото-прогулка в Париже

Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки

Совершите путешествие в прошлое и погрузитесь в атмосферу Парижа 17–19 веков! В нарядном платье прошлых лет вы пройдётесь по живописным уголкам французской столицы.

Я сделаю профессиональные снимки, а ещё расскажу, кто при дворе придумал красную подошву задолго до Лабутена и почему дворец Тюильри не найти на современных картах Парижа.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Ближайшие даты:
4
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5
фев
6
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по старинному дворику Лувра, садам Тюильри и набережной Сены. Я помогу подобрать удачные позы и сделаю профессиональные фотографии в разных локациях. А ещё расскажу об истории этих мест и французской придворной моде.

Вы узнаете:

  • Как менялись облик и предназначение Лувра сквозь столетия
  • Почему на площади Карусель нет каруселей и были ли они здесь вообще
  • Сколько стоил гардероб королевы Марии-Антуанетты
  • Какую мрачную историю о ядах и придворных интригах таят в себе сады Тюильри
  • За что французы невзлюбили первый торговый центр Парижа

И многое другое!

Организационные детали

  • В течение 5 дней после встречи вы получите от 40 фотографий в авторской обработке
  • Я предоставляю только один женский костюм для фотосессии, но если кто-то из ваших спутников (до 4 человек) хочет присоединиться к нашей экскурсии без переодевания — я буду рада и не возьму за это дополнительную плату.
  • На фотосессии нас будет сопровождать ассистент, который позаботится о ваших вещах

Где и как переодеться

Перед встречей я предоставлю на выбор несколько женских нарядов. Размеры — от 40 до 46. Платье можно надеть сверху своей одежды, но если не хотите переодеваться на улице, я заранее доставлю наряд в ваш отель в черте города. Стоимость услуги — 40 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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