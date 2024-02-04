Совершите путешествие в прошлое и погрузитесь в атмосферу Парижа 17–19 веков! В нарядном платье прошлых лет вы пройдётесь по живописным уголкам французской столицы. Я сделаю профессиональные снимки, а ещё расскажу, кто при дворе придумал красную подошву задолго до Лабутена и почему дворец Тюильри не найти на современных картах Парижа.

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по старинному дворику Лувра, садам Тюильри и набережной Сены. Я помогу подобрать удачные позы и сделаю профессиональные фотографии в разных локациях. А ещё расскажу об истории этих мест и французской придворной моде.

Вы узнаете:

Как менялись облик и предназначение Лувра сквозь столетия

Почему на площади Карусель нет каруселей и были ли они здесь вообще

Сколько стоил гардероб королевы Марии-Антуанетты

Какую мрачную историю о ядах и придворных интригах таят в себе сады Тюильри

За что французы невзлюбили первый торговый центр Парижа

И многое другое!

Организационные детали

В течение 5 дней после встречи вы получите от 40 фотографий в авторской обработке

Я предоставляю только один женский костюм для фотосессии, но если кто-то из ваших спутников (до 4 человек) хочет присоединиться к нашей экскурсии без переодевания — я буду рада и не возьму за это дополнительную плату.

На фотосессии нас будет сопровождать ассистент, который позаботится о ваших вещах

Где и как переодеться

Перед встречей я предоставлю на выбор несколько женских нарядов. Размеры — от 40 до 46. Платье можно надеть сверху своей одежды, но если не хотите переодеваться на улице, я заранее доставлю наряд в ваш отель в черте города. Стоимость услуги — 40 евро.