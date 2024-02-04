Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Совершите путешествие в прошлое и погрузитесь в атмосферу Парижа 17–19 веков! В нарядном платье прошлых лет вы пройдётесь по живописным уголкам французской столицы.
Я сделаю профессиональные снимки, а ещё расскажу, кто при дворе придумал красную подошву задолго до Лабутена и почему дворец Тюильри не найти на современных картах Парижа.
Я сделаю профессиональные снимки, а ещё расскажу, кто при дворе придумал красную подошву задолго до Лабутена и почему дворец Тюильри не найти на современных картах Парижа.
Ближайшие даты:
4
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Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по старинному дворику Лувра, садам Тюильри и набережной Сены. Я помогу подобрать удачные позы и сделаю профессиональные фотографии в разных локациях. А ещё расскажу об истории этих мест и французской придворной моде.
Вы узнаете:
- Как менялись облик и предназначение Лувра сквозь столетия
- Почему на площади Карусель нет каруселей и были ли они здесь вообще
- Сколько стоил гардероб королевы Марии-Антуанетты
- Какую мрачную историю о ядах и придворных интригах таят в себе сады Тюильри
- За что французы невзлюбили первый торговый центр Парижа
И многое другое!
Организационные детали
- В течение 5 дней после встречи вы получите от 40 фотографий в авторской обработке
- Я предоставляю только один женский костюм для фотосессии, но если кто-то из ваших спутников (до 4 человек) хочет присоединиться к нашей экскурсии без переодевания — я буду рада и не возьму за это дополнительную плату.
- На фотосессии нас будет сопровождать ассистент, который позаботится о ваших вещах
Где и как переодеться
Перед встречей я предоставлю на выбор несколько женских нарядов. Размеры — от 40 до 46. Платье можно надеть сверху своей одежды, но если не хотите переодеваться на улице, я заранее доставлю наряд в ваш отель в черте города. Стоимость услуги — 40 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Лувра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Париже
Я — профессиональный фотограф, живу и творю в Париже уже более 5 лет. Очень люблю этот город за неповторимую атмосферу, бурление жизни и дух свободы за строгими фасадами старинных зданий. Мне хочется поделиться своей любовью к Парижу с гостями города, поэтому я с удовольствием провожу здесь небольшие экскурсии и фотопрогулки для всех, кто впервые или вновь попадает в волшебный парижский мир.
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