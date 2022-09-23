Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальная поездка от Вашего отеля или любого адреса в Париже до Диснейленд на группу от одного до семи человек. В назначенное время Вас забирает русскоязычный водитель. Средняя продолжительность пути занимает 1 час — 50 км. Легкий, удобный, быстрый способ доехать в Диснейленд или отель расположенный около Диснейленд.

Описание

Вы сможете легко и быстро добраться в парк развлечений Диснейленд. Так же мы осуществляем трансферы по любым другим направлениям в Париже. Не стесняйтесь задавать вопросы, если они у Вас есть! Мы желаем, что бы Ваш проведенный отдых в Париже был легким и веселым и оставил только приятные впечатления!