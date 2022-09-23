Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы сможете легко и быстро добраться в парк развлечений Диснейленд. Так же мы осуществляем трансферы по любым другим направлениям в Париже. Не стесняйтесь задавать вопросы, если они у Вас есть! Мы желаем, что бы Ваш проведенный отдых в Париже был легким и веселым и оставил только приятные впечатления!
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортные услуги
Что не входит
Дополнительные адреса в эту стоимость не входят и обговариваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Завершение: Диснейленд (или отель около Диснейленд) , Аутлет
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
За день до поездки Вам необходимо связаться с нами
Что бы обговорить нюансы предстоящей поездки: Дата
Время
Адрес
Количество людей и багажа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.