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Вам не придётся стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в общественный транспорт.



С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: русскоговорящий водитель будет ждать вас на выходе из терминала и доставит в Диснейленд на автомобиле комфорт-класса. Обращаем внимание — это не экскурсия, а бережный индивидуальный трансфер.