Вам не придётся стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в общественный транспорт.
С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: русскоговорящий водитель будет ждать вас на выходе из терминала и доставит в Диснейленд на автомобиле комфорт-класса. Обращаем внимание — это не экскурсия, а бережный индивидуальный трансфер.
С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: русскоговорящий водитель будет ждать вас на выходе из терминала и доставит в Диснейленд на автомобиле комфорт-класса. Обращаем внимание — это не экскурсия, а бережный индивидуальный трансфер.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Водитель встретит вас в зале прилёта в любое время.
- Поможет донести багаж.
- Безопасно и с комфортом доставит в сказочное место, мечту всех детей — Диснейленд.
- По пути поддержит беседу и постарается ответить на общие вопросы о Париже.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобилях Mercedes Viano, Renault Espace 5 или Volkswagen Touran. В исключительных случаях может быть замена на комфортабельный автомобиль другой марки.
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
- Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость — €145 за 4–7 человек.
- Возможен трансфер c аэропорта Бове. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в терминал аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 449 туристов
Добрый день! Мы — профессиональная команда водителей, много лет работающая в Париже и его пригородах. С удовольствием встретим вас в любом аэропорту города и познакомим с самой романтичной столицей мира, а также с её пригородами!Задать вопрос
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