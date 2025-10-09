Отправьтесь в насыщенное путешествие из Парижа в Этрета — курорт, вдохновлявший Моне и Курбе! Вас ждёт не просто поездка, а день, наполненный природными чудесами, культурными открытиями и дыханием французской глубинки. По пути вы увидите сельские пейзажи Нормандии, а в Этрета — белоснежные скалы и бескрайнее море.
Описание трансфер
Французская глубинка с открытки
Мы проедем вдоль долины реки Сены, через Иль-де-Франс и Нормандию. Вы увидите пасторальные пейзажи, небольшие деревушки с черепичными крышами, ухоженные поля, яблоневые сады, фермы и пасущихся коров.
Истории и атмосфера Нормандии
В дороге вы услышите рассказы о жизни и традициях региона, его гастрономии, фестивалях и сыроварнях. Узнаете о нормандском сидре, мягком сыре, рыболовных деревнях и художниках, которых вдохновляли местные пейзажи.
Встреча с Этрета — жемчужиной Ла-Манша
По прибытии в Этрета у вас будет свободное время. Вы сможете:
- Прогуляться по побережью, подняться на скалы и насладиться видами, которые писали Моне и Курбе
- Посетить уютные кафе и рыбные рестораны, попробовать свежие морепродукты
- Устроить пикник на пляже или у смотровых площадок
- Сделать потрясающие фото у знаменитых арок и «Иглы» — остроконечной скалы, торчащей прямо из воды
Никакой спешки — только удовольствие
Формат поездки позволяет вам двигаться в своём ритме: не нужно подстраиваться под группу, можно погулять, отдохнуть, почувствовать атмосферу — и вернуться в Париж с новыми впечатлениями.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер в обе стороны. Русскоговорящий водитель из нашей команды не сопровождает вас по маршруту, но заботится о вашем комфорте в дороге
- Поедем на комфортабельных автомобилях — Renault Espace 5, Volkswagen Touran или Mercedes Vito — в зависимости от состава группы. Все автомобили оборудованы кондиционером
- Забираем от вашего отеля в Париже
- Продолжительность поездки — около 10–12 часов, включая дорогу (2,5 часа в одну сторону) и свободное время в Этрета
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1859 туристов
Добро пожаловать в Париж, друзья! Меня зовут Владимир, и я с удовольствием организую ваше комфортное и надежное передвижение по городу. Живя и работая во Франции уже более 10 лет, я успел познакомиться с единомышленниками. Мы объединились и построили качественный профессиональный сервис. Своей основной задачей считаем создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя в Париже как дома.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Jekaterina
9 окт 2025
Спасибо Владимиру за поездку!
Все было четко: отвез, рассказал где что можно посмотреть, привез обратно.
Погода нам в этот день досталась экстремальная: ураганный ветер.
Но посмотрели все, что хотели, набрались впечатлений и довольные вернулись в Париж! Советую!
Все было четко: отвез, рассказал где что можно посмотреть, привез обратно.
Погода нам в этот день досталась экстремальная: ураганный ветер.
Но посмотрели все, что хотели, набрались впечатлений и довольные вернулись в Париж! Советую!
У
Ульяна
12 авг 2025
Спасибо за экскурсию, нашей группе все понравилось. Места очень красивые, трансфер комфортный🙌🏻 Отдельная благодарность водителю за то, что включил для нашей группы альбом Blackpink😄 Мы были рады такому сервису и вниманию к нашим интересам
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Путешествие в прошлое Франции: Руан, Этрета и Онфлёр. Исторические события и природные чудеса ждут вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€594
€660 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в Этрета
Погрузитесь в атмосферу Нормандии: меловые скалы, сады и исторический Руан ждут вас в этом незабываемом путешествии из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Насладитесь путешествием в Нормандию: Руаны, Онфлёр и Довиль. Узнайте историю, попробуйте кальвадос и ощутите атмосферу курортных городков
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€650 за всё до 4 чел.