Отправьтесь в насыщенное путешествие из Парижа в Этрета — курорт, вдохновлявший Моне и Курбе! Вас ждёт не просто поездка, а день, наполненный природными чудесами, культурными открытиями и дыханием французской глубинки. По пути вы увидите сельские пейзажи Нормандии, а в Этрета — белоснежные скалы и бескрайнее море.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Французская глубинка с открытки

Мы проедем вдоль долины реки Сены, через Иль-де-Франс и Нормандию. Вы увидите пасторальные пейзажи, небольшие деревушки с черепичными крышами, ухоженные поля, яблоневые сады, фермы и пасущихся коров.

Истории и атмосфера Нормандии

В дороге вы услышите рассказы о жизни и традициях региона, его гастрономии, фестивалях и сыроварнях. Узнаете о нормандском сидре, мягком сыре, рыболовных деревнях и художниках, которых вдохновляли местные пейзажи.

Встреча с Этрета — жемчужиной Ла-Манша

По прибытии в Этрета у вас будет свободное время. Вы сможете:

Прогуляться по побережью, подняться на скалы и насладиться видами, которые писали Моне и Курбе

Посетить уютные кафе и рыбные рестораны, попробовать свежие морепродукты

Устроить пикник на пляже или у смотровых площадок

Сделать потрясающие фото у знаменитых арок и «Иглы» — остроконечной скалы, торчащей прямо из воды

Никакой спешки — только удовольствие

Формат поездки позволяет вам двигаться в своём ритме: не нужно подстраиваться под группу, можно погулять, отдохнуть, почувствовать атмосферу — и вернуться в Париж с новыми впечатлениями.

Организационные детали