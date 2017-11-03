Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии

Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
Всего за два с половиной часа мы увидим сразу несколько основных парижских достопримечательностей и совершим один из классических маршрутов по центру города.

Посмотрим на Лувр и Эйфелеву башню, прогуляемся вдоль Сены и отдохнем в одном из самых прекрасных садов Парижа — парке Тюильри.
5
6 отзывов
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Наша обзорная прогулка охватит чуть ли не весь центр города. У вас появится возможность на собственном опыте понять, что такое «историческая ось Парижа», и познакомится с основыми must-see французской столицы. Я буду рассказывать не только о том, что за здания мы видим перед собой, но и кто из великих прошлого и настоящего почтил их своим вниманием. Кроме того, маршрут построен таким образом, что стартуем мы у здания одной всемирно известные оперы, а закончим у другой. Сравнить их будет весьма интересно!

Мы пройдем пешком от одного из символов Второй империи до ультрасовременного театра, которому исполнилось всего лишь 25 лет. На память о нашей прогулке я вам сделаю несколько красивых фотографий!

Маршрут

Встретимся мы на одном из самых оживленных парижских перекрестков, а именно на ступеньках «большого торта» – знаменитой Оперы Гарнье, как это делают настоящие парижане.

Я вам покажу знаменитое на весь мир кафе, куда любили захаживать Чайковский, Золя и Мопассан. Сегодня же в кафе можно встретить не только мировых знаменитостей, но и танцоров парижской Оперы. Кстати, у кафе и у Оперы один архитектор – Шарль Гарнье.

Вы увидите дом, в котором умер Шопен, уютное кафе, где подают лучший в Париже горячий шоколад и узнаете, что означает выражение «парижская королевская перспектива».

Мы пройдем по одной из самых шикарных и модных улиц французской столицы, чтобы оказаться на фешенебельнейшей площади Парижа. Увидим знаменитый отель «Риц» египетского миллиардера Аль-Фаеда, где провела свои последние дни принцесса Диана.

Далее мы прогуляемся по старейшему парку Тюильри, полюбуемся на знаменитые пруды и сфотографируемся с панорамным видом, который открывается на площадь Согласия.

Далее мы увидим один из самых богатых музеев мира – Лувр и его пирамиду. Пройдем по романтической набережной Сены, которая столетиями вдохновляет художников и писателей, помашем проплывающим корабликам, стоя на самом старом мосту Парижа.

Увидим птичий рынок, букинистов, городскую ратушу и дойдем, наконец, до второй парижской оперы – оперы Бастилии, которая считается одним из самых современных оперных театров в Европе. Я расскажу, почему его строительство вызвало так много споров и почему государство недавно судилось с подрядчиками.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Р
3 ноя 2017
Были с детьми, думали им будет не интересно! Но были приятно удивлены, экскурсия прошла интересно и не заметно! Огромное спасибо Жанаре!!! Всем советуем, особенно с детьми!
Г
26 мая 2017
Всё очень понравилось. Подробный и интересный рассказ об архитектуре и истории города. Гид также дала рекомендации по самостоятельному посещению основных достопримечательностей и посоветовала хорошие рестораны.
Большое спасибо Жанаре за прекрасно проведенный вечер!
К
13 мая 2017
очень интересная экскурсия, спасибо
С
26 апр 2017
Очень хороший гид. интересная и познавательная экскурсия, четыре часа пролетели на одном дыхание, Жанара действительно влюблена в этот прекрасный город, спасибо за экскурсию!!!
Марина
2 апр 2017
Большое спасибо за прекрасно проведенное время. До встречи!
А
27 июля 2016
Жанара влюблена в Париж и поэтому она не просто механический ведет тур, она всеми путями старается влюбить вас в этот город.
Очень рекомендую!!

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