Всего за два с половиной часа мы увидим сразу несколько основных парижских достопримечательностей и совершим один из классических маршрутов по центру города. Посмотрим на Лувр и Эйфелеву башню, прогуляемся вдоль Сены и отдохнем в одном из самых прекрасных садов Парижа — парке Тюильри.

Описание экскурсии

Наша обзорная прогулка охватит чуть ли не весь центр города. У вас появится возможность на собственном опыте понять, что такое «историческая ось Парижа», и познакомится с основыми must-see французской столицы. Я буду рассказывать не только о том, что за здания мы видим перед собой, но и кто из великих прошлого и настоящего почтил их своим вниманием. Кроме того, маршрут построен таким образом, что стартуем мы у здания одной всемирно известные оперы, а закончим у другой. Сравнить их будет весьма интересно!

Мы пройдем пешком от одного из символов Второй империи до ультрасовременного театра, которому исполнилось всего лишь 25 лет. На память о нашей прогулке я вам сделаю несколько красивых фотографий!

Маршрут

Встретимся мы на одном из самых оживленных парижских перекрестков, а именно на ступеньках «большого торта» – знаменитой Оперы Гарнье, как это делают настоящие парижане.

Я вам покажу знаменитое на весь мир кафе, куда любили захаживать Чайковский, Золя и Мопассан. Сегодня же в кафе можно встретить не только мировых знаменитостей, но и танцоров парижской Оперы. Кстати, у кафе и у Оперы один архитектор – Шарль Гарнье.

Вы увидите дом, в котором умер Шопен, уютное кафе, где подают лучший в Париже горячий шоколад и узнаете, что означает выражение «парижская королевская перспектива».

Мы пройдем по одной из самых шикарных и модных улиц французской столицы, чтобы оказаться на фешенебельнейшей площади Парижа. Увидим знаменитый отель «Риц» египетского миллиардера Аль-Фаеда, где провела свои последние дни принцесса Диана.

Далее мы прогуляемся по старейшему парку Тюильри, полюбуемся на знаменитые пруды и сфотографируемся с панорамным видом, который открывается на площадь Согласия.

Далее мы увидим один из самых богатых музеев мира – Лувр и его пирамиду. Пройдем по романтической набережной Сены, которая столетиями вдохновляет художников и писателей, помашем проплывающим корабликам, стоя на самом старом мосту Парижа.

Увидим птичий рынок, букинистов, городскую ратушу и дойдем, наконец, до второй парижской оперы – оперы Бастилии, которая считается одним из самых современных оперных театров в Европе. Я расскажу, почему его строительство вызвало так много споров и почему государство недавно судилось с подрядчиками.