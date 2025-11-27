Погрузитесь в атмосферу королевской Франции с экскурсией по Версальскому дворцу и садам.
Вы увидите роскошные залы, историю великих монархов и красоту знаменитого парка с фонтанами и цветниками.
Вы увидите роскошные залы, историю великих монархов и красоту знаменитого парка с фонтанами и цветниками.
Описание экскурсииИсторическая королевская резиденция Версальский дворец — одна из самых значимых достопримечательностей Франции, служившая домом для французских королей с конца XVII века. Вас ждёт знакомство с великолепными интерьерами, роскошными тканями, произведениями искусства и деталями быта королевской семьи. Зеркальная галерея и королевские залы Особое внимание уделяется знаменитой Зеркальной галерее с множеством позолоченных зеркал и люстр, а также королевским апартаментам и залам, украшенным фресками, лепниной и скульптурами. В зале Зеркальной галереи в 1919 году был подписан Версальский мирный договор, который завершил Первую мировую войну. Парки и сады Версаля Прогулка по паркам Версаля — это путешествие среди тщательно ухоженных аллей, фонтанов, клумб и скульптур. Особую атмосферу создают Большой канал и фонтаны, среди которых знаменитый фонтан Аполлона. Парк — настоящее произведение садово-паркового искусства. Важная информация:
- Рекомендуется иметь удобную обувь и зонтик в случае непогоды.
- В дни работы фонтанов: вторник, суббота, воскресенье может дополнительно взиматься оплата за посещение парка — 9 €.
Ежедневно (кроме понедельника)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Версаль
- Королевские покои
- Парадные апартаменты
- Зеркальная галерея
- Версальский сад
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
- Аудиогид на русском языке
Что не входит в цену
- Входные билеты - 19 € (дети до 17-и лет - бесплатно)
- Услуги лицензированного гида - 180 €
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника)
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуется иметь удобную обувь и зонтик в случае непогоды
- В дни работы фонтанов: вторник, суббота, воскресенье может дополнительно взиматься оплата за посещение парка - 9 €
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Познакомьтесь с величественным Версалем: королевские апартаменты, сады и интриги ждут вас на индивидуальной экскурсии
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
€494 за всё до 4 чел.