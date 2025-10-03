Вы побываете в местах, где история обретает форму, а город раскрывает себя.
Не просто «посмотрите Париж», а влюбитесь в него — через искусство, архитектуру, величие и романтику. Узнаете о контрасте эпох, символах власти и вкусе французской эстетики.
Прогулка подходит и для первого знакомства, и для того, чтобы почувствовать Париж по-новому — в деталях, смыслах и эмоциях.
Не просто «посмотрите Париж», а влюбитесь в него — через искусство, архитектуру, величие и романтику. Узнаете о контрасте эпох, символах власти и вкусе французской эстетики.
Прогулка подходит и для первого знакомства, и для того, чтобы почувствовать Париж по-новому — в деталях, смыслах и эмоциях.
Описание билета
- Лувр. Величественный фасад бывшего королевского дворца — точка отсчёта исторической оси Парижа. Архитектура, в которой читается путь от абсолютной монархии к республике.
- Пирамида Лувра. Современный символ города. Контраст стекла и камня, диалог между прошлым и будущим, визуальный акцент и повод поговорить о смыслах и формах.
- Карусель Лувра. Гармония подземной архитектуры и кинематографа. Перевёрнутая пирамида и сцены из «Кода да Винчи» — здесь даже коммерция выглядит изысканно.
- Сад Тюильри. Прямые аллеи, симметрия, скульптуры — французская классика. Парк, где гуляли королевы и философы.
- Площадь Согласия. Ось власти и революции. Египетский обелиск, следы бурной истории и масштабная симметрия французского классицизма.
- Мост Александра III. Роскошь Belle Époque. Позолота, скульптуры и вид на Сену.
- Музей Орсе (снаружи). Бывший вокзал, ставший храмом импрессионизма. Архитектура, говорящая о рубеже эпох и переменах в искусстве.
- Елисейские Поля — бульвар моды, власти и энергии. Легендарная ось, по которой Париж движется вперёд, сохраняя себя.
Вы узнаете:
- как Париж формировал себя через власть, искусство и стиль.
- почему мост Александра III стал жестом дружбы с Россией.
- как Париж стал столицей моды и эстетики.
- о королевской архитектуре Лувра и смысле стеклянной пирамиды.
- революциях и символах на площади Согласия.
- роли садов во французской культуре.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Все локации мы осматриваем снаружи.
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 12 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лувра
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1027 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было хорошо! Приятно, когда можно погулять в другой стране с русскоязычным гидом., узнать много нового, а также получить хорошие рекомендации куда сходить и что посмотреть. Мы были компанией. Рекомендуем! Удачи!
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Мы были в Париже первый раз, сходили на экскурсию по разным берегам. Понравилось, остались довольны. Мини-группа, не 100 человек, максимально дружелюбный формат, хорошая подача материала. Спасибо!
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J
Нам все очень понравилось!
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