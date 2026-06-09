За один день вы получите целостное представление о Луаре как о центре власти 16 века. Мы разберёмся, как архитектура замков отражала характер эпохи и какое влияние на Францию оказал Леонардо да Винчи. Это маршрут для тех, кто хочет не просто увидеть красивые фасады, а понять, как жили монархи и почему именно здесь завершился путь великого мастера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Парижа

По пути я расскажу о французском Ренессансе, переезде королевского двора в Луару и роли региона в истории Франции.

11:00 — Шенонсо

Вы увидите знаменитую галерею над водой, интерьеры, связанные с Дианой де Пуатье и Екатериной Медичи, а также сады, созданные по разным архитектурным принципам. Обсудим, почему Шенонсо называют «замком дам» и как женщины влияли на политику Франции.

13:00 — Амбуаз

Вы рассмотрите королевские покои, террасы с видом на долину и часовню Сен-Юбер. Именно в ней находится предполагаемая могила Леонардо да Винчи. Поговорим о последних годах его жизни во Франции и о влиянии мастера на французский двор.

15:00 — свободное время на обед в Амбуазе

Порекомендую ресторан или брассерию в Старом городе.

16:30 — Шамбор

Самый масштабный замок Луары. В центре внимания будут знаменитая двойная винтовая лестница, монументальные залы и охотничьи угодья французских королей. Разберёмся, почему Шамбор стал символом королевской амбиции и как идеи да Винчи повлияли на его архитектуру.

18:30–22:00 — возвращение в Париж

Организационные детали