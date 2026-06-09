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Замки Луары + могила Леонардо да Винчи: максимум за день из Парижа

Увидеть три образа Луары - женскую элегантность, королевскую власть и масштаб эпохи Возрождения
За один день вы получите целостное представление о Луаре как о центре власти 16 века.

Мы разберёмся, как архитектура замков отражала характер эпохи и какое влияние на Францию оказал Леонардо да Винчи.

Это маршрут для тех, кто хочет не просто увидеть красивые фасады, а понять, как жили монархи и почему именно здесь завершился путь великого мастера.
Замки Луары + могила Леонардо да Винчи: максимум за день из Парижа
Замки Луары + могила Леонардо да Винчи: максимум за день из Парижа
Замки Луары + могила Леонардо да Винчи: максимум за день из Парижа

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Парижа

По пути я расскажу о французском Ренессансе, переезде королевского двора в Луару и роли региона в истории Франции.

11:00 — Шенонсо

Вы увидите знаменитую галерею над водой, интерьеры, связанные с Дианой де Пуатье и Екатериной Медичи, а также сады, созданные по разным архитектурным принципам. Обсудим, почему Шенонсо называют «замком дам» и как женщины влияли на политику Франции.

13:00 — Амбуаз

Вы рассмотрите королевские покои, террасы с видом на долину и часовню Сен-Юбер. Именно в ней находится предполагаемая могила Леонардо да Винчи. Поговорим о последних годах его жизни во Франции и о влиянии мастера на французский двор.

15:00 — свободное время на обед в Амбуазе

Порекомендую ресторан или брассерию в Старом городе.

16:30 — Шамбор

Самый масштабный замок Луары. В центре внимания будут знаменитая двойная винтовая лестница, монументальные залы и охотничьи угодья французских королей. Разберёмся, почему Шамбор стал символом королевской амбиции и как идеи да Винчи повлияли на его архитектуру.

18:30–22:00 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в замки — €15–20 за замок с чел., обед — по желанию
  • Могу забрать из другого города или отеля вне Парижа. Стоимость обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2022 года я создаю не просто поездки, а живые впечатления — даже в формате одного дня. Для меня экскурсия — это не «галочки», а атмосфера, ритм и эмоции. Мы
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путешествуем спокойно, без спешки и толп, наслаждаясь каждым местом и моментом. Однодневные поездки по Франции, особенно в Нормандию, — это перезагрузка: океан, меловые скалы, вдохновение Клода Моне, уютные города. Добавим вкус региона — сидр, сыры и кальвадос — и немного истории о викингах и пиратах. Я не перегружаю датами — только самое важное и интересное через живое общение. Каждый маршрут продуман до мелочей: комфорт, логистика и настроение дня, чтобы вы получили максимум впечатлений без усталости.

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