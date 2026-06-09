Замки Луары + могила Леонардо да Винчи: максимум за день из Парижа
Увидеть три образа Луары - женскую элегантность, королевскую власть и масштаб эпохи Возрождения
За один день вы получите целостное представление о Луаре как о центре власти 16 века.
Мы разберёмся, как архитектура замков отражала характер эпохи и какое влияние на Францию оказал Леонардо да Винчи.
Это маршрут для тех, кто хочет не просто увидеть красивые фасады, а понять, как жили монархи и почему именно здесь завершился путь великого мастера.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Парижа
По пути я расскажу о французском Ренессансе, переезде королевского двора в Луару и роли региона в истории Франции.
11:00 — Шенонсо
Вы увидите знаменитую галерею над водой, интерьеры, связанные с Дианой де Пуатье и Екатериной Медичи, а также сады, созданные по разным архитектурным принципам. Обсудим, почему Шенонсо называют «замком дам» и как женщины влияли на политику Франции.
13:00 — Амбуаз
Вы рассмотрите королевские покои, террасы с видом на долину и часовню Сен-Юбер. Именно в ней находится предполагаемая могила Леонардо да Винчи. Поговорим о последних годах его жизни во Франции и о влиянии мастера на французский двор.
15:00 — свободное время на обед в Амбуазе
Порекомендую ресторан или брассерию в Старом городе.
16:30 — Шамбор
Самый масштабный замок Луары. В центре внимания будут знаменитая двойная винтовая лестница, монументальные залы и охотничьи угодья французских королей. Разберёмся, почему Шамбор стал символом королевской амбиции и как идеи да Винчи повлияли на его архитектуру.
18:30–22:00 — возвращение в Париж
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в замки — €15–20 за замок с чел., обед — по желанию
Могу забрать из другого города или отеля вне Парижа. Стоимость обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2022 года я создаю не просто поездки, а живые впечатления — даже в формате одного дня. Для меня экскурсия — это не «галочки», а атмосфера, ритм и эмоции. Мы читать дальшеуменьшить
путешествуем спокойно, без спешки и толп, наслаждаясь каждым местом и моментом.
Однодневные поездки по Франции, особенно в Нормандию, — это перезагрузка: океан, меловые скалы, вдохновение Клода Моне, уютные города. Добавим вкус региона — сидр, сыры и кальвадос — и немного истории о викингах и пиратах.
Я не перегружаю датами — только самое важное и интересное через живое общение.
Каждый маршрут продуман до мелочей: комфорт, логистика и настроение дня, чтобы вы получили максимум впечатлений без усталости.
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