Приглашаем на загородную прогулку в эпоху Ренессанса. Мы побываем в изысканном замке 16 века, погуляем в тишине исторического парка и рассмотрим редкие произведения декоративного искусства из музейной коллекции. А ещё увидим уникальную копию фрески Леонардо, написанную при жизни мастера его учеником.

Описание экскурсии

Замок Экуан и его история

Мы отправимся в замок середины 16 века, который был построен в духе Возрождения на месте старой крепости. Я расскажу о судьбе его хозяина — знаменитого французского военачальника, рыцаря, дипломата и гуманиста. Мы погуляем в обширном парке, который сохранился до наших дней, и посетим замок, где сейчас размещается Музей Ренессанса.

Экспозиция музея

Мы осмотрим мебель, предметы декора и произведения искусства — здесь ощущается атмосфера давно ушедшей эпохи. Полюбуемся роскошной коллекцией керамики, эмали, посуды, шпалер и живописи. Особая гордость музея — копия фрески «Тайная вечеря», написанная в 1509 году учеником Леонардо да Винчи, — Марко д’Оджоно. Это редкая возможность увидеть работу, созданную при жизни великого мастера.

Замок непопулярен у туристов, но любим французами — здесь тихо, спокойно и немноголюдно.

Организационные детали