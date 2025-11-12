Мои заказы

Замок Экаун в пригороде Парижа и торжество французского Возрождения

Прогуляться по старинному парку, полюбоваться интерьерами и увидеть копию «Тайной вечери»
Приглашаем на загородную прогулку в эпоху Ренессанса.

Мы побываем в изысканном замке 16 века, погуляем в тишине исторического парка и рассмотрим редкие произведения декоративного искусства из музейной коллекции. А ещё увидим уникальную копию фрески Леонардо, написанную при жизни мастера его учеником.
Описание экскурсии

Замок Экуан и его история

Мы отправимся в замок середины 16 века, который был построен в духе Возрождения на месте старой крепости. Я расскажу о судьбе его хозяина — знаменитого французского военачальника, рыцаря, дипломата и гуманиста. Мы погуляем в обширном парке, который сохранился до наших дней, и посетим замок, где сейчас размещается Музей Ренессанса.

Экспозиция музея

Мы осмотрим мебель, предметы декора и произведения искусства — здесь ощущается атмосфера давно ушедшей эпохи. Полюбуемся роскошной коллекцией керамики, эмали, посуды, шпалер и живописи. Особая гордость музея — копия фрески «Тайная вечеря», написанная в 1509 году учеником Леонардо да Винчи, — Марко д’Оджоно. Это редкая возможность увидеть работу, созданную при жизни великого мастера.

Замок непопулярен у туристов, но любим французами — здесь тихо, спокойно и немноголюдно.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Замок находится в 20 км от Парижа
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — €5 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!
