Замок Экаун в пригороде Парижа и торжество французского Возрождения
Прогуляться по старинному парку, полюбоваться интерьерами и увидеть копию «Тайной вечери»
Приглашаем на загородную прогулку в эпоху Ренессанса.
Мы побываем в изысканном замке 16 века, погуляем в тишине исторического парка и рассмотрим редкие произведения декоративного искусства из музейной коллекции. А ещё увидим уникальную копию фрески Леонардо, написанную при жизни мастера его учеником.
Мы отправимся в замок середины 16 века, который был построен в духе Возрождения на месте старой крепости. Я расскажу о судьбе его хозяина — знаменитого французского военачальника, рыцаря, дипломата и гуманиста. Мы погуляем в обширном парке, который сохранился до наших дней, и посетим замок, где сейчас размещается Музей Ренессанса.
Экспозиция музея
Мы осмотрим мебель, предметы декора и произведения искусства — здесь ощущается атмосфера давно ушедшей эпохи. Полюбуемся роскошной коллекцией керамики, эмали, посуды, шпалер и живописи. Особая гордость музея — копия фрески «Тайная вечеря», написанная в 1509 году учеником Леонардо да Винчи, — Марко д’Оджоно. Это редкая возможность увидеть работу, созданную при жизни великого мастера.
Замок непопулярен у туристов, но любим французами — здесь тихо, спокойно и немноголюдно.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
Замок находится в 20 км от Парижа
Дополнительно оплачиваются входные билеты — €5 за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!