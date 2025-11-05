Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце французской провинции
Погрузитесь в атмосферу французской провинции, посетив крепости, дворцы и деревни, сохранившие дух старины. Узнайте тайны королевских охот
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Путешествие в мир французской аристократии и средневековой истории. Узнайте о шедеврах искусства и исторических событиях
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€750 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 ноября 2025Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
Экскурсия, впрочем как и сама поездка, прошли на прекрасном
- ААнна2 июля 2025Спасибо большое Александру за прекрасную организацию, интересную экскурсию и умение подстроиться под ситуацию, нам пришлось перенести экскурсию на другой день. Получилось короче, чем хотели, но все прошло хорошо.
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- ААндрей26 апреля 2024Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
- ККонстантин29 октября 2023Экскурсия в замок замечательная, очень понравилась, также красивые окрестности замка. Большой вклад в наши впечатления внес гид, обладающий впечатляющими знаниями
