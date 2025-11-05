Мои заказы

Замок Шантийи – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Шантийи» в Париже на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце французской провинции
Погрузитесь в атмосферу французской провинции, посетив крепости, дворцы и деревни, сохранившие дух старины. Узнайте тайны королевских охот
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Путешествие в мир французской аристократии и средневековой истории. Узнайте о шедеврах искусства и исторических событиях
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€525 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
На машине
Конные прогулки
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€750 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело.
    Экскурсия, впрочем как и сама поездка, прошли на прекрасном
    читать дальше

    уровне. Время до и от шато пролетело незаметно за интересным рассказом. Отдельное спасибо Александру за доп бонус: отличные фото в мой архив
    Благодарю еще раз!

    Огромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое делоОгромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое делоОгромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое делоОгромное спасибо Александру за его профессионализм. Очень тактичный, грамотный, знающий свое дело
  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Спасибо большое Александру за прекрасную организацию, интересную экскурсию и умение подстроиться под ситуацию, нам пришлось перенести экскурсию на другой день. Получилось короче, чем хотели, но все прошло хорошо.
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
    Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции
  • К
    Константин
    29 октября 2023
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Экскурсия в замок замечательная, очень понравилась, также красивые окрестности замка. Большой вклад в наши впечатления внес гид, обладающий впечатляющими знаниями
    читать дальше

    и эрудицией наряду с уважительным и внимательным отношением к клиентам. Что особенно приятно, что гид не отвлекался на посторонние темы и максимально использовал отведенное время экскурсии, чтобы украсить экскурсию малоизвестными историческими фактами относящимися к владельцам и посетителя замка в период его существования. Константин и Наталья

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Замок Шантийи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
  2. Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
  3. Из Парижа - в замок Шантийи
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Сите
  3. Лувр
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Консьержери
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Триумфальная арка
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2025
Сейчас в Париже в категории "Замок Шантийи" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 750. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Замок Шантийи», 35 ⭐ отзывов, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль