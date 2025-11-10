Все, что вы хотели знать о Берлине.
Зрелищный маршрут по главным достопримечательностям немецкой столицы от телебашни до Рейхстага с посещением необычных магазинов, небольших музеев и аутентичных кафе. Истории про прошлое и настоящее. Инстаграмные места и неожиданные локации.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ течение 3,5 часов мы пройдем по знаковым местам Берлина: телебашня, квартал св. Николая (реконструированный Берлин 18 века), музейный остров, бульвар Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг… Вы все это видели в кино или путеводителях, блогах, фильмах и телепередачах. А теперь пришло время увидеть это живьем. Мы не просто гуляем по улицам, но и заходим во множество необычных "секретных" мест. Например, антикварную лавку мейсенского фарфора, сокровищницу госбиблиотеки, магазин народных промыслов из рудных гор, музей скульптурных шедевров берлинского классицизма, выставку культовых предметов и автомобилей в концерне Фольксваген, музей светофоров… Не спешим (лишние полчаса никак не скажутся на стоимости экскурсии), наслаждаемся берлинскими деликатесами, прекрасным обществом друг друга и берлинскими "чудесами света". Вас ждет множество историй про прошлое и настоящее, самые инстаграмные фото, новые впечатления и открытия
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Ратуша
- Фонтан Нептуна
- Телебашня
- Квартал св. Николая
- Гумбольдт форум
- Площадь Шинкеля
- Фридрихсвердерская церковь
- Кафедральный собор
- Бульвар Унтер-ден-Линден
- Государственная опера
- Государственная библиотека
- Магазин Ампельман
- Фольксваген-груп-форум
- Отель Адлон
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
- Федеральная лента
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Берлин, Красная ратуша
Завершение: Берлин, Рейхстаг
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Берлина
