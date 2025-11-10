Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Все, что вы хотели знать о Берлине.



Зрелищный маршрут по главным достопримечательностям немецкой столицы от телебашни до Рейхстага с посещением необычных магазинов, небольших музеев и аутентичных кафе. Истории про прошлое и настоящее. Инстаграмные места и неожиданные локации.

Описание экскурсии В течение 3,5 часов мы пройдем по знаковым местам Берлина: телебашня, квартал св. Николая (реконструированный Берлин 18 века), музейный остров, бульвар Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг… Вы все это видели в кино или путеводителях, блогах, фильмах и телепередачах. А теперь пришло время увидеть это живьем. Мы не просто гуляем по улицам, но и заходим во множество необычных "секретных" мест. Например, антикварную лавку мейсенского фарфора, сокровищницу госбиблиотеки, магазин народных промыслов из рудных гор, музей скульптурных шедевров берлинского классицизма, выставку культовых предметов и автомобилей в концерне Фольксваген, музей светофоров… Не спешим (лишние полчаса никак не скажутся на стоимости экскурсии), наслаждаемся берлинскими деликатесами, прекрасным обществом друг друга и берлинскими "чудесами света". Вас ждет множество историй про прошлое и настоящее, самые инстаграмные фото, новые впечатления и открытия

